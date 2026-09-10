Η Τζένιφερ Λόρενς άνοιξε επίσημα λογαριασμό στο Instagram μετά από μία δεκαετία
Η Τζένιφερ Λόρενς άνοιξε επίσημα λογαριασμό στο Instagram μετά από μία δεκαετία
Η ηθοποιός μετρά ήδη πάνω από 670 χιλιάδες ακόλουθους
Επίσημο προφίλ στο Instagram άνοιξε η Τζένιφερ Λόρενς, η οποία για περισσότερο από μία δεκαετία δεν είχε δημόσιο λογαριασμό στα social media.
Η πρωταγωνίστρια του «The Hunger Games» πλέον παρουσιάζεται στην πλατφόρμα με το όνομα @jlaw, γράφοντας με χιούμορ στην περιγραφή του προφίλ της ότι «το jenniferlawrence ήταν πιασμένο».
Παρότι δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ούτε μία ανάρτηση, η Λόρενς συγκέντρωσε περισσότερους από 670.000 ακολούθους μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η ίδια ακολουθεί 45 λογαριασμούς.
Η 36χρονη ηθοποιός είχε δηλώσει στο BBC Radio 1 το 2014 πως δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα τεχνολογικά μέσα, γι' αυτό και δεν επιθυμούσε να έχει προφίλ στα social media: «Δεν είμαι πολύ καλή με το τηλέφωνο ή την τεχνολογία. Δεν μπορώ πραγματικά να παρακολουθήσω ούτε τα email μου, οπότε η ιδέα του Twitter είναι κάτι εντελώς αδιανόητο για μένα», είχε πει τότε. «Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι είναι. Είναι σαν ένα παράξενο αίνιγμα για το οποίο μιλούν οι άνθρωποι. Εντάξει, το σέβομαι», είχε αναφέρει ακόμα.
Η Λόρενς, παρόλα αυτά, σε συνέντευξή της στο InStyle το 2019, είχε εξομολογηθεί πως παρακολουθούσε τι συνέβαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς διατηρούσε ένα «κρυφό προφίλ» στο TikTok, και θα ήθελε να έχει δημόσιο λογαριασμό μόνο εάν το θεωρούσε απαραίτητο: «Είμαι εκεί. Αλλά είμαι παρατηρήτρια. Κοιτάζω, δεν μιλάω. Υπάρχουν πάντα τόσες πολλές αντιδράσεις. Τόσοι άνθρωποι ακούν και προσέχουν και έχουν τόσες πολλές απόψεις για απολύτως τα πάντα. Πραγματικά, δεν θέλω να καλωσορίσω όλο αυτό, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν θέλω να εκθέτω τον εαυτό μου χωρίς λόγο. Εκτός αν προωθώ κάτι ή αν κάτι με εξοργίσει πραγματικά, δεν θα ακούσετε νέα μου», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η πρωταγωνίστρια του «The Hunger Games» πλέον παρουσιάζεται στην πλατφόρμα με το όνομα @jlaw, γράφοντας με χιούμορ στην περιγραφή του προφίλ της ότι «το jenniferlawrence ήταν πιασμένο».
Παρότι δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ούτε μία ανάρτηση, η Λόρενς συγκέντρωσε περισσότερους από 670.000 ακολούθους μέσα σε λίγες ώρες, ενώ η ίδια ακολουθεί 45 λογαριασμούς.
Η 36χρονη ηθοποιός είχε δηλώσει στο BBC Radio 1 το 2014 πως δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα τεχνολογικά μέσα, γι' αυτό και δεν επιθυμούσε να έχει προφίλ στα social media: «Δεν είμαι πολύ καλή με το τηλέφωνο ή την τεχνολογία. Δεν μπορώ πραγματικά να παρακολουθήσω ούτε τα email μου, οπότε η ιδέα του Twitter είναι κάτι εντελώς αδιανόητο για μένα», είχε πει τότε. «Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι είναι. Είναι σαν ένα παράξενο αίνιγμα για το οποίο μιλούν οι άνθρωποι. Εντάξει, το σέβομαι», είχε αναφέρει ακόμα.
Η Λόρενς, παρόλα αυτά, σε συνέντευξή της στο InStyle το 2019, είχε εξομολογηθεί πως παρακολουθούσε τι συνέβαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς διατηρούσε ένα «κρυφό προφίλ» στο TikTok, και θα ήθελε να έχει δημόσιο λογαριασμό μόνο εάν το θεωρούσε απαραίτητο: «Είμαι εκεί. Αλλά είμαι παρατηρήτρια. Κοιτάζω, δεν μιλάω. Υπάρχουν πάντα τόσες πολλές αντιδράσεις. Τόσοι άνθρωποι ακούν και προσέχουν και έχουν τόσες πολλές απόψεις για απολύτως τα πάντα. Πραγματικά, δεν θέλω να καλωσορίσω όλο αυτό, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν θέλω να εκθέτω τον εαυτό μου χωρίς λόγο. Εκτός αν προωθώ κάτι ή αν κάτι με εξοργίσει πραγματικά, δεν θα ακούσετε νέα μου», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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