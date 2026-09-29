Γιώργος Χρυσοστόμου: Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο, ήμουν πολύ οξύθυμος
Γιώργος Χρυσοστόμου: Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο, ήμουν πολύ οξύθυμος
Πλέον νιώθω ότι έχω περισσότερο τον έλεγχο του εαυτού μου και των συναισθημάτων μου, εξήγησε ο ηθοποιός
Την αλλαγή που έχει δει στον εαυτό του λόγω της ψυχοθεραπείας περιέγραψε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, σημειώνοντας πως στο παρελθόν έχανε τον έλεγχο καθώς ήταν πολύ οξύθυμος, ενώ πλέον αισθάνεται πως επεξεργάζεται καλύτερα τα συναισθήματά του και δρα με διαφορετικό τρόπο.
Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, επισημαίνοντας πως δεν είναι σίγουρος εάν συνέβη κάτι που τον ώθησε προς αυτή την κατεύθυνση ή εάν άλλαξε ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα καθώς μεγαλώνει.
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου ανέφερε πως εντυπωσιάζεται με τον εαυτό του όταν βλέπει τη διαφορά στη συμπεριφορά του: «Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, αλλά και αυτή μόνη της δεν κάνει. Αλλά αν δίνεις το 50ευρω και δεν το δουλεύεις και λίγο, είναι σαν να πληρώνεις τη συνδρομή στο γυμναστήριο και να μην πηγαίνεις. Μόνο οι άλλοι βλέπουν έντονα την αλλαγή. Κι εγώ το βλέπω λίγο. Σε κάποιες καταστάσεις λέω "Μπράβο; Δεν μου το είχα", σε φάσεις που είμαι ψύχραιμος και δεν μου το' χα, σε κούραση στην πρόβα π.χ.. Πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο. Ήμουν πολύ οξύθυμος, με τον εαυτό μου κυρίως, όχι με τους άλλους. Νιώθω ότι έχω περισσότερο τον έλεγχο του εαυτού μου και των συναισθημάτων μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, μιλώντας για τη δουλειά του, εξομολογήθηκε πως πολλές φορές δουλεύει περισσότερο απ' ότι θεωρεί πως θα έπρεπε, ώστε να μην κάνει αρνητικές σκέψεις: «Καμιά φορά όταν είμαι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά λέω "γιατί;". Γιατί το χρήμα, ας πούμε, τόσο πολύ κινεί την ευτυχία ή όχι; Κρατάω κάτι που είχε πει κάποιος "έχω δει πολύ πλούσιους ανθρώπους δυστυχισμένους και πολύ φτωχούς ευτυχισμένους”. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η απάντηση και για ποιο λόγο δουλεύουμε τόσο πολύ. Ίσως, μπορώ να πω για εμένα ότι, καμιά φορά δουλεύω τόσο πολύ για να ξεχάσω, άμα δεν δουλεύω πολύ αρχίζω και σκέφτομαι και αυτό δεν πάει καλά», εξήγησε.
Όπως δήλωσε, αυτή τη χρονιά κατάφερε να κάνει τις πρώτες του δεκαήμερες διακοπές μετά από πολλά χρόνια: «Κατάφερα να κάνω διακοπές φέτος 10 μέρες. Την έβδομη άρχισε λίγο, το στομάχι, το σώμα και αυτά… 10 ημέρες διακοπές είχα να κάνω από το σχολείο. Δεν το κάνω συνειδητά για να μην σκέφτομαι. Απλά συνειδητοποιώ ότι όταν σκέφτομαι ταράζομαι και δεν πάει πολύ καλά. Σκέφτομαι πράγματα τα οποία με ταράζουν, οπότε η δουλειά με βοηθάει».
Έπειτα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου πρόσθεσε πως γι' αυτό άρχισε να δουλεύει περισσότερο με τον εαυτό του, χωρίς να αντιλαμβάνεται εάν η απόφαση αυτή πάρθηκε αυτόματα στη ζωή του: «Μεγαλώνω. Δεν ξέρω αν πήρα εγώ την απόφαση ή αν η απόφαση με πήρε», είπε.
Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, επισημαίνοντας πως δεν είναι σίγουρος εάν συνέβη κάτι που τον ώθησε προς αυτή την κατεύθυνση ή εάν άλλαξε ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα καθώς μεγαλώνει.
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου ανέφερε πως εντυπωσιάζεται με τον εαυτό του όταν βλέπει τη διαφορά στη συμπεριφορά του: «Με έχει αλλάξει η ψυχοθεραπεία, αλλά και αυτή μόνη της δεν κάνει. Αλλά αν δίνεις το 50ευρω και δεν το δουλεύεις και λίγο, είναι σαν να πληρώνεις τη συνδρομή στο γυμναστήριο και να μην πηγαίνεις. Μόνο οι άλλοι βλέπουν έντονα την αλλαγή. Κι εγώ το βλέπω λίγο. Σε κάποιες καταστάσεις λέω "Μπράβο; Δεν μου το είχα", σε φάσεις που είμαι ψύχραιμος και δεν μου το' χα, σε κούραση στην πρόβα π.χ.. Πιο παλιά μπορεί να έχανα λίγο τον έλεγχο. Ήμουν πολύ οξύθυμος, με τον εαυτό μου κυρίως, όχι με τους άλλους. Νιώθω ότι έχω περισσότερο τον έλεγχο του εαυτού μου και των συναισθημάτων μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, μιλώντας για τη δουλειά του, εξομολογήθηκε πως πολλές φορές δουλεύει περισσότερο απ' ότι θεωρεί πως θα έπρεπε, ώστε να μην κάνει αρνητικές σκέψεις: «Καμιά φορά όταν είμαι πολύ κουρασμένος από τη δουλειά λέω "γιατί;". Γιατί το χρήμα, ας πούμε, τόσο πολύ κινεί την ευτυχία ή όχι; Κρατάω κάτι που είχε πει κάποιος "έχω δει πολύ πλούσιους ανθρώπους δυστυχισμένους και πολύ φτωχούς ευτυχισμένους”. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η απάντηση και για ποιο λόγο δουλεύουμε τόσο πολύ. Ίσως, μπορώ να πω για εμένα ότι, καμιά φορά δουλεύω τόσο πολύ για να ξεχάσω, άμα δεν δουλεύω πολύ αρχίζω και σκέφτομαι και αυτό δεν πάει καλά», εξήγησε.
Όπως δήλωσε, αυτή τη χρονιά κατάφερε να κάνει τις πρώτες του δεκαήμερες διακοπές μετά από πολλά χρόνια: «Κατάφερα να κάνω διακοπές φέτος 10 μέρες. Την έβδομη άρχισε λίγο, το στομάχι, το σώμα και αυτά… 10 ημέρες διακοπές είχα να κάνω από το σχολείο. Δεν το κάνω συνειδητά για να μην σκέφτομαι. Απλά συνειδητοποιώ ότι όταν σκέφτομαι ταράζομαι και δεν πάει πολύ καλά. Σκέφτομαι πράγματα τα οποία με ταράζουν, οπότε η δουλειά με βοηθάει».
Έπειτα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου πρόσθεσε πως γι' αυτό άρχισε να δουλεύει περισσότερο με τον εαυτό του, χωρίς να αντιλαμβάνεται εάν η απόφαση αυτή πάρθηκε αυτόματα στη ζωή του: «Μεγαλώνω. Δεν ξέρω αν πήρα εγώ την απόφαση ή αν η απόφαση με πήρε», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα