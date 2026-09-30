Οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία

Το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία και οι αλλαγές που πιθανότατα θα γίνουν

Οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς της Ελλάδας με την Ολλανδία
Η Εθνική ομάδα προέρχεται από δύο διπλά σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ και τώρα ήρθε η ώρα να παίξει μπροστά στο κοινό της. Την Πέμπτη (1/10, 21:45) το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει στην κατάμεστη Τούμπα την Ολλανδία και ιδανικά θέλει να κάνει το τρία στα τρία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δύσκολα θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ομάδας του και δεν έχει σκοπό να πειράξει πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Μία αλλαγή που θα κάνει και η οποία είναι αναγκαστική είναι αυτή του δεξιού μπακ. Ο Σάλιακας θα πάρει τη θέση του Βαγιαννίδη, ο οποίος τέθηκε εκτός λόγω ενοχλήσεων. Ο Τσάπρας που κλήθηκε εσπευσμένα από τον ομοσπονδιακό προπονητή δεν θα παίξει με μία προπόνηση με την Ελλάδα.

Κατά τα άλλα ο Τζολάκης θα διατηρηθεί στην εστία με τους Ρέτσο, Μαυροπάνο να έχουν τον πρώτο λόγο για τα στόπερ και ο Τσιμίκας για την αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο Ζαφείρης πρέπει να θεωρείται σίγουρος στα χαφ και είναι ένα θέμα ποιος θα παίξει δίπλα του. Φαβορί για να ξεκινήσει στο πλευρό του άσου του ΠΑΟΚ είναι ο Κουρμπέλης χωρίς να αποκλείεται και ο Ανδρούτσος που είχε παίξει με τη Γερμανία και τα είχε πάει πολύ καλά.

Όσον αφορά στην επίθεση δύσκολα θα μείνουν εκτός οι Τζόλης, Καρέτσας και Παυλίδης. Ο τέταρτος της παρέας πιθανότατα θα είναι ο Κωστούλας που αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της Εθνικής ομάδας.

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