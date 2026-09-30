Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Νεμπράσκα, συνελήφθη ο δράστης
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Νεμπράσκα Πυροβολισμοί Σχολείο Ένοπλη επίθεση

Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Νεμπράσκα, συνελήφθη ο δράστης

«Το σχολείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση “ασφάλειας”, αλλά έχει επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν το περιστατικό», ανέφερε η Αστυνομία

Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Νεμπράσκα, συνελήφθη ο δράστης
Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε περίπου στις 8:30 (τοπική ώρα) το πρωί της Τετάρτης (30/9) στο πάρκινγκ του λυκείου Μπερκ στην Ομάχα της Νεμπράσκα, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, εξαιτίας των πυροβολισμών το «σχολείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση “ασφάλειας”, αλλά έχει επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν το περιστατικό».

«Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για τους μαθητές», πρόσθεσε.

Η ζωή του τραυματία δεν κινδυνεύει, ενώ το όπλο του δράστη κατασχέθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του δράστη και του τραυματία.

«Η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι μαθητές και το προσωπικό είναι ασφαλείς. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφεραν τα Δημόσια Σχολεία της Ομάχα σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους στις 9:20 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την κατάσταση έξω από το σχολείο μας. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις γίνουν διαθέσιμες», συνέχιζε η δήλωση.

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