Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε σε πασαρέλα στο Παρίσι με την Κένταλ Τζένερ και την Κάρα Ντελεβίν: Ήταν δύσκολο να αφήσω τα παιδιά μου

Η Δούκισσα Νομικού, πριν αποχωρήσει για Παρίσι, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».«Πάω για 6η φορά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού ανάμεσα σε εμβληματικές γυναίκες και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Έχω και αγωνία, όταν περπατάς δίπλα στην Εύα Λονγκόρια, στην Έλεν Μίρεν, στην Τζέιν Φόντα, στην Κάρα Ντελεβίν, στην Κένταλ Τζένερ… Αυτή είναι ξεκάθαρα η πιο σημαντική πασαρέλα που έχω κάνει. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω μια τέτοια ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά για την πασαρέλα στην οποία συμμετείχε.Όπως εξήγησε, ωστόσο, στενοχωρήθηκε που θα βρισκόταν μακριά από τα παιδιά της, καθώς η κόρη της είχε γενέθλια και δεν ήθελε να την αφήσει, όπως και τον αδερφό της: «Η κόρη μου είχε γενέθλια και ενώ είχα μεγάλη χαρά για το ταξίδι, είναι η πρώτη φορά που στενοχωριέμαι που την άφησα, αυτή και τον Σάββα. Αυτή τη φορά μου έλεγαν “μην φύγεις”, οπότε ήταν η πρώτη φορά που ήταν πιο δύσκολο», ανέφερε και τόνισε πως, από την άλλη πλευρά: «Είναι ωραίο να σε βλέπουν να δουλεύεις για τα όνειρά σου».