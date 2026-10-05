Αναστασία Παντούση: Αν μου πρότειναν να παίξω σε κινηματογραφική ταινία στο Χόλιγουντ, θα ήθελα δράση τύπου Ταραντίνο
Αναστασία Παντούση: Αν μου πρότειναν να παίξω σε κινηματογραφική ταινία στο Χόλιγουντ, θα ήθελα δράση τύπου Ταραντίνο
Θα ήθελα να παίξω με τον Κίλιαν Μέρφι, πρόσθεσε η ηθοποιός
Τα επαγγελματικά της όνειρα αποκάλυψε η Αναστασία Παντούση, δηλώνοντας πως εάν ποτέ της γινόταν πρόταση να παίξει σε ταινία στο Χόλιγουντ, θα ήθελε να συμμετέχει σε φιλμ δράσης του Κουέντιν Ταραντίνο.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η ηθοποιός ανέφερε πως είναι 14 χρόνια στον χώρο, εξηγώντας πως από παιδί ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Είμαι δεκατέσσερα χρόνια στη δουλειά. Έγινα ηθοποιός γιατί αυτό ήθελα, μπορεί και από το δημοτικό», είπε και ανέφερε από πού αντλούσε έμπνευση: «Στο γυμνάσιο και λύκειο “έκλεβα” την Μαριόν Κοτιγιάρ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κι ακόμα δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως τα ερεθίσματα από την οικογένειά μου ή μετά από το σχολείο».
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε πού θα τοποθετούσε τον εαυτό της εάν της δινόταν η ευκαιρία να βρεθεί στο Χόλιγουντ, απάντησε: «Αν μου πρότειναν να παίξω σε κινηματογραφική ταινία στο Χόλιγουντ, θα ήθελα δράση, αλλά τύπου Ταραντίνο. Ναι, σπλατεριά θα ήθελα» και συμπλήρωσε ποιον ηθοποιό θα ήθελε να έχει δίπλα της: «Θα ήθελα να παίξω με τον Κίλιαν Μέρφι».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αναστασία Παντούση μίλησε για τον έρωτα στη ζωή της: «Ο έρωτας είναι και κινητήριος δύναμη αλλά μπορεί και να τα διαλύσει όλα», δήλωσε και επισήμανε ότι δεν ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο έρωτας περνάει μετά από κάποια χρόνια: «Αν σου φύγει ο έρωτας δεν έχει αξία να είσαι με τον άνθρωπο που είσαι. Μετά τι θα μείνει, μόνο η αγάπη; Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας φεύγει. Δεν είναι σίγουρα όπως στις πρώτες μέρες, αλλά ο έρωτας δεν φεύγει εύκολα», τόνισε.
Παράλληλα, ανέφερε πως η διαφορετικότητα ανάμεσα στα ζευγάρια πολλές φορές λειτουργεί θετικά σε μία σχέση: «Τα ετερώνυμα έλκονται και ίσως αυτό είναι που ανανεώνει την σχέση», είπε.
Όσον αφορά στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στις σχέσεις, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως στους τσακωμούς δεν υποχωρεί εύκολα, αλλά θεωρεί πως εάν φτάνει σε σημείο να μην μπορεί να λύσει τις διαφορές της με τον σύντροφό της, φεύγει: «Δεν θα υποχωρήσω εύκολα. Μαλώνω, αλλά με συζήτηση τα λύνεις. Αν δεν τα λύνεις, φεύγεις».
Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η ηθοποιός ανέφερε πως είναι 14 χρόνια στον χώρο, εξηγώντας πως από παιδί ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Είμαι δεκατέσσερα χρόνια στη δουλειά. Έγινα ηθοποιός γιατί αυτό ήθελα, μπορεί και από το δημοτικό», είπε και ανέφερε από πού αντλούσε έμπνευση: «Στο γυμνάσιο και λύκειο “έκλεβα” την Μαριόν Κοτιγιάρ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κι ακόμα δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως τα ερεθίσματα από την οικογένειά μου ή μετά από το σχολείο».
Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε πού θα τοποθετούσε τον εαυτό της εάν της δινόταν η ευκαιρία να βρεθεί στο Χόλιγουντ, απάντησε: «Αν μου πρότειναν να παίξω σε κινηματογραφική ταινία στο Χόλιγουντ, θα ήθελα δράση, αλλά τύπου Ταραντίνο. Ναι, σπλατεριά θα ήθελα» και συμπλήρωσε ποιον ηθοποιό θα ήθελε να έχει δίπλα της: «Θα ήθελα να παίξω με τον Κίλιαν Μέρφι».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αναστασία Παντούση μίλησε για τον έρωτα στη ζωή της: «Ο έρωτας είναι και κινητήριος δύναμη αλλά μπορεί και να τα διαλύσει όλα», δήλωσε και επισήμανε ότι δεν ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο έρωτας περνάει μετά από κάποια χρόνια: «Αν σου φύγει ο έρωτας δεν έχει αξία να είσαι με τον άνθρωπο που είσαι. Μετά τι θα μείνει, μόνο η αγάπη; Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας φεύγει. Δεν είναι σίγουρα όπως στις πρώτες μέρες, αλλά ο έρωτας δεν φεύγει εύκολα», τόνισε.
Παράλληλα, ανέφερε πως η διαφορετικότητα ανάμεσα στα ζευγάρια πολλές φορές λειτουργεί θετικά σε μία σχέση: «Τα ετερώνυμα έλκονται και ίσως αυτό είναι που ανανεώνει την σχέση», είπε.
Όσον αφορά στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στις σχέσεις, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως στους τσακωμούς δεν υποχωρεί εύκολα, αλλά θεωρεί πως εάν φτάνει σε σημείο να μην μπορεί να λύσει τις διαφορές της με τον σύντροφό της, φεύγει: «Δεν θα υποχωρήσω εύκολα. Μαλώνω, αλλά με συζήτηση τα λύνεις. Αν δεν τα λύνεις, φεύγεις».
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