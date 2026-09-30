Φοιτήτρια έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε από θαύμα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω»

Η 21χρονη Κρίστιν Σάρτζεντ τραυματίστηκε σοβαρά στην Τζόρτζια όταν έπεσε από παράθυρο ενώ χόρευε σε καναπέ





Η νεαρή φοιτήτρια βρισκόταν στο συγκρότημα διαμερισμάτων The Rambler, στην οδό West Broad Street στην Αθήνα της Τζόρτζια, όταν σημειώθηκε το ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου.







Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, μιλώντας στο Channel 2 Action News, περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που επικοινώνησε με την κόρη του μετά το ατύχημα.







«Μιλούσε με μία φίλη της και της έλεγε: “Γεια, είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σοβαρά, όμως τόνισε πως η οικογένεια αισθάνεται ευγνωμοσύνη που κατάφερε να επιβιώσει.



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Η πτώση μετά τη νίκη των Georgia Bulldogs Ο Ρίτσαρντ Σάρτζεντ δεν θέλησε να αναφερθεί στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση, ωστόσο εξήγησε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια επί των Oklahoma Sooners με σκορ 41-13.



«Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια μόλις είχε κερδίσει έναν αγώνα. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν πολλά παιδιά εδώ, 21 ετών, που ήταν πολύ χαρούμενα», ανέφερε.



Η Κρίστιν Σάρτζεντ, είναι τελειόφοιτη στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, όπου σπουδάζει χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ.



Μια απίστευτη πτώση από τον όγδοο όροφο πολυκατοικίας και η μάχη για τη ζωή που ακολούθησε συγκλονίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα της Τζόρτζια στις ΗΠΑ. Η Κρίστιν Σάρτζεντ, 21 ετών, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, επέζησε από την πτώση στο κενό και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα και κατάγματα.Η νεαρή φοιτήτρια βρισκόταν στο συγκρότημα διαμερισμάτων The Rambler, στην οδό West Broad Street στην Αθήνα της Τζόρτζια, όταν σημειώθηκε το ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου.Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η 21χρονη φέρεται να χόρευε πάνω σε έναν καναπέ ή στρώμα αέρα που βρισκόταν κοντά σε ανοιχτό παράθυρο, όταν έπεσε μέσα από τη σίτα και βρέθηκε στο έδαφος.Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Σάρτζεντ, μιλώντας στο Channel 2 Action News, περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που επικοινώνησε με την κόρη του μετά το ατύχημα.«Μιλούσε με μία φίλη της και της έλεγε: “Γεια, είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σοβαρά, όμως τόνισε πως η οικογένεια αισθάνεται ευγνωμοσύνη που κατάφερε να επιβιώσει.«Είναι αρκετά άσχημα χτυπημένη, αλλά είμαστε τυχεροί που είναι ζωντανή και νιώθουμε ευλογημένοι. Είναι μαχήτρια και θα τα καταφέρει», είπε.Ο Ρίτσαρντ Σάρτζεντ δεν θέλησε να αναφερθεί στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση, ωστόσο εξήγησε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια επί των Oklahoma Sooners με σκορ 41-13.«Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια μόλις είχε κερδίσει έναν αγώνα. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν πολλά παιδιά εδώ, 21 ετών, που ήταν πολύ χαρούμενα», ανέφερε.Η Κρίστιν Σάρτζεντ, είναι τελειόφοιτη στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, όπου σπουδάζει χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ.

Τι αναφέρει η αστυνομική έρευνα Σύμφωνα με την έκθεση του αστυνομικού Έρικ Έλισον, οι αρχές έφτασαν στο συγκρότημα, μετά από κλήση για την πτώση.



Ο αστυνομικός ανέφερε ότι μίλησε με αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι υποστήριξαν πως η νεαρή «χόρευε πάνω σε έναν καναπέ ή στρώμα αέρα» δίπλα σε ανοιχτό παράθυρο και πιθανότατα έπεσε όταν υποχώρησε η σίτα.



Η φοιτήτρια εντοπίστηκε στο έδαφος κοντά στην πισίνα του συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται σε εσωτερική αυλή στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.



Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι κατά την πτώση η 21χρονη πιθανότατα χτύπησε σε μεταλλικό παγκάκι, καθώς βρέθηκε αίμα στο μαξιλάρι του καθίσματος, ενώ το μπράτσο του είχε σπάσει.



Ο Έλισον σημείωσε ότι από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτει πως πρόκειται για ατύχημα.



Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι η φοιτήτρια αναμένεται να επιβιώσει.