Ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 - 300 χιλιάδες ευρώ από την Άννα Βίσση, το παρασκήνιο για την οικονομική διαφορά

Το ποσό και η απάντηση για εξώδικο

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Το παρασκήνιο μιας διένεξης

Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό χωρίζει αυτό το διάστημα τον Νίκο Καρβέλα από την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό φέρεται να αγγίζει τιςμε τα δύο μέρη να συζητούν για την εξωδικαστική διευθέτησή του.Για τη συγκεκριμένη διαφορά μίλησε στο protothema.gr, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος και επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι «οι σχέσεις της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα είναι καλές και εξελίσσεται ένας καλόπιστος διάλογος ανάμεσά τους σε θέματα οικονομικής φύσεως».Μάλιστα ο κ. Δημητρακόπουλος επεσήμανε ότι «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι ο Νίκος Καρβέλας κατά την διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου του 2026 εισήλθε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση όπου υπήρξε διάλογος με ένταση ανάμεσά τους».Στο παρασκήνιο αυτά που ακούγονται από ανθρώπους που γνωρίζουν αμφότερους τους πρωταγωνιστές, κάνουν λόγο για έναν καυγά ή έντονη διαφωνία ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι που ξεκίνησε, όταν ο συνθέτης πληροφορήθηκε ότι δεν θα λάβει ένα συγκεριμένο ποσό που φέρεται να είχε συμφωνηθεί.Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι είναι η πρώτη φορά που η Άννα Βίσση, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ, αναφέρθηκεεν αντιθέσει με τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο όπου μίλαγε γι’ αυτόν πέντε λεπτά τουλάχιστον, ενώ τον είχε ανεβάσει και στην σκηνή.Προς το παρόν το θέμα βαδίζει προς μια εξωδικαστική λύση, ώστε να αποφευχθεί μια διαμάχη που θα φέρει για πρώτη φορά απέναντι ένα καλλιτεχνικό δίδυμο, το οποίο μέχρι τώρα ήταν αχώριστο.Τέλος, σε ότι αφοράμέχρι να επιλυθεί το οικονομικό θέμα που προέκυψε ο δικηγόρος της ερμηνεύτριας είναι κατηγορηματικός. «Ο κύριος Νίκος Καρβέλας» λέει ο Μιχάλης ΔημητρακόπουλοςΠολλά, όμως έχουν ακουστεί και για το τι συνέβη στο ΟΑΚΑ, με ορισμένους να επιμένουν ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν παρών μέχρι κάποια ώρα στην συναυλία του ΟΑΚΑ και άλλους να λένε ότι δεν πήγε στο live της Άννας.Μέχρι και την Παρασκευή ο συνθέτης έδινε σχεδόν καθημερινά το παρών στις πρόβες της ερμηνεύτριας, λέγοντας την δική του γνώμη για κάποια κομμάτια στην μπάντα της. Το Σάββατο φέρεται να πήγε μέχρι κάποια ώρα και τον είδαν αρκετοί άνθρωποι, ενώ ορισμένες πηγές υποστήριξαν ότι δεν ήταν στο ΟΑΚΑ. Παρούσα όμως ήταν η σύντροφός του Έλενα Φερεντίνου με τον γιο της και τριακόσιοι περίπου καλεσμένοι του συνθέτη, τον οποίο πάντως δεν απαθανάτισαν κάμερες ή φωτογράφοι όπως είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο.Κάτι που δείχνει ότι αυτή την φορά υπήρχε όντως θέμα ανάμεσα στον συνθέτη και τη μούσα του. Θέμα καθαράς οικονομικής φύσεως, το οποίο προκάλεσε την ένταση ή τον στιγμιαίο καυγά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που έχουν ταυτίσει τις ζωές τους, μένοντας ουσιαστικά αχώριστοι ακόμη και μετά το τέλος του γάμου τους.