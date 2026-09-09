«Όσο ζω, Μαζώ»: Το σύνθημα που σφράγισε τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους θαυμαστές του
«Όσο ζω, Μαζώ»: Το σύνθημα που σφράγισε τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τους θαυμαστές του
Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε, «Όσο ζω ΜαΖώ»… όπως με βαφτίσατε, έλεγε ο τραγουδιστής
Το «Όσο ζω, Μαζώ» δεν γεννήθηκε σε κάποιο διαφημιστικό γραφείο ή κάποια δισκογραφική εταιρεία. Είναι ένα σύνθημα που προέκυψε μέσα από τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το κοινό του και, με τα χρόνια, έγινε σχεδόν ένα δεύτερο όνομα για εκείνον.
Το λογοπαίγνιο απλό αλλά ιδιαίτερα εύστοχο: το «όσο ζω» μετατρέπεται σε «Όσο ζω, Μαζώ», με το χαϊδευτικό «Μαζώ», όπως αποκαλούσαν εδώ και χρόνια τον τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, οι θαυμαστές του. Το σύνθημα ακούστηκε σε συναυλίες, σε νυχτερινά κέντρα και πλημμύρισε τα social media.
Ήδη τον Δεκέμβριο του 2020, σε τηλεοπτικη εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Όσο ζω, ΜΑΖΩ» παρουσιαζόταν ως «θρυλικό πια» σύνθημα, ένδειξη ότι είχε ήδη περάσει στη συλλογική γλώσσα των ανθρώπων που τον ακολουθούσαν εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.
Με τον καιρό το υιοθέτησε και ο ίδιος. Σε συνέντευξή του το καλοκαίρι του 2026 δήλωνε ότι αγαπά πολύ το «Όσο ζω, Μαζώ», ενώ λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, έδωσε ίσως την πιο σαφή απάντηση για την προέλευσή του.
Ανακοινώνοντας επαγγελματική συνεργασία του, είχε κλείσει το μήνυμά του γράφοντας: «Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε. Όσο ζω ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε». Με τη φράση αυτή απέδωσε ουσιαστικά το σύνθημα στους ανθρώπους που τον «συνόδευσαν» όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, ένα αυθόρμητο λογοπαίγνιο πάνω στο όνομά του εξελίχθηκε σε αναγνωρίσιμο σύνθημα, που συνοδεύε τον τραγουδιστής σε κάθε εμφάνισή του. Το σίγουρο είναι πως ακόμη και μετά τον θάνατό του, όσοι αγάπησαν τα τραγούδια του θα συνεχίζουν να το ψιθυρίζουν, όταν επιστρέφουν στα κομμάτια του.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
Το λογοπαίγνιο απλό αλλά ιδιαίτερα εύστοχο: το «όσο ζω» μετατρέπεται σε «Όσο ζω, Μαζώ», με το χαϊδευτικό «Μαζώ», όπως αποκαλούσαν εδώ και χρόνια τον τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, οι θαυμαστές του. Το σύνθημα ακούστηκε σε συναυλίες, σε νυχτερινά κέντρα και πλημμύρισε τα social media.
Ήδη τον Δεκέμβριο του 2020, σε τηλεοπτικη εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Όσο ζω, ΜΑΖΩ» παρουσιαζόταν ως «θρυλικό πια» σύνθημα, ένδειξη ότι είχε ήδη περάσει στη συλλογική γλώσσα των ανθρώπων που τον ακολουθούσαν εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.
Με τον καιρό το υιοθέτησε και ο ίδιος. Σε συνέντευξή του το καλοκαίρι του 2026 δήλωνε ότι αγαπά πολύ το «Όσο ζω, Μαζώ», ενώ λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, έδωσε ίσως την πιο σαφή απάντηση για την προέλευσή του.
Ανακοινώνοντας επαγγελματική συνεργασία του, είχε κλείσει το μήνυμά του γράφοντας: «Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε. Όσο ζω ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε». Με τη φράση αυτή απέδωσε ουσιαστικά το σύνθημα στους ανθρώπους που τον «συνόδευσαν» όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, ένα αυθόρμητο λογοπαίγνιο πάνω στο όνομά του εξελίχθηκε σε αναγνωρίσιμο σύνθημα, που συνοδεύε τον τραγουδιστής σε κάθε εμφάνισή του. Το σίγουρο είναι πως ακόμη και μετά τον θάνατό του, όσοι αγάπησαν τα τραγούδια του θα συνεχίζουν να το ψιθυρίζουν, όταν επιστρέφουν στα κομμάτια του.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
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