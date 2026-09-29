Σάρα Πόλσον για τις συγκρίσεις με τη Σαρλίζ Θερόν στον ρόλο της serial killer Αϊλίν Γουόρνος: Δεν προσπάθησα να κάνω κάτι καλύτερο
Σάρα Πόλσον για τις συγκρίσεις με τη Σαρλίζ Θερόν στον ρόλο της serial killer Αϊλίν Γουόρνος: Δεν προσπάθησα να κάνω κάτι καλύτερο
H ηθοποιός αναβιώνει σε σειρά του Ράιαν Μέρφι τον ρόλο που χάρισε Όσκαρ στη σταρ του Χόλιγουντ για το «Monster»
Σε όσους επικρίνουν την ερμηνεία της ως Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster: The Lizzie Borden Story» απάντησε η Σάρα Πόλσον.
Η προσέγγισή της στη διαβόητη κατά συρροή δολοφόνο, η οποία εντάσσεται στην αφήγηση γύρω από τη Λίζι Μπόρντεν στη σειρά ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι, έρχεται περισσότερα από 20 χρόνια μετά από ίσως την πιο γνωστή κινηματογραφική απεικόνιση της Γουόρνος. Στην ταινία «Monster» του 2003, η Σαρλίζ Θερόν υποδύθηκε τη Γουόρνος και κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.
Καθώς οι δύο ερμηνείες συγκρίνονται, η Πόλσον τοποθετήθηκε για τις μεταξύ τους διαφορές. «Είναι κάπως παράξενο όλο αυτό, γιατί εγώ δεν ξεκίνησα με σκοπό να κάνω κάτι καλύτερο από τη Σαρλίζ Θερόν», είπε η Πόλσον κατά την εμφάνισή της στο podcast «Shut Up Evan» του Έβαν Ρος Κατζ στο Netflix. «Δεν ξεκίνησα με στόχο να επισκιάσω τη δική της ερμηνεία ή κάτι τέτοιο, λες και θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό. Είναι μία από τις πιο υπέροχες ερμηνείες στον κόσμο», διευκρίνισε.
Η Πόλσον αναφέρθηκε επίσης στο κατά πόσο μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ τους διαφορετικές ερμηνείες, ακόμη και όταν δύο ηθοποιοί υποδύονται τον ίδιο χαρακτήρα. «Ίσως να έχει να κάνει με το ότι προέρχομαι από τον χώρο του θεάτρου», συνέχισε. «Οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να επανερμηνεύουν σπουδαία θεατρικά έργα ξανά και ξανά. Κανείς δεν λέει: “Δεν θέλω να δω την εκδοχή της Γκλεν Κλόουζ, επειδή έχω ήδη δει την εκδοχή κάποιου άλλου ή εκείνου του σκηνοθέτη”», σημείωσε.
Αναφέρθηκε μάλιστα στις διαφορετικές ερμηνείες του Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και του Νέιθαν Λέιν στον ρόλο του Γουίλι Λόμαν στο «Death of a Salesman». «Δεν κάθομαι εκεί και λέω ότι η μία άξιζε και η άλλη όχι», εξήγησε. «Η εμπειρία της υποκριτικής, η τέχνη της υποκριτικής, είναι η εξερεύνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από τη δική σου προσωπική εμπειρία και τη δική σου ερμηνεία», πρόσθεσε.
Η Πόλσον διευκρίνισε ότι η δική της προσέγγιση στην Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά ανθολογίας «Monster» βασίστηκε στην έρευνά της, αλλά και «στο ποια είμαι εγώ ως άνθρωπος και στο πώς αυτό εκφράζεται μέσα από εμένα». «Δεν είναι μια προσπάθεια να κάνω κάτι όπως το έκανε κάποιος άλλος στο παρελθόν. Είναι αυτή η ενδιαφέρουσα κατάσταση όπου καταλήγεις να θέλεις να υπερασπιστείς το ποια ήταν η καλλιτεχνική σου επιδίωξη», σημείωσε.
Η Σάρα Πόλσον ανέφερε επίσης ότι αναρωτήθηκε εξαρχής αν το κοινό θα τη συνέκρινε με τη Θερόν, όταν ο δημιουργός της σειράς Ράιαν Μέρφι της πρότεινε αρχικά τον ρόλο. «Μου πέρασε αμέσως από το μυαλό: “Ο κόσμος θα το συγκρίνει με τη Σαρλίζ και αυτό θα είναι τόσο… γιατί να το κάνω;”. Γιατί να θέλω να βγω εκεί έξω και να δώσω μια ερμηνεία, όταν κάποια άλλη έχει κερδίσει Όσκαρ για αυτόν τον ρόλο; Είναι κάπως ψυχωτική συμπεριφορά από μέρους σου, Σάρα Πόλσον», πρόσθεσε χαριτολογώντας. Και μετά σκέφτηκα: “Ναι, αλλά θέλω να προσπαθήσω”», κατέληξε.
Οι δημιουργοί της ανθολογίας «Monster» είχαν πάντως ιδιαίτερα θετικά λόγια για την εμφάνιση της Πόλσον ως Γουόρνος. «Είναι σαν μια απροσδόκητη ανάσα φρέσκου αέρα όταν εμφανίζεται η Αϊλίν», είχε δηλώσει στο Vanity Fair τον Αύγουστο ο συνδημιουργός της σειράς Ίαν Μπρέναν.
Η προσέγγισή της στη διαβόητη κατά συρροή δολοφόνο, η οποία εντάσσεται στην αφήγηση γύρω από τη Λίζι Μπόρντεν στη σειρά ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι, έρχεται περισσότερα από 20 χρόνια μετά από ίσως την πιο γνωστή κινηματογραφική απεικόνιση της Γουόρνος. Στην ταινία «Monster» του 2003, η Σαρλίζ Θερόν υποδύθηκε τη Γουόρνος και κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.
Καθώς οι δύο ερμηνείες συγκρίνονται, η Πόλσον τοποθετήθηκε για τις μεταξύ τους διαφορές. «Είναι κάπως παράξενο όλο αυτό, γιατί εγώ δεν ξεκίνησα με σκοπό να κάνω κάτι καλύτερο από τη Σαρλίζ Θερόν», είπε η Πόλσον κατά την εμφάνισή της στο podcast «Shut Up Evan» του Έβαν Ρος Κατζ στο Netflix. «Δεν ξεκίνησα με στόχο να επισκιάσω τη δική της ερμηνεία ή κάτι τέτοιο, λες και θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό. Είναι μία από τις πιο υπέροχες ερμηνείες στον κόσμο», διευκρίνισε.
Η Πόλσον αναφέρθηκε επίσης στο κατά πόσο μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ τους διαφορετικές ερμηνείες, ακόμη και όταν δύο ηθοποιοί υποδύονται τον ίδιο χαρακτήρα. «Ίσως να έχει να κάνει με το ότι προέρχομαι από τον χώρο του θεάτρου», συνέχισε. «Οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να επανερμηνεύουν σπουδαία θεατρικά έργα ξανά και ξανά. Κανείς δεν λέει: “Δεν θέλω να δω την εκδοχή της Γκλεν Κλόουζ, επειδή έχω ήδη δει την εκδοχή κάποιου άλλου ή εκείνου του σκηνοθέτη”», σημείωσε.
Sarah Paulson Responds to Critics Saying Her Aileen Wuornos Performance Is ‘Not as Good’ as Charlize Theron’s https://t.co/DS0UDbMOis— People (@people) September 29, 2026
Η Πόλσον διευκρίνισε ότι η δική της προσέγγιση στην Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά ανθολογίας «Monster» βασίστηκε στην έρευνά της, αλλά και «στο ποια είμαι εγώ ως άνθρωπος και στο πώς αυτό εκφράζεται μέσα από εμένα». «Δεν είναι μια προσπάθεια να κάνω κάτι όπως το έκανε κάποιος άλλος στο παρελθόν. Είναι αυτή η ενδιαφέρουσα κατάσταση όπου καταλήγεις να θέλεις να υπερασπιστείς το ποια ήταν η καλλιτεχνική σου επιδίωξη», σημείωσε.
Η Σάρα Πόλσον ανέφερε επίσης ότι αναρωτήθηκε εξαρχής αν το κοινό θα τη συνέκρινε με τη Θερόν, όταν ο δημιουργός της σειράς Ράιαν Μέρφι της πρότεινε αρχικά τον ρόλο. «Μου πέρασε αμέσως από το μυαλό: “Ο κόσμος θα το συγκρίνει με τη Σαρλίζ και αυτό θα είναι τόσο… γιατί να το κάνω;”. Γιατί να θέλω να βγω εκεί έξω και να δώσω μια ερμηνεία, όταν κάποια άλλη έχει κερδίσει Όσκαρ για αυτόν τον ρόλο; Είναι κάπως ψυχωτική συμπεριφορά από μέρους σου, Σάρα Πόλσον», πρόσθεσε χαριτολογώντας. Και μετά σκέφτηκα: “Ναι, αλλά θέλω να προσπαθήσω”», κατέληξε.
Οι δημιουργοί της ανθολογίας «Monster» είχαν πάντως ιδιαίτερα θετικά λόγια για την εμφάνιση της Πόλσον ως Γουόρνος. «Είναι σαν μια απροσδόκητη ανάσα φρέσκου αέρα όταν εμφανίζεται η Αϊλίν», είχε δηλώσει στο Vanity Fair τον Αύγουστο ο συνδημιουργός της σειράς Ίαν Μπρέναν.
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