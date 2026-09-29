Οι θαυμαστές των Slipknot αντιδρούν έντονα στη συμμετοχή του Μέριλιν Μάνσον στην περιοδεία τους: «Μεγάλη απογοήτευση», γράφουν

Ωστόσο, δεν ήταν αρνητικές όλες οι αντιδράσεις. Ορισμένοι θαυμαστές χαιρέτισαν τη συμμετοχή του Μάνσον και ένας τον χαρακτήρισε «ιδανικό support καλλιτέχνη» για τους Slipknot.Η πρώην σύντροφος του Μέριλιν Μάνσον, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, τον κατονόμασε δημόσια το 2021 ως τον άνθρωπο που φέρεται να την κακοποίησε, κατηγορώντας τον για χειραγώγηση με σκοπό την εκμετάλλευση και χειριστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock