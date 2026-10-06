Χούθι και Σαουδική Αραβία ανταλλάσσουν πλήγματα: Στόχοι Ριάντ, Aramco και Χοντέιντα
Χούθι και Σαουδική Αραβία ανταλλάσσουν πλήγματα: Στόχοι Ριάντ, Aramco και Χοντέιντα
Το κίνημα Ανσαραλά ανακοίνωσε επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενώ ο σαουδαραβικός συνασπισμός έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Υεμένη
Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην αντιπαράθεση μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, με το κίνημα Ανσαραλά να ανακοινώνει ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, διυλιστήριο της Aramco στη Ράμπιγ, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του βασιλείου. Λίγες ώρες αργότερα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Χοντέιντα της Υεμένης.
Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, ευρύτερα γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του και προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανταρτών, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ.
Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων ήταν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι επλήγη το διυλιστήριο της Aramco στη Ράμπιγ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.
Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε μέσω Χ ότι κατά την επιχείρηση καταστράφηκαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες.
Κατά τον ίδιο, με την επιχείρηση αποτράπηκε σχεδιαζόμενη επίθεση στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.
Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, ευρύτερα γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του και προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ανταρτών, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ.
Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων ήταν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι επλήγη το διυλιστήριο της Aramco στη Ράμπιγ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.
Πλήγματα του σαουδαραβικού συνασπισμού στη ΧοντέινταΤο βράδυ της Δευτέρας ακολούθησε ανακοίνωση από τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την οποία ναυτικές δυνάμεις έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στη Χοντέιντα, το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Υεμένης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι.
Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε μέσω Χ ότι κατά την επιχείρηση καταστράφηκαν αποθήκες όπλων, εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν πλεούμενα-καμικάζι και νάρκες.
Κατά τον ίδιο, με την επιχείρηση αποτράπηκε σχεδιαζόμενη επίθεση στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.
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