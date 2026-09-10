Συνελήφθη stalker κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες
Συνελήφθη stalker κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες
Ένας 25χρονος άντρας εντοπίστηκε από την ασφάλεια της μάνατζερ προτού προλάβει να εισέλθει στην ιδιοκτησία της το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου
Άντρας ύποπτος για stalking συνελήφθη κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με το NBC4 Los Angeles, πρόκειται για τον 25χρονο Ζενγουίλιαμ Ρόμπσον, ο οποίος φέρεται να εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου από άντρα της ασφάλειας, προτού προλάβει να φτάσει στην ιδιοκτησία της διάσημης μάνατζερ, η οποία βρίσκεται συγκεκριμένα στη Σάντα Μόνικα.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το προσωπικό ασφαλείας ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο Ρόμπσον είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την 70χρονη αρκετές φορές στο παρελθόν.
Οι αστυνομικοί λίγα λεπτά αργότερα τον συνέλαβαν με την κατηγορία του stalking, ενώ αργότερα του απαγγέλθηκε μία κατηγορία για παράνομη είσοδο και άρνηση αποχώρησης από ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί πλημμέλημα.
Άγνωστο παραμένει αν η Κρις Τζένερ βρισκόταν στην κατοικία της την ώρα του περιστατικού, με την ίδια και τους εκπροσώπους της να μην έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δήλωση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το NBC4 Los Angeles, πρόκειται για τον 25χρονο Ζενγουίλιαμ Ρόμπσον, ο οποίος φέρεται να εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου από άντρα της ασφάλειας, προτού προλάβει να φτάσει στην ιδιοκτησία της διάσημης μάνατζερ, η οποία βρίσκεται συγκεκριμένα στη Σάντα Μόνικα.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το προσωπικό ασφαλείας ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο Ρόμπσον είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την 70χρονη αρκετές φορές στο παρελθόν.
Kris Jenner stalking suspect arrested outside her Los Angeles home https://t.co/PXEMpBBEmz pic.twitter.com/Hn8qvZw8mU— Page Six (@PageSix) September 9, 2026
Οι αστυνομικοί λίγα λεπτά αργότερα τον συνέλαβαν με την κατηγορία του stalking, ενώ αργότερα του απαγγέλθηκε μία κατηγορία για παράνομη είσοδο και άρνηση αποχώρησης από ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί πλημμέλημα.
Άγνωστο παραμένει αν η Κρις Τζένερ βρισκόταν στην κατοικία της την ώρα του περιστατικού, με την ίδια και τους εκπροσώπους της να μην έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δήλωση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα