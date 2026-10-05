Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Έχω ανάγκη για αποδοχή, κοντεύω τα 50 και πρέπει κάποιος να μου λέει «μπράβο καλά τα έκανες»

Παράλληλα, μίλησε για το άγχος που έχει πάντα όσον αφορά στους ρόλους που αναλαμβάνει και τις παραστάσεις που πραγματοποιεί και τόνισε πως οι δουλειές με τις οποίες καταπιάνεται, είναι άλλη μία προσωπική του ανάγκη: «Δεν τις κάνω για να έχουν επιτυχία, τις κάνω γιατί δεν μπορώ αλλιώς», επισήμανε.