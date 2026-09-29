Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε σε πασαρέλα στο Παρίσι με την Κένταλ Τζένερ και την Κάρα Ντελεβίν: Ήταν δύσκολο να αφήσω τα παιδιά μου
Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε σε πασαρέλα στο Παρίσι με την Κένταλ Τζένερ και την Κάρα Ντελεβίν: Ήταν δύσκολο να αφήσω τα παιδιά μου
«Η κόρη μου είχε γενέθλια και ενώ είχα μεγάλη χαρά για το ταξίδι στενοχωρήθηκα, μου έλεγαν "μαμά μην φύγεις"», εξήγησε το μοντέλο
Σε πασαρέλα στο Παρίσι περπάτησε η Δούκισσα Νομικού, μαζί με την Κένταλ Τζένερ, την Κάρα Ντελεβίν και πολλές ακόμη διάσημες, με την ίδια να εξομολογείται πως ήταν δύσκολο για εκείνη να αφήσει πίσω τα παιδιά της.
Το μοντέλο, το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε στην επίδειξη μόδας Le Défilé «Walk Your Worth» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας και μοιράστηκε στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα.
Η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε φορώντας μία μαύρη τουαλέτα, η οποία δημιουργούσε αντίθεση καθώς ήταν μίνι στο μπροστινό μέρος, ενώ από πίσω έπεφτε στο πάτωμα μία μακριά ουρά, χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ. «Να κάνεις μεγάλα όνειρα και να μην αφήσεις ποτέ, μα ποτέ, κανέναν να σβήσει τη λάμψη σου», έγραψε στη λεζάντα της πρώτης ανάρτησής της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Αυτό, για τις γυναίκες», σημείωσε στη δεύτερη το μοντέλο.
Στην πασαρέλα, πέρα από την Κάρα Ντελεβίν και την Κένταλ Τζένερ, συμμετείχαν οι Τζέιν Φόντα, Άντι Μακ Ντάουελ, Βαϊόλα Ντέιβις, Εύα Λονγκόρια και Χάιντι Κλουμ, ενώ εμφάνιση έκπληξη έκανε και η Σελίν Ντιόν η οποία τραγούδησε στη σκηνή.
Το μοντέλο, το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε στην επίδειξη μόδας Le Défilé «Walk Your Worth» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας και μοιράστηκε στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα.
Η Δούκισσα Νομικού εμφανίστηκε φορώντας μία μαύρη τουαλέτα, η οποία δημιουργούσε αντίθεση καθώς ήταν μίνι στο μπροστινό μέρος, ενώ από πίσω έπεφτε στο πάτωμα μία μακριά ουρά, χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ. «Να κάνεις μεγάλα όνειρα και να μην αφήσεις ποτέ, μα ποτέ, κανέναν να σβήσει τη λάμψη σου», έγραψε στη λεζάντα της πρώτης ανάρτησής της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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«Αυτό, για τις γυναίκες», σημείωσε στη δεύτερη το μοντέλο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην πασαρέλα, πέρα από την Κάρα Ντελεβίν και την Κένταλ Τζένερ, συμμετείχαν οι Τζέιν Φόντα, Άντι Μακ Ντάουελ, Βαϊόλα Ντέιβις, Εύα Λονγκόρια και Χάιντι Κλουμ, ενώ εμφάνιση έκπληξη έκανε και η Σελίν Ντιόν η οποία τραγούδησε στη σκηνή.
@evelynkazantzoglou Le Défilé @L’Oréal Paris all the stars #lorealparisgr #skincare #haircare #makeup ♬ original sound - Liam Brandon
🎤 Céline Dion a clos le défilé L’Oréal Paris 2026 au pied de la Tour Eiffel lundi soir. La chanteuse canadienne a été rejointe sur le podium par l’ensemble des mannequins pour terminer le show ⤵️ pic.twitter.com/1ujTa3Widu— Agence France-Presse (@afpfr) September 28, 2026
«Στενοχωριέμαι που άφησα τα παιδιά μου, αυτή τη φορά μου έλεγαν “μην φύγεις”, οπότε ήταν η πρώτη φορά που ήταν πιο δύσκολο»
Η Δούκισσα Νομικού, πριν αποχωρήσει για Παρίσι, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
«Πάω για 6η φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού ανάμεσα σε εμβληματικές γυναίκες και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω και αγωνία, όταν περπατάς δίπλα στην Εύα Λονγκόρια, στην Έλεν Μίρεν, στην Τζέιν Φόντα, στην Κάρα Ντελεβίν, στην Κένταλ Τζένερ… Αυτή είναι ξεκάθαρα η πιο σημαντική πασαρέλα που έχω κάνει. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω μια τέτοια ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά για την πασαρέλα στην οποία συμμετείχε.
Όπως εξήγησε, ωστόσο, στενοχωρήθηκε που θα βρισκόταν μακριά από τα παιδιά της, καθώς η κόρη της είχε γενέθλια και δεν ήθελε να την αφήσει, όπως και τον αδερφό της: «Η κόρη μου είχε γενέθλια και ενώ είχα μεγάλη χαρά για το ταξίδι, είναι η πρώτη φορά που στενοχωριέμαι που την άφησα, αυτή και τον Σάββα. Αυτή τη φορά μου έλεγαν “μην φύγεις”, οπότε ήταν η πρώτη φορά που ήταν πιο δύσκολο», ανέφερε και τόνισε πως, από την άλλη πλευρά: «Είναι ωραίο να σε βλέπουν να δουλεύεις για τα όνειρά σου».
Η Δούκισσα Νομικού, πριν αποχωρήσει για Παρίσι, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
«Πάω για 6η φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού ανάμεσα σε εμβληματικές γυναίκες και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω και αγωνία, όταν περπατάς δίπλα στην Εύα Λονγκόρια, στην Έλεν Μίρεν, στην Τζέιν Φόντα, στην Κάρα Ντελεβίν, στην Κένταλ Τζένερ… Αυτή είναι ξεκάθαρα η πιο σημαντική πασαρέλα που έχω κάνει. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω μια τέτοια ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά για την πασαρέλα στην οποία συμμετείχε.
Όπως εξήγησε, ωστόσο, στενοχωρήθηκε που θα βρισκόταν μακριά από τα παιδιά της, καθώς η κόρη της είχε γενέθλια και δεν ήθελε να την αφήσει, όπως και τον αδερφό της: «Η κόρη μου είχε γενέθλια και ενώ είχα μεγάλη χαρά για το ταξίδι, είναι η πρώτη φορά που στενοχωριέμαι που την άφησα, αυτή και τον Σάββα. Αυτή τη φορά μου έλεγαν “μην φύγεις”, οπότε ήταν η πρώτη φορά που ήταν πιο δύσκολο», ανέφερε και τόνισε πως, από την άλλη πλευρά: «Είναι ωραίο να σε βλέπουν να δουλεύεις για τα όνειρά σου».
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