Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Έχω ανάγκη για αποδοχή, κοντεύω τα 50 και πρέπει κάποιος να μου λέει «μπράβο καλά τα έκανες»
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Έχω ανάγκη για αποδοχή, κοντεύω τα 50 και πρέπει κάποιος να μου λέει «μπράβο καλά τα έκανες»
«Δεν είναι από τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανος», πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ανάγκη για αποδοχή εξομολογήθηκε πως έχει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, σημειώνοντας πως ενώ κοντεύει τα 50, θέλει να ακούει πως τα έχει καταφέρει καλά από τους ανθρώπους γύρω του.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά «Κάμπινγκ», εξήγησε πως είναι ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα του για τα οποία δεν είναι περήφανος, παρόλα αυτά, επιζητεί την επιβράβευση αδιάκοπα, όπως ανέφερε.
Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είπε αναλυτικά: «Φυσικά και θέλουν την αποδοχή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες. Τώρα εγώ με το "καλλιτέχνης" δυσκολεύομαι... Δεν ξέρω αν θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη, είμαι ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να σκηνοθετώ ενώ δεν γνωρίζω να σκηνοθετώ. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ονομάσω τον εαυτό μου επαγγελματία σκηνοθέτη. Δεν είμαι καταρτισμένος ούτε ξέρω καλά να το κάνω, ενώ ονομάζω τον εαυτό μου επαγγελματία ηθοποιό... Φυσικά και θέλουμε το χειροκρότημα και την αποδοχή, δυστυχώς αδιάκοπα και αθεράπευτα. Δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα. Αυτή η ανάγκη για την αποδοχή δεν είναι από τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανος, που έχω τόσο μεγάλη ανάγκη την αποδοχή, γι' αυτό δυσκολεύομαι πολύ. Δεν είναι τρομερό να κάνεις κάτι και να έχεις διαρκώς την ανάγκη να σου λένε "μπράβο"; Δηλαδή κοντεύω τα 50 πια και πρέπει κάποιος να μου λέει "μπράβο, μπράβο καλά τα έκανες"...».
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Παράλληλα, μίλησε για το άγχος που έχει πάντα όσον αφορά στους ρόλους που αναλαμβάνει και τις παραστάσεις που πραγματοποιεί και τόνισε πως οι δουλειές με τις οποίες καταπιάνεται, είναι άλλη μία προσωπική του ανάγκη: «Δεν τις κάνω για να έχουν επιτυχία, τις κάνω γιατί δεν μπορώ αλλιώς», επισήμανε.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με αφορμή τη συμμετοχή του στη σειρά «Κάμπινγκ», εξήγησε πως είναι ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα του για τα οποία δεν είναι περήφανος, παρόλα αυτά, επιζητεί την επιβράβευση αδιάκοπα, όπως ανέφερε.
Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είπε αναλυτικά: «Φυσικά και θέλουν την αποδοχή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες. Τώρα εγώ με το "καλλιτέχνης" δυσκολεύομαι... Δεν ξέρω αν θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη, είμαι ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να σκηνοθετώ ενώ δεν γνωρίζω να σκηνοθετώ. Γι' αυτό και δεν μπορώ να ονομάσω τον εαυτό μου επαγγελματία σκηνοθέτη. Δεν είμαι καταρτισμένος ούτε ξέρω καλά να το κάνω, ενώ ονομάζω τον εαυτό μου επαγγελματία ηθοποιό... Φυσικά και θέλουμε το χειροκρότημα και την αποδοχή, δυστυχώς αδιάκοπα και αθεράπευτα. Δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα. Αυτή η ανάγκη για την αποδοχή δεν είναι από τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανος, που έχω τόσο μεγάλη ανάγκη την αποδοχή, γι' αυτό δυσκολεύομαι πολύ. Δεν είναι τρομερό να κάνεις κάτι και να έχεις διαρκώς την ανάγκη να σου λένε "μπράβο"; Δηλαδή κοντεύω τα 50 πια και πρέπει κάποιος να μου λέει "μπράβο, μπράβο καλά τα έκανες"...».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, μίλησε για το άγχος που έχει πάντα όσον αφορά στους ρόλους που αναλαμβάνει και τις παραστάσεις που πραγματοποιεί και τόνισε πως οι δουλειές με τις οποίες καταπιάνεται, είναι άλλη μία προσωπική του ανάγκη: «Δεν τις κάνω για να έχουν επιτυχία, τις κάνω γιατί δεν μπορώ αλλιώς», επισήμανε.
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