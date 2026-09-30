«Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer στη Disneyland, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Disneyland influencer Σύλληψη

«Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer στη Disneyland, δείτε βίντεο

«Ένιωσα ότι παραβιάστηκαν απίστευτα τα όριά μου. Αν δεν γινόταν η ζωντανή μετάδοση, νιώθω ότι δεν θα είχαμε καμία απόδειξη» είπε η Γιοάτζι Κάστρο

«Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer στη Disneyland, δείτε βίντεο
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Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος καταγράφηκε σε live μετάδοση στο Twitch να θωπεύει την influencer Γιοάτζι Κάστρο, προχώρησαν οι αρχές της Καλιφόρνια.

Το περιστατικό συνέβη στις 23 Σεπτεμβρίου την ώρα που η Κάστρο πόζαρε για φωτογραφία με τις φίλες της μπροστά από το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης στη Disneyland.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας και μια γυναίκα που τον συνόδευε να περπατούν προς το κάστρο, ενώ το χέρι του εξαφανίζεται για λίγο από το πλάνο καθώς περνά δίπλα από την Κάστρο. Στη συνέχεια, εκείνη φαίνεται να γυρίζει αμέσως το κεφάλι της, να πηγαίνει πίσω από τον άνδρα και να τον κατηγορεί ότι την άγγιξε.



«Κατά λάθος μόλις...» ψέλλισε ο άνδρας πριν η Κάστρο να τον διακόψει και να πει «φίλε, όχι, μόλις μου έπιασε τον κ@@ο». «Τι είναι αυτά που μου λες;» επέμεινε ο άνδρας ενώ απομακρυνόταν.

Όπως ενημέρωσε η Κάστρο τους περίπου 800.000 followers της στα social media, περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό επικοινώνησε μαζί της η ασφάλεια της Disneyland για να την ενημερώσει ότι ο άνδρας είχε εντοπιστεί και συλληφθεί.

«Στη συνέχεια, τους είπα ότι ναι, ήθελα να ασκηθούν κατηγορίες», είπε σε βίντεο που ακολούθησε. «Απλώς ένιωσα ότι παραβιάστηκαν απίστευτα τα όριά μου. Αν δεν γινόταν η ζωντανή μετάδοση, νιώθω ότι δεν θα είχαμε καμία απόδειξη. Ευτυχώς όμως, επειδή κάναμε livestream, είχαμε το βίντεο».

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Ο φερόμενος ως δράστης τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους Los Angeles Times προσθέτοντας ότι τελικά σχηματίστηκε δικογραφία και ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ.
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