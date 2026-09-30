Η ανακοίνωση της flydubai για το συμβάν: Έγινε συμπλοκή στο πιλοτήριο, άγνωστα τα κίνητρα

Μόλις το απόγευμα της Τετάρτης, δηλαδή αρκετές ώρες μετά το συμβάν, εξέδωσε ανακοίνωση η εταιρεία flydubai για το περιστατικό στην πτήση προς το Ισραήλ, που λίγο έλειψε να πάρει τραγικές διαστάσεις.Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι «σημειώθηκε» κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, η οποία προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.«Το αεροσκάφος τέθηκε με επιτυχία υπό έλεγχο από το εν υπηρεσία πλήρωμα της flydubai που ταξίδευε στην πτήση, του άλλαξε πορεία και το προσγείωσε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ», δηλώνει εκπρόσωπος της flydubai.Προσθέτει ότι «σε αυτό το αρχικό στάδιο,και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας».«Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν πρόωρες εικασίες, ενώ οι Αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία», αναφέρει ακόμη ο εκπρόσωπος της flydubai που τονίζει ότι «όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί».«Έχουμε αποστείλει δύο αεροσκάφη αντικατάστασης στο Ταμπούκ για να αναλάβουν τους επιβάτες και το πλήρωμα», λέει ακόμη ο εκπρόσωπος της flydubai και τονίζει ότι «το περιστατικό αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις υπόλοιπες προγραμματισμένες πτήσεις σε όλο το δίκτυο της flydubai».