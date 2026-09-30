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Επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» με το τουριστικό πλοίο «King of Rhodes» στο λιμάνι της Ρόδου, βίντεο
Επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» με το τουριστικό πλοίο «King of Rhodes» στο λιμάνι της Ρόδου, βίντεο
Έσπασαν οι κάβοι του κρουαζιερόπλοιου - Από το περιστατικό δεν πρόεκυψε κάποιος τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (30/9) στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς σημειώθηκε επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλοιου «Scarlet Lady» με το τουριστικό πλοίο «King of Rhodes», καθώς έσπασαν οι κάβοι του πρώτου πλοίου.
Από το περιστατικό δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι, οι κάβοι του Scarlet Lady έσπασαν με αποτέλεσμα να μετακινηθεί προς την άκρη του λιμανιού, όπου ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο.
Ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου προχώρησε γρήγορα στους απαραίτητους χειρισμούς και το πλοίο κατάφερε μόνο του να απομακρυνθεί από τα άλλα σκάφη και να επανέλθει στη θέση του.
Το Λιμενικό της Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο πλοίων.
Από το περιστατικό δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι, οι κάβοι του Scarlet Lady έσπασαν με αποτέλεσμα να μετακινηθεί προς την άκρη του λιμανιού, όπου ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο.
Ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου προχώρησε γρήγορα στους απαραίτητους χειρισμούς και το πλοίο κατάφερε μόνο του να απομακρυνθεί από τα άλλα σκάφη και να επανέλθει στη θέση του.
Το Λιμενικό της Ρόδου απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο πλοίων.
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