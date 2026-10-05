Ρομέν Γαβράς: Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία





Ο σκηνοθέτης, με αφορμή τη λαμπερή πρεμιέρα της νέας του ταινίας στην Αθήνα , έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3» και μίλησε αρχικά για την αγάπη του για τη χώρα από την οποία κατάγεται: «Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με την Ελλάδα, νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και…τα τσιγάρα... Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, επισκέπτεται συχνά την Αθήνα, καθώς είναι συνιδιοκτήτης ενός μαγαζιού στην πόλη, ωστόσο στο μέλλον σκοπεύει να μείνει μόνιμα στη χώρα: «Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα. Όπως, μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι, θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ», ανέφερε και εξομολογήθηκε πως επιθυμεί να μάθει ελληνικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια: «Είμαι 45. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», δήλωσε.



