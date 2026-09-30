Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Χατζηδιάκου στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, βίντεο
SPORTS
Παντελής Χατζηδιάκος ΠΑΟΚ

Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Χατζηδιάκου στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, βίντεο

Ο Παντελής Χατζηδιάκος έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση του ΠΑΟΚ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, το οποίο πανηγύρισε έξαλλα

Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Χατζηδιάκου στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, βίντεο
Ελάχιστοι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ με δεδομένο ότι αρκετοί απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες.

Έτσι η ομάδα της Θεσσαλονίκης προετοιμάζεται με αρκετές απουσίες για την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Το πρώτο του παιχνίδι μετά τη διακοπή ο ΠΑΟΚ θα το παίξει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι Θεσσαλονικείς ανάρτησαν στα social media ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την προπόνηση τους, το οποίο περιλαμβάνει ένα ανάποδο ψαλιδάκι του Παντελή Χατζηδιάκου. Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, μάλιστα πανηγύρισε το ψαλιδάκι του με έξαλλο τρόπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης