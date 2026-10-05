Φρίκη σε χωριό της Βρετανίας: Νεκρό σε πάρκο εντοπίστηκε 11χρονο κορίτσι, λίγες ώρες πριν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για την Μίγια Ντίμερ-Τζόουνς, η οποία τρία χρόνια πριν είχε χάσει τον πατέρα της από καρκίνο - Συγκλονίζουν τα μηνύματα συμπαράστασης των συμπολιτών της





Το κορίτσι κατονομάστηκε από κατοίκους της περιοχής ως Μίγια Ντίμερ-Τζόουνς, ενώ η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός της αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως «ανεξήγητος».







Οι έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια της Μίγια έχει ενημερωθεί και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.



Λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη της Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στους κατοίκους της μικρής κοινότητας, όπου πολλοί γνώριζαν την 11χρονη και την οικογένειά της.







«Δεν έχεις ιδέα πόσο μου λείπεις. Θα είσαι πάντα μέρος της καρδιάς μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ και θα είναι δύσκολο να τα καταφέρω χωρίς εσένα», έγραφε ένα από τα σημειώματα που άφησε συμμαθήτριά της.



Άνθρωποι που γνώριζαν τη Μίγια την περιέγραψαν ως ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί.



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Είχε χάσει τον πατέρα της Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της οικογένειας, η Μίγια είχε χάσει τον πατέρα της από καρκίνο περίπου τρία χρόνια νωρίτερα.



«Της έλειπε πάρα πολύ», ανέφερε άνθρωπος που γνώριζε την οικογένεια.



Η 11χρονη ήταν ένα από τέσσερα κορίτσια και ζούσε με τη μητέρα της και τουλάχιστον μία από τις αδελφές της σε κοντινό δρόμο.



Σοκ έχει προκαλέσει σε μικρή κοινότητα της Βρετανίας ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού , το οποίο είχε δηλωθεί αγνοούμενο λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρό σε πάρκο.Το κορίτσι κατονομάστηκε από κατοίκους της περιοχής ως Μίγια Ντίμερ-Τζόουνς, ενώ η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός της αντιμετωπίζεται προς το παρόν ως «ανεξήγητος».Η 11χρονη είχε δηλωθεί αγνοούμενη περίπου στις 11:20 χθες το βράδυ, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι της. Αργότερα εντοπίστηκε νεκρή σε πάρκο στο χωριό Έλμλι Καστλ, στο Γουόρσεστερσαϊρ, κοντά στις εγκαταστάσεις του τοπικού πάρκου αναψυχής.Οι έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η οικογένεια της Μίγια έχει ενημερωθεί και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στους κατοίκους της μικρής κοινότητας, όπου πολλοί γνώριζαν την 11χρονη και την οικογένειά της.Ηλιοτρόπια και λουλούδια τοποθετήθηκαν σε παγκάκι κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το παιδί, ενώ φίλοι της άφησαν συγκινητικά μηνύματα.«Δεν έχεις ιδέα πόσο μου λείπεις. Θα είσαι πάντα μέρος της καρδιάς μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ και θα είναι δύσκολο να τα καταφέρω χωρίς εσένα», έγραφε ένα από τα σημειώματα που άφησε συμμαθήτριά της.Άνθρωποι που γνώριζαν τη Μίγια την περιέγραψαν ως ένα χαρούμενο και ζωηρό παιδί.«Ήταν ένα τόσο χαρούμενο κορίτσι. Είναι τραγικό», δήλωσε γυναίκα που τη γνώριζε, ενώ κάτοικος της περιοχής χαρακτήρισε το περιστατικό «τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού».Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της οικογένειας, η Μίγια είχε χάσει τον πατέρα της από καρκίνο περίπου τρία χρόνια νωρίτερα.«Της έλειπε πάρα πολύ», ανέφερε άνθρωπος που γνώριζε την οικογένεια.Η 11χρονη ήταν ένα από τέσσερα κορίτσια και ζούσε με τη μητέρα της και τουλάχιστον μία από τις αδελφές της σε κοντινό δρόμο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το απόγευμα πριν από την εξαφάνισή της έπαιζε με φίλη της στο σπίτι. Αργότερα εκτιμάται ότι κατευθύνθηκε προς το γήπεδο κρίκετ, ένα σημείο στο οποίο, σύμφωνα με κατοίκους, συνήθιζαν να συχνάζουν παιδιά της περιοχής.



Όταν δεν επέστρεψε, η οικογένειά της άρχισε να την αναζητά στο χωριό και ειδοποίησε την αστυνομία.

«Είναι μια πολύ ήσυχη περιοχή» Κάτοικοι περιέγραψαν το Elmley Castle ως μια μικρή και ιδιαίτερα ήσυχη κοινότητα, όπου τα παιδιά συνηθίζουν να παίζουν χωρίς οι γονείς να ανησυχούν ιδιαίτερα για την ασφάλειά τους.



«Είναι μια πολύ δεμένη κοινότητα, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γενικά αισθανόμαστε ότι είναι ασφαλές μέρος και πάντα υπάρχουν παιδιά που παίζουν έξω. Δεν θα περίμενες ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε μητέρα παιδιού της ίδιας ηλικίας.



Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι άκουσε σειρήνες λίγο μετά τις 11:15 το βράδυ και ξανά κοντά στα μεσάνυχτα, χωρίς τότε να γνωρίζει τι είχε συμβεί.



Η αστυνομία έχει αποκλείσει τμήμα της περιοχής γύρω από το γήπεδο κρίκετ, ενώ αναμένεται αυξημένη παρουσία αστυνομικών στο χωριό όσο συνεχίζονται οι έρευνες.



Η έκκληση της αστυνομίας Ο επικεφαλής επιθεωρητής Ντάνιελ Πίλκινγκτον δήλωσε ότι οι αρχές γνωρίζουν πόσο βαθιά έχει επηρεάσει την τοπική κοινωνία ο θάνατος ενός τόσο μικρού παιδιού.



«Οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια και τους φίλους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε.



Όπως εξήγησε, ο θάνατος της 11χρονης χαρακτηρίζεται προς το παρόν «ανεξήγητος» και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες έρευνες ώστε να διαπιστώσουν ακριβώς τι συνέβη και να δώσουν απαντήσεις στην οικογένειά της.



Παράλληλα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση να μην γίνονται εικασίες για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.



«Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά της και ζητούμε από όλους να λάβουν υπόψη τους τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει πάνω της οποιαδήποτε εικασία», τόνισε ο Πίλκινγκτον.