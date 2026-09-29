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Ο Τσάρλι Σιν επιστρέφει στην τηλεόραση μαζί με τον πατέρα του, θα συμπρωταγωνιστήσουν σε κωμική σειρά
Ο Τσάρλι Σιν επιστρέφει στην τηλεόραση μαζί με τον πατέρα του, θα συμπρωταγωνιστήσουν σε κωμική σειρά
Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω με έναν τόσο ουσιαστικό τρόπο, δήλωσε ο 63χρονος ηθοποιός
Στην τηλεόραση επιστρέφει ο Τσάρλι Σιν και αυτή τη φορά θα έχει στο πλευρό του τον πατέρα του.
Ο Τσάρλι και ο Μάρτιν Σιν θα πρωταγωνιστήσουν μαζί στη νέα κωμική σειρά «Happy Jack». Το πρότζεκτ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο AMC και στο AMC+ το 2027, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης χρονιάς στα στούντιο της Warner Bros.
«Πάντα άκουγα ότι οι στιγμές που πραγματικά έχουν σημασία συμβαίνουν όταν πρέπει. Οι άνθρωποι της AMC έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο να αποφασιστεί ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα. Δεν είναι μυστικό ότι έχει περάσει καιρός και είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην τηλεόραση με έναν τόσο ουσιαστικό τρόπο και μέσα από μια εξίσου υπέροχη σειρά. Η ομάδα ξαναμαζεύτηκε και, αρκεί να πω, ήρθε η ώρα να δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει», ανέφερε ο Τσάρλι Σιν σε δήλωσή του.
Ο Τσάρλι και ο Μάρτιν Σιν θα υποδυθούν πατέρα και γιο στο «Happy Jack». Η σειρά επικεντρώνεται στον Τζακ, τον οποίο ενσαρκώνει ο 63χρονος ηθοποιός, έναν «κάπως μόνιμα ανεύθυνο» άνδρα με δύο ενήλικες κόρες, στην ανατροφή των οποίων είχε σημαντικό ρόλο ο πατέρας του, τον οποίο υποδύεται ο Μάρτιν Σιν.
Πατέρας και γιος έχουν εμφανιστεί μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στις ταινίες «Wall Street» και «Cadence», την οποία σκηνοθέτησε επίσης ο Μάρτιν Σιν, καθώς και στην κωμική σειρά «Anger Management» του FX. Ο Μάρτιν Σιν είχε επίσης κάνει guest εμφανίσεις στα «Two and a Half Men» και «Spin City» την περίοδο που ο γιος του πρωταγωνιστούσε στις δύο σειρές.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Τσάρλι και ο Μάρτιν Σιν θα πρωταγωνιστήσουν μαζί στη νέα κωμική σειρά «Happy Jack». Το πρότζεκτ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο AMC και στο AMC+ το 2027, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης χρονιάς στα στούντιο της Warner Bros.
«Πάντα άκουγα ότι οι στιγμές που πραγματικά έχουν σημασία συμβαίνουν όταν πρέπει. Οι άνθρωποι της AMC έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο να αποφασιστεί ότι αυτή η στιγμή είναι τώρα. Δεν είναι μυστικό ότι έχει περάσει καιρός και είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην τηλεόραση με έναν τόσο ουσιαστικό τρόπο και μέσα από μια εξίσου υπέροχη σειρά. Η ομάδα ξαναμαζεύτηκε και, αρκεί να πω, ήρθε η ώρα να δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει», ανέφερε ο Τσάρλι Σιν σε δήλωσή του.
Charlie Sheen and Dad Martin Sheen to Play Father and Son in New AMC Comedy Series https://t.co/LUliQUhmtc— People (@people) September 29, 2026
Πατέρας και γιος έχουν εμφανιστεί μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στις ταινίες «Wall Street» και «Cadence», την οποία σκηνοθέτησε επίσης ο Μάρτιν Σιν, καθώς και στην κωμική σειρά «Anger Management» του FX. Ο Μάρτιν Σιν είχε επίσης κάνει guest εμφανίσεις στα «Two and a Half Men» και «Spin City» την περίοδο που ο γιος του πρωταγωνιστούσε στις δύο σειρές.
Φωτογραφία: Shutterstock
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