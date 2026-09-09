Συγκινημένος ο ξάδερφός του Γιώργου Μαζωνάκη, Παναγιώτης: «Δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει»
Συγκινημένος ο ξάδερφός του Γιώργου Μαζωνάκη, Παναγιώτης: «Δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει»
Όπως είπε, αυτό που του έχει μείνει περισσότερο από τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι η διάθεσή του να βοηθά τους ανθρώπους
Γεμάτος συγκίνηση μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο ξάδερφός του και μουσικοσυνθέτης Παναγιώτης Μαζωνάκης, αναφερόμενος στη σχέση που είχαν από τα παιδικά τους χρόνια αλλά και στην προσφορά του τραγουδιστή στους ανθρώπους γύρω του.
«Από μικροί ήμασταν μαζί. Έχω γράψει μερικά τραγούδια του Γιώργου. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έτσι; Και με τα τραγούδια του και σαν άνθρωπος. Τα πάντα, τα πάντα» ανέφερε ο Παναγιώτης Μαζωνάκης.
«Μου έχει μείνει ότι είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει. Τίποτα άλλο. Με βρήκε λίγο απροετοίμαστο (σ.σ. η είδηση του θανάτου) γιατί δεν το περίμενα. Κι εγώ μπήκα στο σπίτι χωρίς να το ξέρω, στην τηλεόραση το άκουσα. Και δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει» ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.
«Από μικροί ήμασταν μαζί. Έχω γράψει μερικά τραγούδια του Γιώργου. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έτσι; Και με τα τραγούδια του και σαν άνθρωπος. Τα πάντα, τα πάντα» ανέφερε ο Παναγιώτης Μαζωνάκης.
«Μου έχει μείνει ότι είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει. Τίποτα άλλο. Με βρήκε λίγο απροετοίμαστο (σ.σ. η είδηση του θανάτου) γιατί δεν το περίμενα. Κι εγώ μπήκα στο σπίτι χωρίς να το ξέρω, στην τηλεόραση το άκουσα. Και δεν το πιστεύω ακόμα ότι έχει φύγει» ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.
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