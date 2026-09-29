Οι θαυμαστές των Slipknot αντιδρούν έντονα στη συμμετοχή του Μέριλιν Μάνσον στην περιοδεία τους: «Μεγάλη απογοήτευση», γράφουν
Οι θαυμαστές των Slipknot αντιδρούν έντονα στη συμμετοχή του Μέριλιν Μάνσον στην περιοδεία τους: «Μεγάλη απογοήτευση», γράφουν
Πληθώρα αρνητικών σχολίων κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram για την εμφάνιση των καλλιτεχνών στο Γουέμπλεϊ λόγω των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν διατυπωθεί εναντίον του 57χρονου
Έντονα αντέδρασαν οι θαυμαστές των Slipknot στην απόφαση του συγκροτήματος να συμπεριλάβει τον Μέριλιν Μάνσον ως καλλιτέχνη που θα ανοίγει τις συναυλίες τους στο πλαίσιο της περιοδείας τους του 2027, με τίτλο «(sic)est Stadium Tour».
Το metal συγκρότημα ανακοίνωσε τη μεγάλη αυτή περιοδεία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με μοναδική συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη να έχει προγραμματιστεί για το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στις 3 Ιουλίου 2027.
Ο Μέριλιν Μάνσον θα εμφανιστεί στο Γουέμπλεϊ μαζί με τους Lorna Shore και τους Hatebreed. Στη συνέχεια ο Μάνσον (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπράιαν Γουόρνερ) και οι Hatebreed θα συμμετάσχουν στις συναυλίες των Slipknot στη Νότια Αμερική τον Σεπτέμβριο.
Η απόφαση προκάλεσε κριτική από ορισμένους θαυμαστές, δεδομένων των πολυάριθμων καταγγελιών για σεξουαλική και ενδοοικογενειακή κακοποίηση που έχουν διατυπωθεί εναντίον του Μάνσον.
Ο Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες.
Χιλιάδες σχόλια γράφτηκαν κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram που ανακοίνωνε τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Γουέμπλεϊ, με ορισμένους πιστούς οπαδούς των Slipknot να δηλώνουν ότι η συμμετοχή του Μάνσον τους αποτρέπει από το να αγοράσουν εισιτήρια.
«Θα ήθελα πολύ να το δω, αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να με κάνει να βάλω τα χρήματά μου στις τσέπες του Μάνσον» έγραψε ένας θαυμαστής.
Άλλος έκανε λόγο για «μεγάλη απογοήτευση» και δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθεί και κάποιοι χαρακτήρισαν την απόφαση «απογοητευτική».
Το metal συγκρότημα ανακοίνωσε τη μεγάλη αυτή περιοδεία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με μοναδική συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη να έχει προγραμματιστεί για το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στις 3 Ιουλίου 2027.
Ο Μέριλιν Μάνσον θα εμφανιστεί στο Γουέμπλεϊ μαζί με τους Lorna Shore και τους Hatebreed. Στη συνέχεια ο Μάνσον (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπράιαν Γουόρνερ) και οι Hatebreed θα συμμετάσχουν στις συναυλίες των Slipknot στη Νότια Αμερική τον Σεπτέμβριο.
Slipknot fans hit back over Marilyn Manson as choice of support on 2027 stadium tour https://t.co/p70wFkOAPr— NME (@NME) September 29, 2026
Η απόφαση προκάλεσε κριτική από ορισμένους θαυμαστές, δεδομένων των πολυάριθμων καταγγελιών για σεξουαλική και ενδοοικογενειακή κακοποίηση που έχουν διατυπωθεί εναντίον του Μάνσον.
Ο Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες.
Χιλιάδες σχόλια γράφτηκαν κάτω από τη σχετική ανάρτηση στο Instagram που ανακοίνωνε τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Γουέμπλεϊ, με ορισμένους πιστούς οπαδούς των Slipknot να δηλώνουν ότι η συμμετοχή του Μάνσον τους αποτρέπει από το να αγοράσουν εισιτήρια.
«Θα ήθελα πολύ να το δω, αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να με κάνει να βάλω τα χρήματά μου στις τσέπες του Μάνσον» έγραψε ένας θαυμαστής.
Άλλος έκανε λόγο για «μεγάλη απογοήτευση» και δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθεί και κάποιοι χαρακτήρισαν την απόφαση «απογοητευτική».
Ωστόσο, δεν ήταν αρνητικές όλες οι αντιδράσεις. Ορισμένοι θαυμαστές χαιρέτισαν τη συμμετοχή του Μάνσον και ένας τον χαρακτήρισε «ιδανικό support καλλιτέχνη» για τους Slipknot.
Η πρώην σύντροφος του Μέριλιν Μάνσον, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, τον κατονόμασε δημόσια το 2021 ως τον άνθρωπο που φέρεται να την κακοποίησε, κατηγορώντας τον για χειραγώγηση με σκοπό την εκμετάλλευση και χειριστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η πρώην σύντροφος του Μέριλιν Μάνσον, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, τον κατονόμασε δημόσια το 2021 ως τον άνθρωπο που φέρεται να την κακοποίησε, κατηγορώντας τον για χειραγώγηση με σκοπό την εκμετάλλευση και χειριστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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