Γκρέμισαν πολυτελείς «βίλες» μέσα σε φυλακή στην Ινδονησία, είχαν πισίνα, γυμναστήριο και ουίσκι

Στον χώρο υπήρχαν και εγκαταστάσεις για γήπεδο γκολφ, ενώ είχε δημιουργηθεί και χώρος στάθμευσης για πολυτελή αυτοκίνητα

Πισίνες, γυμναστήριο, τηλεοράσεις, ψυγεία, πολυτελή έπιπλα, ακόμη και μπουκάλια ουίσκι και μπύρας είχαν στη διάθεσή τους κρατούμενοι σε φυλακή της πολυτελείς «βίλες» μέσα στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος.



Οι αρχές κατεδάφισαν την Τετάρτη 10 από τις παράνομες κατοικίες στη φυλακή Cibinong, στην πόλη Μπογκόρ, κοντά στην Τζακάρτα, μετά την αποκάλυψη των συνθηκών που επικρατούσαν στους συγκεκριμένους χώρους.



κελιά της φυλακής. Οι χώροι ήταν ξεχωριστοί από τις κανονικές πτέρυγες κράτησης και διέθεταν ανέσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε πολυτελή καταλύματα παρά σε σωφρονιστικό κατάστημα.



Κατά την επιχείρηση κατεδάφισης, οι αρχές απομάκρυναν πρώτα κρεβάτια, καναπέδες, ψυγεία, τηλεοράσεις και άλλα έπιπλα, ενώ σε έναν από τους χώρους εντοπίστηκαν μπουκάλια μπύρας και ουίσκι. Στον χώρο υπήρχαν ακόμη πισίνα, γυμναστήριο και εγκαταστάσεις για γήπεδο γκολφ, ενώ είχε δημιουργηθεί και χώρος στάθμευσης για πολυτελή αυτοκίνητα.







Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη της Ινδονησίας (Ombudsman) πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στη 10 κατασκευές, οι οποίες φέρεται να είχαν παρουσιαστεί αρχικά ως κατοικίες για το προσωπικό της φυλακής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, οι χώροι δεν διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες και δεν είχαν χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.



Κλείσιμο



Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Μετανάστευσης και Σωφρονισμού, Ρούντι Σετιαουάν, δήλωσε ότι οι κατασκευές ήταν παράνομες. Ως αποτέλεσμα, 10 από τα κτίρια οδηγήθηκαν στην κατεδάφιση. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνταν.



Σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται, ορισμένοι κρατούμενοι φέρεται να πλήρωναν για να διαμένουν στις πολυτελείς εγκαταστάσεις, ενώ ερευνάται εάν είχαν καταβληθεί χρήματα σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους συγκεκριμένους χώρους.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των κρατουμένων που φέρεται να διέμεναν στις «βίλες».



είχαν στη διάθεσή τουςσε φυλακή της Ινδονησίας , όπου είχαν κατασκευαστεί παράνομεςΟι αρχές κατεδάφισαν την Τετάρτη 10 από τις παράνομες κατοικίες στη φυλακή Cibinong, στην πόλη Μπογκόρ, κοντά στην Τζακάρτα, μετά την αποκάλυψη των συνθηκών που επικρατούσαν στους συγκεκριμένους χώρους.Οι εγκαταστάσεις δεν θύμιζαν σε τίποτα τα κοινά. Οι χώροι ήταν ξεχωριστοί από τις κανονικές πτέρυγες κράτησης και διέθεταν ανέσεις που παραπέμπουν περισσότερο σεπαρά σε σωφρονιστικό κατάστημα.Κατά την επιχείρηση κατεδάφισης, οι αρχές απομάκρυναν πρώταενώ σε έναν από τους χώρους εντοπίστηκαν. Στον χώρο υπήρχαν ακόμη, ενώ είχε δημιουργηθεί καιΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη της Ινδονησίας (Ombudsman) πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στη φυλακή . Οι ελεγκτές εντόπισαν περισσότερες από, οι οποίες φέρεται να. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, οι χώροι δεν διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες και δεν είχαν χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.Ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Μετανάστευσης και Σωφρονισμού, Ρούντι Σετιαουάν, δήλωσε ότι οι κατασκευές ήταν παράνομες. Ως αποτέλεσμα, 10 από τα κτίρια οδηγήθηκαν στην κατεδάφιση. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνταν.Σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται,, ενώ ερευνάται εάν είχαν καταβληθεί χρήματα σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους συγκεκριμένους χώρους.Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ονόματα των κρατουμένων που φέρεται να διέμεναν στις «βίλες».

Στο πλαίσιο της έρευνας, πέντε ανώτεροι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της φυλακής, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ 52 κρατούμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν.



Η φυλακή Cibinong φιλοξενεί περισσότερους από 1.800 κρατούμενους. Οι αρχές εξετάζουν πλέον ποιοι επέτρεψαν την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και εάν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.



Το υπουργείο αναμένεται να παρουσιάσει τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή στις 5 Οκτωβρίου.