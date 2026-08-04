Άντρας είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι: Καρντάσιαν και Τζένερ εξασφάλισαν περιοριστικά μέτρα
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Άντρας είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι: Καρντάσιαν και Τζένερ εξασφάλισαν περιοριστικά μέτρα

Σύμφωνα με την Κρις Τζένερ, ο άντρας πίστευε ότι εκείνη τον είχε ενθαρρύνει να διεκδικήσει την κόρη της

Άντρας είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι: Καρντάσιαν και Τζένερ εξασφάλισαν περιοριστικά μέτρα
Περιοριστικά μέτρα εξασφάλισαν οι Καρντάσιαν και οι Τζένερ σε βάρος ενός άνδρα, που είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι, προκαλώντας ανησυχία σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, δικαστής εξέδωσε εντολή διάρκειας τριών ετών κατά του Κάιλ Ρόμπερτ ΝτεΓουίκ, ενός άντρα από το Κολοράντο, τον οποίο η Κρις Τζένερ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει «stalker», διευκρινίζοντας ότι δεν έχει «καμία απολύτως σχέση» με την ίδια ή την οικογένειά της.

Η εντολή καλύπτει την Κάιλι, την Κένταλ, την Κιμ, την Κλόε και την Κόρτνεϊ, καθώς και τον Ρομπ και την Κρις. Ο ΝτεΓουίκ υποχρεούται να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 91 μέτρων, από εκείνους. Παράλληλα, του απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί τους, είτε διά ζώσης είτε μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

Προσωρινή περιοριστική εντολή είχε εκδοθεί στα τέλη Μαΐου και πλέον η ισχύς της παρατάθηκε για τρία χρόνια. Σε ένορκη δήλωσή της, η Κρις είχε αναφέρει ότι το προσωπικό ασφαλείας την ενημέρωσε πως ο ΝτεΓουίκ απασχόλησε για πρώτη φορά την οικογένεια το 2021, όταν φέρεται να επισκέφθηκε επανειλημμένα την κατοικία της Κάιλι.

Σύμφωνα με την Κρις Τζένερ, ο άντρας πίστευε ότι εκείνη τον είχε κατά κάποιον τρόπο ενθαρρύνει να διεκδικήσει την Κάιλι και ακόμη και να της κάνει πρόταση γάμου, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Η τηλεπερσόνα υποστήριξε επίσης ότι ο άνδρας έχει ποινικό παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει υπόθεση βίαιης επίθεσης. Πρόσθεσε ακόμη ότι πρόσφατα επικοινώνησε με μεσίτες που συνδέονται με ακίνητα της οικογένειας και επισκέφθηκε σπίτια κοντά στις περιοχές όπου διαμένουν μέλη της.

Η Κρις Τζένερ δήλωσε στο δικαστήριο ότι η κατάσταση της προκάλεσε σοβαρή συναισθηματική αναστάτωση και την έκανε να φοβάται τόσο για τη δική της ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των παιδιών της.

Φωτογραφία: Shutterstock

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