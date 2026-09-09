Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
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Γιώργος Μαζωνάκης Αδελφές

Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους

Οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη έπεσαν η μία στην αγκαλιά της άλλης έξω από το νοσοκομείο

Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
87 ΣΧΟΛΙΑ
Συντετριμμένες εμφανίστηκαν η αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, έξω από το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε κλινική στο Κολωνάκι για θεραπεία αντιγήρανσης. Εκεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), Αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζωνάκη με ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Λίγο πριν τις επτά το απόγευμα, η Μαρία Μαζωνάκη έφτασε στο «ΕΛΠΙΣ», κρατώντας το κεφάλι της, μην μπορώντας να πιστέψει την τραγική είδηση. Λίγο αργότερα, κατέφθασε και η Βάσω Μαζωνάκη, με τη μία να πέφτει στην αγκαλιά της άλλης.

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Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους

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Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Σπάραξαν η Μαρία και η Βάσω Μαζωνάκη έξω από το «ΕΛΠΙΣ», λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του αδελφού τους
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
87 ΣΧΟΛΙΑ

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