«Συναγερμός» στην Πορτογαλία με Ρονάλντο: Έφυγε από την προπόνηση και η Ομοσπονδία συγκαλεί συνάντηση κορυφής
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς

«Συναγερμός» στην Πορτογαλία με Ρονάλντο: Έφυγε από την προπόνηση και η Ομοσπονδία συγκαλεί συνάντηση κορυφής

Ο πάγκος στο ματς με τη Νορβηγία φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του Πορτογάλου σταρ, με τον Προένσα να επιχειρεί να βρει λύση

«Συναγερμός» στην Πορτογαλία με Ρονάλντο: Έφυγε από την προπόνηση και η Ομοσπονδία συγκαλεί συνάντηση κορυφής
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Αμηχανία στην εθνική Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Η απόφαση του Ζόρζε Ζεσούς να τον αφήσει στον πάγκο στο τελευταίο ματς απέναντι στη Νορβηγία φαίνεται πως δεν άρεσε στον 41χρονο σούπερσταρ, με ένα κλίμα αβεβαιότητας να αιωρείται πλέον στην εθνική ομάδα.

Όπως μετέδωσαν άλλωστε οι Πορτογάλοι, ο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Πορτογαλίας, καθώς έπειτα από μια σύντομη συνομιλία με τον προπονητή του έφυγε από το γήπεδο και δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα μαζί με τους συμπαίκτες του.

Η επίσημη εξήγηση από την Ομοσπονδία ήταν πως ο Κριστιάνο είχε ξεχάσει τον προσωπικό του εξοπλισμό στο ξενοδοχείο δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί, όμως οι τελευταίες εξελίξεις αφήνουν να εννοηθεί πως κάτι πιο... βαρύ αιωρείται στην ατμόσφαιρα.

A Bola και Record αποκάλυψαν πως ο πρόεδρος της πορτογαλικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, έκανε έκτακτο ταξίδι στην Κοπεγχάγη όπου βρίσκεται η αποστολή, προκειμένου να συναντηθεί από κοντά με τον προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς , και τον Ρονάλντο, για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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