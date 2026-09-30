O Σι Τζινπίνγκ δηλώνει αποφασισμένος να αντιταχθεί σε απόπειρες ανεξαρτησίας της Ταϊβάν

Ο πρόεδρος της Κίναςδήλωσε αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις εκείνες που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας τηςαλλά και τις εξωτερικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις της νήσου, σε ομιλία του με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας του, αύριο Πέμπτη.Ο Σι επανέλαβε επίσης τον στόχο της «επανένωσης» της ηπειρωτικής Κίνας με την Ταϊβάν.Η κομμουνιστική Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος του κινεζικού εδάφους και την «επανένωση» μαζί της αδιαπραγμάτευτη, έστω και με τη χρήση βίας.«Πρέπει να εμβαθύνουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο όχθες του στενού, να καταστείλουμε αποφασιστικά τις αυτονομιστικές δυνάμεις που κηρύσσουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, να αντιταχθούμε στις παρεμβάσεις εξωτερικών δυνάμεων, να προωθήσουμε την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών και να προωθήσουμε το σημαντικό σκοπό της εθνικής επανένωσης» είπε ο Σι στην ομιλία αυτή, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο Xinhua.Το Πεκίνο θεωρεί «αυτονομιστή» και «δημιουργό κρίσεων και υποκινητή πολέμων» τον Ταϊβανέζο ηγέτη Λάι Τσινγκ-τε, ένθερμο υπερασπιστή της εθνικής κυριαρχίας του νησιού. Τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τις πιέσεις, ακόμη και σε στρατιωτικό επίπεδο, στο νησί.Η υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ταϊβάν είναι ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ουάσιγκτον. Την περασμένη εβδομάδα ο Σι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να χειριστεί «με σύνεση» το θέμα και κάλεσε ανοιχτά τις ΗΠΑ «να αντιταχθούν» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.Η Κίνα γιορτάζει αύριο την επέτειο από την ιστορική ομιλία του Μάο Τσε Τουνγκ στην Πλατεία Τιενάνμεν την 1η Οκτωβρίου 1949, με την οποία ανακηρύχθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.