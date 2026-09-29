Megan Thee Stallion για τη σχέση που είχε με τον Κλέι Τόμπσον: Δεν έχω ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο, ακόμη είμαι σε σοκ
Megan Thee Stallion για τη σχέση που είχε με τον Κλέι Τόμπσον: Δεν έχω ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο, ακόμη είμαι σε σοκ
Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανά σε τέτοια σχέση, οπότε δεν με απασχολεί να μπω σύντομα σε άλλη, εξομολογήθηκε η ράπερ
Για τον χωρισμό της από τον Κλέι Τόμπσον μίλησε η Megan Thee Stallion, δηλώνοντας ότι ακόμη δεν έχει ξεπεράσει όσα συνέβησαν και ότι δεν σκοπεύει να μπει σύντομα σε νέα σοβαρή σχέση. Η 31χρονη ράπερ αποκάλυψε ότι η σχέση την είχε αφήσει σε μόνιμη ένταση και πως σήμερα προσπαθεί ακόμη να επανέλθει συναισθηματικά και σωματικά.
Σε νέα συνέντευξή της στο Marie Claire, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στον χωρισμό της τον Απρίλιο από τον 36χρονο παίκτη του NBA και εξήγησε γιατί δεν αναζητά αυτή την περίοδο μια νέα σοβαρή σχέση. «Δεν προσποιούμαι ότι είμαι 100% καλά», είπε η ράπερ, η οποία ήρθε κοντά με τον Τόμπσον το καλοκαίρι του 2025. Το ζευγάρι χώρισε τον Απρίλιο και τότε η ίδια τον είχε κατηγορήσει για απιστία σε ανάρτηση που έκανε στα Instagram Stories.
«Δεν έχω ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ, ποτέ σε τέτοια σχέση. Οπότε σίγουρα δεν με απασχολεί να μπω σε άλλη για πολύ καιρό», εκμυστηρεύτηκε.
Αναφερόμενη στον χωρισμό, πρόσθεσε: «Ήταν τόσο απότομος. Ακόμη είμαι σε σοκ». Στη συνέχεια, διευκρίνισε γιατί αισθάνεται καλύτερα μετά το τέλος της σχέσης. «Όταν κάτι είναι για σένα, θα είναι εύκολο», είπε. «Θα είναι σωστό. Δεν θα νιώθεις συνέχεια ότι βρίσκεσαι σε πανικό».
Παράλληλα, περιέγραψε τη σχέση ως μια περίοδο συνεχούς έντασης και άγχους, λέγοντας ότι ένιωθε διαρκώς σε κατάσταση πανικού. Όπως εξήγησε, μετά τον χωρισμό προσπαθεί να ηρεμήσει, να φροντίσει ξανά τον εαυτό της και να επεξεργαστεί όσα νιώθει χωρίς να βιαστεί να τα ξεπεράσει. «Νιώθω ότι αυτό ζούσα εγώ, ήμουν συνεχώς στην τσίτα. Το νευρικό μου σύστημα χρειαζόταν να ηρεμήσει. Ένιωθα ότι βρισκόμουν σε πανικό 24 ώρες το 24ωρο. Ακόμη δεν τρώω εντελώς σωστά. Βιώνω όλα τα συναισθήματα. Δεν προσπαθώ να πάρω κανέναν σύντομο δρόμο».
Παρόλα αυτά, μετά τον χωρισμό της, έμαθε να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό της. «Μερικές φορές ξέρω μέσα μου, και στο ένστικτο και στην καρδιά μου, αλλά δίνεις συνεχώς το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Όχι. Το ένστικτο έχει πάντα δίκιο. Άκουσέ το».
Σε νέα συνέντευξή της στο Marie Claire, η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στον χωρισμό της τον Απρίλιο από τον 36χρονο παίκτη του NBA και εξήγησε γιατί δεν αναζητά αυτή την περίοδο μια νέα σοβαρή σχέση. «Δεν προσποιούμαι ότι είμαι 100% καλά», είπε η ράπερ, η οποία ήρθε κοντά με τον Τόμπσον το καλοκαίρι του 2025. Το ζευγάρι χώρισε τον Απρίλιο και τότε η ίδια τον είχε κατηγορήσει για απιστία σε ανάρτηση που έκανε στα Instagram Stories.
«Δεν έχω ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ, ποτέ σε τέτοια σχέση. Οπότε σίγουρα δεν με απασχολεί να μπω σε άλλη για πολύ καιρό», εκμυστηρεύτηκε.
Αναφερόμενη στον χωρισμό, πρόσθεσε: «Ήταν τόσο απότομος. Ακόμη είμαι σε σοκ». Στη συνέχεια, διευκρίνισε γιατί αισθάνεται καλύτερα μετά το τέλος της σχέσης. «Όταν κάτι είναι για σένα, θα είναι εύκολο», είπε. «Θα είναι σωστό. Δεν θα νιώθεις συνέχεια ότι βρίσκεσαι σε πανικό».
Megan Thee Stallion Says Her Split from Ex-Boyfriend Klay Thompson Was ‘So Abrupt’: ‘I’m in Shock Still’ https://t.co/xQRA4NCpcv— People (@people) September 29, 2026
Παρόλα αυτά, μετά τον χωρισμό της, έμαθε να εμπιστεύεται περισσότερο τον εαυτό της. «Μερικές φορές ξέρω μέσα μου, και στο ένστικτο και στην καρδιά μου, αλλά δίνεις συνεχώς το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Όχι. Το ένστικτο έχει πάντα δίκιο. Άκουσέ το».
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