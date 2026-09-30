Οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία

Το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία και οι αλλαγές που πιθανότατα θα γίνουν