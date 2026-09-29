Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο σύζυγός της γιόρτασαν οκτώ χρόνια γάμου, η ανάρτηση της ηθοποιού
Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο σύζυγός της γιόρτασαν οκτώ χρόνια γάμου, η ανάρτηση της ηθοποιού
Η Πάλτροου και ο παραγωγός Μπραντ Φάλτσακ γνωρίστηκαν το 2010, ενώ ήταν και οι δύο παντρεμένοι, και άρχισαν να βγαίνουν, αφού χώρισαν
Οκτώ χρόνια γάμου συμπλήρωσαν η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο σύζυγός της. Η 54χρονη σταρ του Χόλιγουντ παντρεύτηκε τον σεναριογράφο, σκηνοθέτη και παραγωγό Μπραντ Φάλτσακ το 2018 και τίμησε την επέτειό τους γάμου τους με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τρεις αυθόρμητες στιγμές με τον σύζυγό της. Στην πρώτη φωτογραφία, το ζευγάρι φαίνεται από πίσω να περπατά χέρι-χέρι σε ένα μονοπάτι. Στη δεύτερη, οι δυο τους χαμογελούν στον φακό καθώς περπατούν μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο μια ηλιόλουστη ημέρα. Τέλος, δημοσίευσε ένα ρομαντικό βίντεο, στο οποίο οι δυο τους περπατούν σε μια παραλία αγκαλιασμένοι. Σε κάποια στιγμή, ο Φάλτσακ φιλά την Πάλτροου στο κεφάλι.
Η Πάλτροου και ο Φάλτσακ γνωρίστηκαν το 2010, όταν η ηθοποιός έκανε guest εμφάνιση ως αναπληρώτρια καθηγήτρια Χόλι Χόλιντεϊ στη δημοφιλή μουσική κωμική σειρά «Glee», την οποία είχε συνδημιουργήσει ο Φάλτσακ. Εκείνη την περίοδο, η Πάλτροου ήταν παντρεμένη με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ενώ ο Φάλτσακ ήταν παντρεμένος με την παραγωγό Σουζάν Μπούκινικ.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους άρχισαν διακριτικά να είναι μαζί τον Αύγουστο του 2014. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2015, έκαναν δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του φίλου και συμπρωταγωνιστή της Πάλτροου, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε κρυφά το 2017 και παντρεύτηκε στα Χάμπτονς το 2018.
«Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο. Και οι δύο έχουμε πολύ παλιούς φίλους από το δημοτικό και το λύκειο και ουσιαστικά αυτοί ήταν οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστό», είχε πει η Πάλτροου στο «Good Morning America» το 2019.
Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της στο InStyle. «Λατρεύω τον σύζυγό μου. Είναι πανέξυπνος και βαθιά καλός άνθρωπος. Νιώθω επίσης ότι είμαστε πραγματικά ίσοι. Και με ωθεί να γίνομαι καλύτερη με τον πιο όμορφο τρόπο. Μου αρέσει πολύ να είμαι παντρεμένη. Είναι διασκεδαστικό», είχε δηλώσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τρεις αυθόρμητες στιγμές με τον σύζυγό της. Στην πρώτη φωτογραφία, το ζευγάρι φαίνεται από πίσω να περπατά χέρι-χέρι σε ένα μονοπάτι. Στη δεύτερη, οι δυο τους χαμογελούν στον φακό καθώς περπατούν μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο μια ηλιόλουστη ημέρα. Τέλος, δημοσίευσε ένα ρομαντικό βίντεο, στο οποίο οι δυο τους περπατούν σε μια παραλία αγκαλιασμένοι. Σε κάποια στιγμή, ο Φάλτσακ φιλά την Πάλτροου στο κεφάλι.
Η Πάλτροου και ο Φάλτσακ γνωρίστηκαν το 2010, όταν η ηθοποιός έκανε guest εμφάνιση ως αναπληρώτρια καθηγήτρια Χόλι Χόλιντεϊ στη δημοφιλή μουσική κωμική σειρά «Glee», την οποία είχε συνδημιουργήσει ο Φάλτσακ. Εκείνη την περίοδο, η Πάλτροου ήταν παντρεμένη με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ενώ ο Φάλτσακ ήταν παντρεμένος με την παραγωγό Σουζάν Μπούκινικ.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους άρχισαν διακριτικά να είναι μαζί τον Αύγουστο του 2014. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2015, έκαναν δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του φίλου και συμπρωταγωνιστή της Πάλτροου, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε κρυφά το 2017 και παντρεύτηκε στα Χάμπτονς το 2018.
«Κάναμε έναν πολύ μικρό γάμο. Και οι δύο έχουμε πολύ παλιούς φίλους από το δημοτικό και το λύκειο και ουσιαστικά αυτοί ήταν οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστό», είχε πει η Πάλτροου στο «Good Morning America» το 2019.
Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της στο InStyle. «Λατρεύω τον σύζυγό μου. Είναι πανέξυπνος και βαθιά καλός άνθρωπος. Νιώθω επίσης ότι είμαστε πραγματικά ίσοι. Και με ωθεί να γίνομαι καλύτερη με τον πιο όμορφο τρόπο. Μου αρέσει πολύ να είμαι παντρεμένη. Είναι διασκεδαστικό», είχε δηλώσει.
Φωτογραφία: Shutterstock
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