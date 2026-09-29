Μάθιου Πέρι: Τα 7 εκατ. δολάρια που ξόδεψε και οι 6.000 συναντήσεις με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς στην προσπάθειά του να απεξαρτηθεί

Ο ηθοποιός είχε παραδεχτεί ανοιχτά ότι τα προβλήματα εθισμού επηρέαζαν συχνά τη δουλειά του εκείνη την περίοδο, ενώ αποκάλυψε λεπτομερώς τις δυσκολίες του στα απομνημονεύματά του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησαν το 2022.Ανέπτυξε εξάρτηση από το Vicodin, ένα παυσίπονο που άρχισε να λαμβάνει μετά από ατύχημα με τζετ σκι, λίγο μετά την ένταξή του στη σειρά. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι οκτώ χάπια, όμως μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν των «Friends» έπαιρνε περίπου 55 την ημέρα.Το 1995, μία πρώην σύντροφός του, με την οποία εξακολουθούσε να διατηρεί φιλικές σχέσεις, επέμεινε να επισκεφθεί γιατρό για τους εθισμούς του. Αυτό οδήγησε στην πρώτη από τις πολλές εισαγωγές του σε κέντρο αποκατάστασης. Ωστόσο, ακόμη και όταν έφυγε από εκεί, γνώριζε ότι θα ξανάρχιζε να πίνει. Κατάφερε να μείνει μακριά από το αλκοόλ μόλις για εννέα εβδομάδες, προτού επιστρέψει και πάλι στο ποτό.Το 2018, η εξάρτησή του από τα οπιοειδή είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει πνευμονία και να υποστεί ρήξη παχέος εντέρου. Λίγο μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο έπεσε σε κώμα, το οποίο διήρκεσε δύο εβδομάδες. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του, διαπίστωσε ότι του είχε τοποθετηθεί σάκος κολοστομίας, τον οποίο αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί για τους επόμενους εννέα μήνες. Ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό για να τον κρατήσει μακριά από τις ουσίες.Δύο χρόνια αργότερα, η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά για πέντε λεπτά, όταν γιατροί σε πολυτελές κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία τού χορήγησαν ένα ηρεμιστικό, το οποίο αλληλεπίδρασε με τα οπιοειδή που υπήρχαν στον ήδη καταπονημένο οργανισμό του. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν, όμως κατά τη διαδικασία ανάνηψης του έσπασαν οκτώ πλευρά, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει από έναν ρόλο στο πλευρό της Μέριλ Στριπ στην ταινία «Don't Look Up».Μετά τον θάνατό του, πέντε άνθρωποι έχουν καταδικαστεί για τον ρόλο τους στην υπερβολική δόση που οδήγησε στον θάνατό του, μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος του ηθοποιού για θέματα εξάρτησης, η διακινήτρια ναρκωτικών Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», καθώς και δύο γιατροί.