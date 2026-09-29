Γέννησε η σύντροφος του Τζέσε Ουίλιαμς από το «Grey's Anatomy», ο ηθοποιός απέκτησε το τρίτο του παιδί
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Τζέσε Ουίλιαμς Παιδί Grey’s Anatomy

Γέννησε η σύντροφος του Τζέσε Ουίλιαμς από το «Grey's Anatomy», ο ηθοποιός απέκτησε το τρίτο του παιδί

Πρόκειται για το πρώτο παιδί που απέκτησε με την Αλεχάντρα Ονιέβα - Ο 45χρονος ηθοποιός έχει ακόμη μία κόρη και έναν γιο από τον γάμο του με την Άριν Ντρέικ Λι

Γέννησε η σύντροφος του Τζέσε Ουίλιαμς από το «Grey's Anatomy», ο ηθοποιός απέκτησε το τρίτο του παιδί
Γεωργία Κοτζιά
Το τρίτο του παιδί απέκτησε ο Τζέσε Ουίλιαμς που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Grey's Anatomy», καθώς η σύντροφός του γέννησε.

Ο 45χρονος ηθοποιός, παρόλο που δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με το People, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου «πρόδωσε» πως η αγαπημένη του έφερε στον κόσμο το παιδί τους, αναπαριστώντας μια σκηνή από την ταινία «Do the Right Thing» του 1989, ανοίγει ένα ψυγείο γεμάτο μπιμπερό, ενώ στο βάθος ακούγονται άνθρωποι να μιλούν ισπανικά.

«Αγγλικά! Αγγλικά, εντάξει; Θέλω ο γιος μου να μιλάει αγγλικά», λέει ο Ουίλιαμς, παραθέτοντας ατάκα από το φιλμ: «Δεν έφτανε που το όνομά του είναι Έκτορας».

Δείτε το βίντεο


Πρόκειται για το πρώτο παιδί του ηθοποιού με την 34χρονη Αλεχάντρα Ονιέβα, με καταγωγή από την Ισπανία. Ο Ουίλιαμς έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Άριν Ντρέικ Λι.

Η Ονιέβα την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ανέβασε με τη σειρά της ένα story στο Instagram, όπου κρατά στην αγκαλιά της το μωρό.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τον Μάιο, με την 34χρονη να δημοσιεύει φωτογραφίες στις οποίες φαινόταν η φουσκωμένη της κοιλιά.

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

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