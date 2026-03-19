Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόρενς στην πρώτη εικόνα από τη νέα ταινία του Σκορσέζε
Το What Happens at Night ακολουθεί ένα ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα παιδί
Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη εικόνα από το επερχόμενο θρίλερ του Μάρτιν Σκορσέζε What Happens at Night, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και την Τζένιφερ Λόρενς. Το στιγμιότυπο δημοσίευσαν στα social media ο σταρ του Χόλιγουντ και ο σπουδαίος σκηνοθέτης.
Η εικόνα δείχνει το παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο υποδύονται ο ΝτιΚάπριο και η Λόρενς να περπατά χέρι-χέρι μέσα σε ένα χιονισμένο τοπίο. Η παραγωγή της ταινίας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρεντ Χάρις.
Το What Happens at Night βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον. Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα παιδί.
Σύμφωνα με την περίληψη του βιβλίου: «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτόν τον αινιγματικό, παγωμένο κόσμο, και όσο περισσότερο το ζευγάρι προσπαθεί να πάρει το παιδί, τόσο λιγότερα φαίνεται να γνωρίζει για τον γάμο του, τον εαυτό του και την ίδια τη ζωή».
Δείτε την πρώτη εικόνα της ταινίας
Παρότι ο ΝτιΚάπριο έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Σκορσέζε, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες, όπως The Aviator, Gangs of New York, The Wolf of Wall Street, Shutter Island και άλλες, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Λόρενς θα συμμετάσχει σε φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.
Σε συζήτηση στο πλαίσιο του Variety Actors on Actors, η Τζένιφερ Λόρενς είχε ρωτήσει τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο τι θα πρέπει να γνωρίζει για τον Σκορσέζε ως σκηνοθέτη. «Είναι μια εξαιρετική εμπειρία και θα σου δώσει πολλές κινηματογραφικές αναφορές», της είχε πει εκείνος.
«Συνήθως έρχονται σε μορφή DVD. Και αν δεν έχεις DVD player, πάρε ένα. Μερικές φορές οργανώνει προβολές μόνο για μια συγκεκριμένη σκηνή από μια ταινία. Αν υπάρχει κάτι που θέλει να αποτυπώσεις από μια παλιά ταινία ή τον ρυθμό μιας σκηνής, μπορεί να δούμε ολόκληρη ταινία μόνο για εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να δούμε ακόμη και ιαπωνικές ταινίες τρόμου ως αναφορά, απλώς για να πιάσουμε τον τόνο. Θα περάσεις υπέροχα», είχε περιγράψει, μεταφέροντας τη δική του εμπειρία.
