Ρομέν Γαβράς: Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία
Ρομέν Γαβράς: Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία
«Σκέφτομαι ότι θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης - Η αναφορά στην προσωπική του ζωή
Στην Ελλάδα φαντάζεται τον εαυτό του σε λίγα χρόνια ο Ρομέν Γαβράς, δηλώνοντας με χιούμορ πως μερικές φορές σκέφτεται να παρατήσει το σινεμά και να γίνει βοσκός στην Αρκαδία.
Ο σκηνοθέτης, με αφορμή τη λαμπερή πρεμιέρα της νέας του ταινίας στην Αθήνα, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε αρχικά για την αγάπη του για τη χώρα από την οποία κατάγεται: «Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με την Ελλάδα, νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και…τα τσιγάρα... Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, επισκέπτεται συχνά την Αθήνα, καθώς είναι συνιδιοκτήτης ενός μαγαζιού στην πόλη, ωστόσο στο μέλλον σκοπεύει να μείνει μόνιμα στη χώρα: «Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα. Όπως, μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι, θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ», ανέφερε και εξομολογήθηκε πως επιθυμεί να μάθει ελληνικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια: «Είμαι 45. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο Ρομέν Γαβράς μίλησε για τη σχέση του με τον κινηματογράφο, επισημαίνοντας πως από μικρός μπήκε στον χώρο λόγω των γονιών του: «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου τα πάντα ήταν σινεμά. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς μου είναι σκηνοθέτης και η μαμά μου είναι παραγωγός, οπότε το σπίτι μετατρεπόταν στο γραφείο όπου είχες ηθοποιούς να κάνουν πρόβες. Τα πάντα προετοιμάζονταν στο σπίτι, οπότε ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα», είπε.
Όταν ρωτήθηκε τι άλλαξε στον άνθρωπο που ήταν τότε και στον άνθρωπο που είναι σήμερα, απάντησε με χιούμορ: «Πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία. Τα γκρίζα μαλλιά… Νομίζω όταν ξεκινάς έχεις μια κατανόηση του κόσμου που είναι πολύ μονοδιάστατη. Ξέρεις, όπως, είσαι νέος και λες "Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι αλλιώς". Είναι σχεδόν σαν να είμαι πιο μπερδεμένος για τον κόσμο τώρα απ’ ό,τι ήμουν όταν ήμουν 18».
Ο σκηνοθέτης αναφερόμενος στους γονείς του, τόνισε πως αισθάνεται τυχερός, ιδιαίτερα για τον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε «όμορφο άνθρωπο»: «Η σχέση με τον μπαμπά μου είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν πολύ όμορφο άνθρωπο ως πατέρα», είπε.
Τέλος, ο Ρομέν Γαβράς, με αφορμή τη σχέση του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ρωτήθηκε για τη σημασία του να μοιράζεται τη ζωή του με κάποιον: «Νομίζω ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είτε είναι η αγάπη μέσα από τη φιλία, είτε από μία ερωτική σχέση, είτε οικογενειακή. Ακούγεται κλισέ, αλλά η αγάπη είναι τα πάντα», δήλωσε.
Ο σκηνοθέτης, με αφορμή τη λαμπερή πρεμιέρα της νέας του ταινίας στην Αθήνα, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε αρχικά για την αγάπη του για τη χώρα από την οποία κατάγεται: «Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με την Ελλάδα, νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και…τα τσιγάρα... Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, επισκέπτεται συχνά την Αθήνα, καθώς είναι συνιδιοκτήτης ενός μαγαζιού στην πόλη, ωστόσο στο μέλλον σκοπεύει να μείνει μόνιμα στη χώρα: «Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα. Όπως, μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι, θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ», ανέφερε και εξομολογήθηκε πως επιθυμεί να μάθει ελληνικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια: «Είμαι 45. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο Ρομέν Γαβράς μίλησε για τη σχέση του με τον κινηματογράφο, επισημαίνοντας πως από μικρός μπήκε στον χώρο λόγω των γονιών του: «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου τα πάντα ήταν σινεμά. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς μου είναι σκηνοθέτης και η μαμά μου είναι παραγωγός, οπότε το σπίτι μετατρεπόταν στο γραφείο όπου είχες ηθοποιούς να κάνουν πρόβες. Τα πάντα προετοιμάζονταν στο σπίτι, οπότε ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα», είπε.
Όταν ρωτήθηκε τι άλλαξε στον άνθρωπο που ήταν τότε και στον άνθρωπο που είναι σήμερα, απάντησε με χιούμορ: «Πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία. Τα γκρίζα μαλλιά… Νομίζω όταν ξεκινάς έχεις μια κατανόηση του κόσμου που είναι πολύ μονοδιάστατη. Ξέρεις, όπως, είσαι νέος και λες "Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι αλλιώς". Είναι σχεδόν σαν να είμαι πιο μπερδεμένος για τον κόσμο τώρα απ’ ό,τι ήμουν όταν ήμουν 18».
Ο σκηνοθέτης αναφερόμενος στους γονείς του, τόνισε πως αισθάνεται τυχερός, ιδιαίτερα για τον πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε «όμορφο άνθρωπο»: «Η σχέση με τον μπαμπά μου είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν πολύ όμορφο άνθρωπο ως πατέρα», είπε.
Τέλος, ο Ρομέν Γαβράς, με αφορμή τη σχέση του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ρωτήθηκε για τη σημασία του να μοιράζεται τη ζωή του με κάποιον: «Νομίζω ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είτε είναι η αγάπη μέσα από τη φιλία, είτε από μία ερωτική σχέση, είτε οικογενειακή. Ακούγεται κλισέ, αλλά η αγάπη είναι τα πάντα», δήλωσε.
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