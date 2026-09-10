Συνελήφθη stalker κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες
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Κρις Τζένερ Stalker Σύλληψη

Συνελήφθη stalker κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες

Ένας 25χρονος άντρας εντοπίστηκε από την ασφάλεια της μάνατζερ προτού προλάβει να εισέλθει στην ιδιοκτησία της το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου

Συνελήφθη stalker κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες
Ιωάννα Μαρίνου
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Άντρας ύποπτος για stalking συνελήφθη κοντά στο σπίτι της Κρις Τζένερ στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το NBC4 Los Angeles, πρόκειται για τον 25χρονο Ζενγουίλιαμ Ρόμπσον, ο οποίος φέρεται να εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου από άντρα της ασφάλειας, προτού προλάβει να φτάσει στην ιδιοκτησία της διάσημης μάνατζερ, η οποία βρίσκεται συγκεκριμένα στη Σάντα Μόνικα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το προσωπικό ασφαλείας ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο Ρόμπσον είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την 70χρονη αρκετές φορές στο παρελθόν.


Οι αστυνομικοί λίγα λεπτά αργότερα τον συνέλαβαν με την κατηγορία του stalking, ενώ αργότερα του απαγγέλθηκε μία κατηγορία για παράνομη είσοδο και άρνηση αποχώρησης από ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί πλημμέλημα.

Άγνωστο παραμένει αν η Κρις Τζένερ βρισκόταν στην κατοικία της την ώρα του περιστατικού, με την ίδια και τους εκπροσώπους της να μην έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δήλωση.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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