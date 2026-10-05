Αποχωρεί από Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου
Αποχωρεί από Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου
Αλλαγές στη Διοικητική Πυραμίδα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
Την απόφασή του να παραιτηθεί από την θέση του Διευθύντος Συμβούλου της ΕΡΤ έκανε σήμερα γνωστή ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.
Μετά από αρκετά χρόνια, όπου εργάστηκε σε πολλές θέσεις στη διοικητική πυραμίδα της Δημόσιας Τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων και αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος και του Οικονομικού Διευθυντή, αποφάσισε να μετακινηθεί στην ιδιωτική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην Wide Media Group.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση θα καλυφθεί προσωρινά από στέλεχος της ΕΡΤ και άμεσα θα τηρηθούν όσα προβλέπονται από την νόμιμη διαδικασία, την προκήρυξη και κάλυψη της θέσης μέσω ΑΣΕΠ.
Μετά από αρκετά χρόνια, όπου εργάστηκε σε πολλές θέσεις στη διοικητική πυραμίδα της Δημόσιας Τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων και αυτές της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος και του Οικονομικού Διευθυντή, αποφάσισε να μετακινηθεί στην ιδιωτική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην Wide Media Group.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση θα καλυφθεί προσωρινά από στέλεχος της ΕΡΤ και άμεσα θα τηρηθούν όσα προβλέπονται από την νόμιμη διαδικασία, την προκήρυξη και κάλυψη της θέσης μέσω ΑΣΕΠ.
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