Η Γάκα έσβησε όλα τα μηνύματα με τον Μαζωνάκη και τον υπνοθεραπευτή, έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη - Τι «έδειξε» το κινητό της
Η Γάκα έσβησε όλα τα μηνύματα με τον Μαζωνάκη και τον υπνοθεραπευτή, έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη - Τι «έδειξε» το κινητό της
Στα χέρια του ανακριτή η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών - Διαγραφές επικοινωνιών, αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη και ερωτήματα για την πτώση της πίεσης μετά τη μέθη
Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών, αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τις επιπτώσεις τους στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι η γιατρός, αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβη σε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.
Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη.
Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.
Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.
Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι η γιατρός, αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβη σε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.
Έψαχνε στο AI πώς να τον επαναφέρει από μέθη
Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη.
Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.
Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού.
Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.
Η ομαδική που εργαζόμενες συζητούσαν για τη μέθη στον Μαζωνάκη
Παράνομα οι ουσίες στο ιατρείοΤην ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛΑΣ αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιους είδους ιατρεία.
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