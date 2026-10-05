Γιατρός στη Βρετανία δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο σπίτι της, την ώρα που τα παιδιά της κοιμούνταν στο δωμάτιό τους

Σύμφωνα με την αστυνομία έχει συλληφθεί κι ανακρίνεται ένας άνδρας ως ύποπτος για τη δολοφονία της 40χρονης Σάρα Τσέιν, που εξασκούσε το επάγγελμα της παθολόγου σε νοσοκομείο του Νόρφολκ





Σύμφωνα με τη







Παιδιά φέρεται να βρίσκονταν στο σπίτι Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στο σπίτι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ παιδιά, καθώς φέρεται να είχε διοργανωθεί διανυκτέρευση για φίλους των παιδιών της γιατρού.



Μετά την άφιξη των αρχών, τα παιδιά φέρεται να επέστρεψαν στις οικογένειές τους.







Κάτοικοι του Ντέρσινγκαμ περιέγραψαν τη γιατρό ως ιδιαίτερα αγαπητή και έκαναν λόγο για μια οικογένεια που ήταν γνωστή στη μικρή κοινότητα.



«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με τρία υπέροχα μικρά παιδιά», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στο χωριό.

Κλείσιμο

Κλειστό το ιατρείο όπου εργαζόταν Το Grimston Medical Centre, όπου εργαζόταν η δρ Τέρι, παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα.



Σε ανακοίνωσή του, το ιατρικό κέντρο ανέφερε ότι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται σε «εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επηρεάζουν την ομάδα του ιατρείου», ζητώντας παράλληλα την κατανόηση των ασθενών.



Η γιατρός είχε αρχίσει να εργάζεται στο Grimston Medical Centre τον περασμένο χρόνο, αφού προηγουμένως είχε αποχωρήσει από άλλο ιατρείο στην περιοχή του Heacham.



Σε παλαιότερη ανακοίνωση του προηγούμενου ιατρείου της αναφερόταν ότι αποχωρούσε προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο με τη νεαρή οικογένειά της.

Έρευνα για δολοφονία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία μετά τον θάνατο μιας γιατρού , η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Ντέρσινγκαμ του Νόρφολκ, σε απόσταση περίπου ενός μιλίου από το βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ.Σύμφωνα με τη Daily Mail , η γυναίκα, που κατονομάστηκε από βρετανικά μέσα ως Χάνα Κέιν και ήταν περίπου 40 ετών, βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Επαγγελματικά ήταν γνωστή ως δρ. Χάνα Τέρι και εργαζόταν ως γενική γιατρός στο Grimston Medical Centre.Η αστυνομία του Νόρφολκ επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε από την υπηρεσία ασθενοφόρων σε σπίτι στην οδό Fern Hill λίγο μετά τις 2:20 τα ξημερώματα. Η γυναίκα διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο, ενώ ένας άνδρας, επίσης περίπου 40 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και παραμένει υπό κράτηση.Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στο σπίτι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ παιδιά, καθώς φέρεται να είχε διοργανωθεί διανυκτέρευση για φίλους των παιδιών της γιατρού.Μετά την άφιξη των αρχών, τα παιδιά φέρεται να επέστρεψαν στις οικογένειές τους.Η Κέιν ήταν μητέρα τριών παιδιών και, σύμφωνα με γείτονες, ζούσε στην περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια.Κάτοικοι του Ντέρσινγκαμ περιέγραψαν τη γιατρό ως ιδιαίτερα αγαπητή και έκαναν λόγο για μια οικογένεια που ήταν γνωστή στη μικρή κοινότητα.«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με τρία υπέροχα μικρά παιδιά», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στο χωριό.Το Grimston Medical Centre, όπου εργαζόταν η δρ Τέρι, παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα.Σε ανακοίνωσή του, το ιατρικό κέντρο ανέφερε ότι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται σε «εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επηρεάζουν την ομάδα του ιατρείου», ζητώντας παράλληλα την κατανόηση των ασθενών.Η γιατρός είχε αρχίσει να εργάζεται στο Grimston Medical Centre τον περασμένο χρόνο, αφού προηγουμένως είχε αποχωρήσει από άλλο ιατρείο στην περιοχή του Heacham.Σε παλαιότερη ανακοίνωση του προηγούμενου ιατρείου της αναφερόταν ότι αποχωρούσε προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο με τη νεαρή οικογένειά της.



Παράταση στην κράτηση του υπόπτου Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξασφάλισε επιπλέον χρόνο για την ανάκριση του άνδρα που έχει συλληφθεί ως ύποπτος για φόνο.



Αρχικά είχε δοθεί παράταση 12 ωρών για την κράτησή του, ενώ οι έρευνες στο σπίτι συνεχίζονταν και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη.



Στο σημείο εθεάθησαν αστυνομικοί, στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών και ειδικές ομάδες ερευνών, ενώ κάτοικοι άφησαν λουλούδια έξω από το σπίτι στη μνήμη της γιατρού.



Η ιατροδικαστική εξέταση από παθολογοανατόμο του υπουργείου Εσωτερικών είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, προκειμένου να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου. Η αστυνομία δεν είχε ανακοινώσει μέχρι το απόγευμα τα αποτελέσματά της.



«Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη»

Η επικεφαλής των ερευνών δήλωσε ότι η εξέταση των στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.



«Εργαζόμαστε για να εξακριβώσουμε τις ακριβείς συνθήκες γύρω από τον θάνατο της γυναίκας», ανέφερε, καλώντας οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα να επικοινωνήσει με τις αρχές.



Το Ντέρσινγκαμ είναι μια μικρή και συνήθως ήσυχη κοινότητα κοντά στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ, με κατοίκους να δηλώνουν ότι ένα τόσο σοβαρό περιστατικό είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή.



Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε η γιατρός.