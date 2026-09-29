Λάκης Γαβαλάς: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερχόταν να με δει στη φυλακή, έκλαιγα 4-5 μέρες για τον θάνατό του

«Δεν ήξερα πώς να τον εξυμνήσω και να τον χαιρετήσω, είχα πόνο γι' αυτούς που μένουν πίσω, που είναι οι γονείς του, ειδικά η Βάσω που την είχα ζήσει και ήταν τόσο κοντά του...», πρόσθεσε ο σχεδιαστής