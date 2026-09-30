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Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Χατζηδιάκου στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, βίντεο
Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Χατζηδιάκου στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, βίντεο
Ο Παντελής Χατζηδιάκος έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση του ΠΑΟΚ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, το οποίο πανηγύρισε έξαλλα
Ελάχιστοι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ με δεδομένο ότι αρκετοί απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες.
Έτσι η ομάδα της Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται με αρκετές απουσίες για την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Το πρώτο του παιχνίδι μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ θα το παίξει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας.
Οι Θεσσαλονικείς ανάρτησαν στα social media ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την προπόνηση τους, το οποίο περιλαμβάνει ένα ανάποδο ψαλιδάκι του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, μάλιστα πανηγύρισε το ψαλιδάκι του με έξαλλο τρόπο.
Έτσι η ομάδα της Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται με αρκετές απουσίες για την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Το πρώτο του παιχνίδι μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ θα το παίξει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας.
Οι Θεσσαλονικείς ανάρτησαν στα social media ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την προπόνηση τους, το οποίο περιλαμβάνει ένα ανάποδο ψαλιδάκι του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, μάλιστα πανηγύρισε το ψαλιδάκι του με έξαλλο τρόπο.
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