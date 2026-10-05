Με αεροπλάνα, drones και παρελάσεις υποδέχθηκαν στη Βουλγαρία τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα, δείτε βίντεο

Το φέρετρο με τα λείψανα έφτασε σε κεντρική πλατεία της Σόφιας, όπου το υποδέχθηκαν χιλιάδες Βούλγαροι

Βουλγαρία έφτασαν μέσα στο σαββατοκύριακο, έπειτα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα, τα λείψανα του μεσαιωνικού ηγεμόνα τσάρου Σαμουήλ.



Ο Σαμουήλ ήταν πολεμιστής και αυτοκράτορας που πολέμησε εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επιδιώκοντας να επεκτείνει το βασίλειό του. Τελικά ηττήθηκε και πέθανε λίγο αργότερα, το 1014. Σήμερα θεωρείται σύμβολο της εθνικής ταυτότητας της Βουλγαρίας.



60 χρόνια στη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, νησιού της Μικρής Πρέσπας, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη βουλγαρική πρωτεύουσα, Σόφια, με στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας από τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα.







Σόφιας, όπου το υποδέχθηκαν χιλιάδες Βούλγαροι. Σε μια σπάνια επίδειξη πολιτικής ενότητας, πολιτικοί από όλο το φάσμα της χώρας απέτισαν επίσης φόρο τιμής στον μεσαιωνικό ηγεμόνα.



«Σήμερα εμείς, οι Ευρωπαίοι, μαθαίνουμε να διαβάζουμε την ιστορία με την επιθυμία να ανήκουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στον πολιτισμό που μας ενώνει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ κατά την τελετή. «Γι’ αυτό η Ευρώπη δεν πρέπει να ανοίγει ξανά παλιές πληγές, αλλά να εργάζεται για την ειρήνη ως υπέρτατο αγαθό», πρόσθεσε ο Ράντεφ, αναφερόμενος στην αιώνων αντιπαλότητα μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών.



Ακολούθησε πομπή που συνόδευσε τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, μια βασιλική του 6ου αιώνα από την οποία πήρε το όνομά της η βουλγαρική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της Εκκλησίας, ο Σαμουήλ βαφτίστηκε στον συγκεκριμένο ναό.



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«Περισσότερο από μία χιλιετία μετά τη ζωή και το ιστορικό του έργο, ο τσάρος Σαμουήλ επιστρέφει στον λαό του για να παραμείνει για πάντα στη Βουλγαρία», δήλωσε ο Πατριάρχης Δανιήλ, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια προσευχής μπροστά στη λευκή μαρμάρινη σαρκοφάγο όπου τοποθετήθηκαν τα λείψανα.



Η παράδοση των λειψάνων στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο πραγματοποιήθηκε βάσει συμφωνίας που υπέγραψαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών. Βάσει της συμφωνίας, η Βουλγαρία θα επιστρέψει στην Ελλάδα θρησκευτικά κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από ελληνικά μοναστήρια κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βούλγαρος ομόλογός του, Ρούμεν Ράντεφ, παρέστησαν σε τελετή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα, πριν από την παράδοσή τους.



Στηέφτασαν μέσα στο σαββατοκύριακο, έπειτα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα, τα λείψανα του μεσαιωνικού ηγεμόνα τσάρουΟ Σαμουήλ ήταν πολεμιστής και αυτοκράτορας που πολέμησε εναντίον της, επιδιώκοντας να επεκτείνει το βασίλειό του. Τελικά ηττήθηκε και πέθανε λίγο αργότερα, το. Σήμερα θεωρείται σύμβολο της εθνικής ταυτότητας της Βουλγαρίας.Τα λείψανά του, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από περίπουστη βασιλική του, νησιού της, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη βουλγαρική πρωτεύουσα,, με στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας από τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα.Το φέρετρο με τα λείψανα έφτασε σε κεντρική πλατεία της, όπου το υποδέχθηκαν χιλιάδες Βούλγαροι. Σε μια σπάνια επίδειξη πολιτικής ενότητας, πολιτικοί από όλο το φάσμα της χώρας απέτισαν επίσης φόρο τιμής στον μεσαιωνικό ηγεμόνα.«Σήμερα εμείς, οι Ευρωπαίοι, μαθαίνουμε να διαβάζουμε την ιστορία με την επιθυμία να ανήκουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στον πολιτισμό που μας ενώνει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργόςκατά την τελετή. «Γι’ αυτό η Ευρώπη δεν πρέπει να ανοίγει ξανά παλιές πληγές, αλλά να εργάζεται για την ειρήνη ως υπέρτατο αγαθό», πρόσθεσε ο, αναφερόμενος στην αιώνων αντιπαλότητα μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών.Ακολούθησε πομπή που συνόδευσε τα λείψανα του τσάρουστην εκκλησία της, μια βασιλική του 6ου αιώνα από την οποία πήρε το όνομά της η βουλγαρική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της Εκκλησίας, οβαφτίστηκε στον συγκεκριμένο ναό.«Περισσότερο από μία χιλιετία μετά τη ζωή και το ιστορικό του έργο, ο τσάρος Σαμουήλ επιστρέφει στον λαό του για να παραμείνει για πάντα στη Βουλγαρία», δήλωσε ο Πατριάρχης, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια προσευχής μπροστά στη λευκή μαρμάρινη σαρκοφάγο όπου τοποθετήθηκαν τα λείψανα.Η παράδοση των λειψάνων στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο πραγματοποιήθηκε βάσει συμφωνίας που υπέγραψαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών. Βάσει της συμφωνίας, η Βουλγαρία θα επιστρέψει στην Ελλάδα θρησκευτικά κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από ελληνικά μοναστήρια κατά τονκαι ο Βούλγαρος ομόλογός του,, παρέστησαν σε τελετή στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα, πριν από την παράδοσή τους.





«Πρόκειται για αντικείμενα που ανήκουν και στους δύο λαούς μας. Αποτελούν τη μνήμη και τον δεσμό μας και οι συμπατριώτες μας και οι μελλοντικές γενιές αξίζουν και πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποτίσουν φόρο τιμής στους προγόνους τους», δήλωσε ο Ράντεφ. «Αν στο παρελθόν ο τσάρος Σαμουήλ μας χώριζε, μπορώ να πω ότι σήμερα μας ενώνει. Ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία και καθιστά ακόμη ισχυρότερες τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών μας», πρόσθεσε.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ελπίζει πως η επιστροφή των λειψάνων του Σαμουήλ στη Βουλγαρία θα ενισχύσει τη διεθνή εκστρατεία της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, μιας συλλογής μαρμάρινων γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών, τα οποία αφαιρέθηκαν από την Ακρόπολη των Αθηνών και στη συνέχεια εκτέθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο.



«Η διεθνής κοινότητα ουσιαστικά επανεξετάζει τη μακροχρόνια στάση της απέναντι στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς», δήλωσε ο Μητσοτάκης. «Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται στη σημερινή πρωτοβουλία, η οποία βασίζεται στην προφανή αρχή ότι τα μνημεία και τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου ούτε ως αποτέλεσμα περιστάσεων που ακολούθησαν τη δημιουργία τους», πρόσθεσε.