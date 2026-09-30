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Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Νεμπράσκα, συνελήφθη ο δράστης
Ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Νεμπράσκα, συνελήφθη ο δράστης
«Το σχολείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση “ασφάλειας”, αλλά έχει επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν το περιστατικό», ανέφερε η Αστυνομία
Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε περίπου στις 8:30 (τοπική ώρα) το πρωί της Τετάρτης (30/9) στο πάρκινγκ του λυκείου Μπερκ στην Ομάχα της Νεμπράσκα, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, εξαιτίας των πυροβολισμών το «σχολείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση “ασφάλειας”, αλλά έχει επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν το περιστατικό».
Η ζωή του τραυματία δεν κινδυνεύει, ενώ το όπλο του δράστη κατασχέθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του δράστη και του τραυματία.
«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την κατάσταση έξω από το σχολείο μας. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις γίνουν διαθέσιμες», συνέχιζε η δήλωση.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, εξαιτίας των πυροβολισμών το «σχολείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση “ασφάλειας”, αλλά έχει επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν το περιστατικό».
«Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για τους μαθητές», πρόσθεσε.
Shooting at Nebraska high school leaves one injured https://t.co/70XULnv3CI pic.twitter.com/zFWH2cNMC4— New York Post (@nypost) September 30, 2026
Η ζωή του τραυματία δεν κινδυνεύει, ενώ το όπλο του δράστη κατασχέθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του δράστη και του τραυματία.
«Η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι μαθητές και το προσωπικό είναι ασφαλείς. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφεραν τα Δημόσια Σχολεία της Ομάχα σε ανακοίνωσή τους στον ιστότοπό τους στις 9:20 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).
The Omaha Police Department is investigating a shooting incident at Burke High School.— Omaha Police Dept (@OmahaPolice) September 30, 2026
We believe this was an isolated incident between two people. The victim suffered a non-life-threatening injury, and we believe the other involved party is detained at this time.
«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με την κατάσταση έξω από το σχολείο μας. Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις γίνουν διαθέσιμες», συνέχιζε η δήλωση.
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