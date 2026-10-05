Ο Τζάστιν Μπίμπερ στον ζωολογικό κήπο με τον γιο του: Οι φωτογραφίες που ανέβασε και η βραδινή έξοδος με τη σύζυγό του Χέιλι
Ο Τζάστιν Μπίμπερ στον ζωολογικό κήπο με τον γιο του: Οι φωτογραφίες που ανέβασε και η βραδινή έξοδος με τη σύζυγό του Χέιλι
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους followers του στιγμές από την καθημερινότητά του με την οικογένειά του
Στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του μοιράστηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται φωτογραφίες από την επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο με τον γιο του, αλλά και από τη βραδινή του έξοδο με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ.
Ο 32χρονος τραγουδιστής, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έκανε ένα post στο Instagram, το οποίο συνόδευσε με ένα emoji φιλιού, δείχνοντας τον δίχρονο Τζακ Μπλουζ δίπλα σε ένα καγκουρό και να ταΐζει μία καμηλοπάρδαλη. Σε άλλα θολά στιγμιότυπα, παρουσιάζεται ο ίδιος να περπατά στον δρόμο μαζί με την 29χρονη Χέιλι Μπίμπερ, με τους δυο τους να χαμογελούν, ενώ σε μία ακόμη κοινή τους φωτογραφία ποζάρουν αγκαλιασμένοι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στην ανάρτησή του, ο Μπίμπερ πρόσθεσε φωτογραφίες από τα αθλήματα και τις ταινίες που παρακολούθησε στην τηλεόραση, δικές του selfies, αλλά και ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
Ο 32χρονος τραγουδιστής, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έκανε ένα post στο Instagram, το οποίο συνόδευσε με ένα emoji φιλιού, δείχνοντας τον δίχρονο Τζακ Μπλουζ δίπλα σε ένα καγκουρό και να ταΐζει μία καμηλοπάρδαλη. Σε άλλα θολά στιγμιότυπα, παρουσιάζεται ο ίδιος να περπατά στον δρόμο μαζί με την 29χρονη Χέιλι Μπίμπερ, με τους δυο τους να χαμογελούν, ενώ σε μία ακόμη κοινή τους φωτογραφία ποζάρουν αγκαλιασμένοι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην ανάρτησή του, ο Μπίμπερ πρόσθεσε φωτογραφίες από τα αθλήματα και τις ταινίες που παρακολούθησε στην τηλεόραση, δικές του selfies, αλλά και ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.
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