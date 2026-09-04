H Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για τις αισθητικές επεμβάσεις και παραδέχτηκε ότι κάνει baby botox
H Τζένιφερ Λόρενς μίλησε για τις αισθητικές επεμβάσεις και παραδέχτηκε ότι κάνει baby botox
Αν και το δέρμα μου είναι λίγο πιο χαλαρό από όσο θα ήθελα, τουλάχιστον δείχνει λαμπερό και όμορφο, είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Στις αισθητικές επεμβάσεις και τις επιλογές της στον τομέα της ομορφιάς αναφέρθηκε η Τζένιφερ Λόρενς, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι κάνει baby botox.
Για χρόνια, θαυμαστές της υπέθεταν ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις για να διατηρήσει τη νεανική της εμφάνιση, με ορισμένους μάλιστα να θεωρούν ότι είχε κάνει ακόμη και λίφτινγκ. Η ίδια είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι είχε κάνει επέμβαση στα μάτια ή στη μύτη, αποδίδοντας τις αλλαγές στην εμφάνισή της στο μακιγιάζ. Αυτή τη φορά, η 35χρονη Λόρενς μίλησε δημόσια για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά και για εκείνες που θα ήθελε να δοκιμάσει, χωρίς ωστόσο να τολμά να προχωρήσει σε αυτές.
«Πρέπει να υπάρχει κίνηση στο πρόσωπό μου» δήλωσε στη Vogue και πρόσθεσε: «Κάνω baby botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ. Αν και το δέρμα μου είναι λίγο πιο χαλαρό από όσο θα ήθελα, τουλάχιστον δείχνει λαμπερό και όμορφο».
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε επίσης, ότι θα ήθελε να κάνει αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα, ώστε το πρόσωπο να δείχνει πιο λεπτό: «Θα ήθελα πολύ να κάνω αφαίρεση λίπους από τα μάγουλα. Δεν μπορώ, γιατί όλοι θα το καταλάβαιναν, αλλά απλώς να ξέρετε ότι το θέλω».
Η ηθοποιός εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στις διαδικασίες μεταφοράς λίπους, κατά τις οποίες λίπος μετακινείται από ένα σημείο του σώματος σε άλλο, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο σμιλεμένης εμφάνισης. «Αυτές οι μεταφορές λίπους με κάνουν πραγματικά πολύ νευρική. Υποστηρίζω όσους τις κάνουν, γιατί θέλω να συνεχίσω να παρακολουθώ και να βλέπω τι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ» εξήγησε.
Πέρα από τις επιφυλάξεις της για τις πλαστικές επεμβάσεις, η Λόρενς δήλωσε στο περιοδικό ότι δεν είναι ιδιαίτερα λάτρης ορισμένων θεραπειών ομορφιάς που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του επαγγέλματός της. «Μισώ να βάφω τα μαλλιά μου. Επίσης, μισώ να πηγαίνω για μανικιούρ» ανέφερε.
Για χρόνια, θαυμαστές της υπέθεταν ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις για να διατηρήσει τη νεανική της εμφάνιση, με ορισμένους μάλιστα να θεωρούν ότι είχε κάνει ακόμη και λίφτινγκ. Η ίδια είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι είχε κάνει επέμβαση στα μάτια ή στη μύτη, αποδίδοντας τις αλλαγές στην εμφάνισή της στο μακιγιάζ. Αυτή τη φορά, η 35χρονη Λόρενς μίλησε δημόσια για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά και για εκείνες που θα ήθελε να δοκιμάσει, χωρίς ωστόσο να τολμά να προχωρήσει σε αυτές.
«Πρέπει να υπάρχει κίνηση στο πρόσωπό μου» δήλωσε στη Vogue και πρόσθεσε: «Κάνω baby botox, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ. Αν και το δέρμα μου είναι λίγο πιο χαλαρό από όσο θα ήθελα, τουλάχιστον δείχνει λαμπερό και όμορφο».
Jennifer Lawrence makes surprising plastic surgery confession https://t.co/Psc4WR4Fls— HELLO! (@hellomag) September 4, 2026
Η ηθοποιός εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στις διαδικασίες μεταφοράς λίπους, κατά τις οποίες λίπος μετακινείται από ένα σημείο του σώματος σε άλλο, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο σμιλεμένης εμφάνισης. «Αυτές οι μεταφορές λίπους με κάνουν πραγματικά πολύ νευρική. Υποστηρίζω όσους τις κάνουν, γιατί θέλω να συνεχίσω να παρακολουθώ και να βλέπω τι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ» εξήγησε.
Πέρα από τις επιφυλάξεις της για τις πλαστικές επεμβάσεις, η Λόρενς δήλωσε στο περιοδικό ότι δεν είναι ιδιαίτερα λάτρης ορισμένων θεραπειών ομορφιάς που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του επαγγέλματός της. «Μισώ να βάφω τα μαλλιά μου. Επίσης, μισώ να πηγαίνω για μανικιούρ» ανέφερε.
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