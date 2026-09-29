Γιώργος Χρυσοστόμου: Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο, ήμουν πολύ οξύθυμος

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Ο ηθοποιός, μιλώντας για τη δουλειά του, εξομολογήθηκε πως πολλές φορές δουλεύει περισσότερο απ' ότι θεωρεί πως θα έπρεπε, ώστε να μην κάνει αρνητικές σκέψεις: «Καμιά φορά όταν είμαι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά λέω "γιατί;". Γιατί το χρήμα, ας πούμε, τόσο πολύ κινεί την ευτυχία ή όχι; Κρατάω κάτι που είχε πει κάποιος "έχω δει πολύ πλούσιους ανθρώπους δυστυχισμένους και πολύ φτωχούς ευτυχισμένους”. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η απάντηση και για ποιο λόγο δουλεύουμε τόσο πολύ. Ίσως, μπορώ να πω για εμένα ότι, καμιά φορά δουλεύω τόσο πολύ για να ξεχάσω, άμα δεν δουλεύω πολύ αρχίζω και σκέφτομαι και αυτό δεν πάει καλά», εξήγησε.Όπως δήλωσε, αυτή τη χρονιά κατάφερε να κάνει τις πρώτες του δεκαήμερες διακοπές μετά από πολλά χρόνια: «Κατάφερα να κάνω διακοπές φέτος 10 μέρες. Την έβδομη άρχισε λίγο, το στομάχι, το σώμα και αυτά… 10 ημέρες διακοπές είχα να κάνω από το σχολείο. Δεν το κάνω συνειδητά για να μην σκέφτομαι. Απλά συνειδητοποιώ ότι όταν σκέφτομαι ταράζομαι και δεν πάει πολύ καλά. Σκέφτομαι πράγματα τα οποία με ταράζουν, οπότε η δουλειά με βοηθάει».Έπειτα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου πρόσθεσε πως γι' αυτό άρχισε να δουλεύει περισσότερο με τον εαυτό του, χωρίς να αντιλαμβάνεται εάν η απόφαση αυτή πάρθηκε αυτόματα στη ζωή του: «Μεγαλώνω. Δεν ξέρω αν πήρα εγώ την απόφαση ή αν η απόφαση με πήρε», είπε.