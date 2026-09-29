Γέννησε η σύντροφος του Τζέσε Ουίλιαμς από το «Grey's Anatomy», ο ηθοποιός απέκτησε το τρίτο του παιδί

Πρόκειται για το πρώτο παιδί που απέκτησε με την Αλεχάντρα Ονιέβα - Ο 45χρονος ηθοποιός έχει ακόμη μία κόρη και έναν γιο από τον γάμο του με την Άριν Ντρέικ Λι