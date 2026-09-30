Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στις ΗΠΑ, μία ώρα πριν της κάνουν τη θανατηφόρα ένεση



Η δολοφονία της Κολίν

Η Κρίστα Πάικ και ο φίλος της καταδικάστηκαν για τη δολοφονία

, το 1995, της 19χρονης συμμαθήτριάς τους, Κολίν Σλέμερ. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η Πάικ φοβόταν πως η Σλέμερ ήταν ερωτική αντίζηλος και την παρέσυρε σε μια απομονωμένη περιοχή. Η υπόθεση έλαβε ευρεία δημοσιότητα λόγω της αγριότητας της δολοφονίας, των ηλικιών των εμπλεκομένων και επειδή ένα σατανιστικό σύμβολο είχε χαραχθεί στο σώμα του θύματος.



Η δολοφονία είχε συγκλονίσει το Νόξβιλ καθώς η Πάικ είχε κόψει την Σλέμερ με κοπίδι και την είχε χτυπήσει με ένα μεγάλο κομμάτι ασφάλτου. Στοιχεία του εγκλήματος ενίσχυσαν τους φόβους για σατανισμό κατά τη διάρκεια του «σατανικού πανικού» των δεκαετιών του 1980 και του 1990.





Κολίν Σλέμερ

Η Κρίστα Πάικ είχε μιλήσει στην εφημερίδα



«Χαίρομαι που η δίκη της ακυρώθηκε και ότι λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται: εγώ και άλλες», πρόσθεσε η Πάικ. Η Πάικ δεν αρνείται την ενοχή της, όμως οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της αναφέρουν ότι η θανατική ποινή δεν είναι κατάλληλη για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε σε αυτή την ηλικία από μια έφηβη με ψυχική ασθένεια που δεν είχε αντιμετωπιστεί, έπειτα από μια παιδική ηλικία με σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση. Η μητέρα της Σλέμερ θέλει να πραγματοποιηθεί η θανατηφόρα ένεση, λέγοντας ότι περίμενε δεκαετίες για να δει την ποινή της Πάικ να εκτελείται.Η Κρίστα Πάικ είχε μιλήσει στην εφημερίδα The Times και αναφέρθηκε στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα τρία της παιδιά και η δίκη της κατέληξε σε κακοδικία: «Νιώθω μια συγγένεια με τη Λίντσεϊ. Είμαστε και οι δύο γυναίκες που βρεθήκαμε σε μπελάδες εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Υπάρχει όμως μια διαφορά: οι καιροί έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τα γυναικεία ζητήματα από τότε που δικάστηκα εγώ».«Χαίρομαι που η δίκη της ακυρώθηκε και ότι λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται: εγώ και άλλες», πρόσθεσε η Πάικ.