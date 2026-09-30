Νέα εκκαθάριση στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Χέγκσεθ με περικοπή έως 20% στους ανώτατους αξιωματικούς
ΚΟΣΜΟΣ
Αμερικανικό Πεντάγωνο Πιτ Χέγκσεθ

Νέα εκκαθάριση στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Χέγκσεθ με περικοπή έως 20% στους ανώτατους αξιωματικούς

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει τη μείωση στρατηγών, ναυάρχων και πτεράρχων, συνεχίζοντας τις αλλαγές στην κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας

Νέα εκκαθάριση στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Χέγκσεθ με περικοπή έως 20% στους ανώτατους αξιωματικούς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ θα ανακοινώσει νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της ιεραρχίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αποκάλυψαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση θα γνωστοποιηθεί σήμερα, με την ευκαιρία της ετήσιας ομιλίας του υπουργού για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων («State of the Force») σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο, στην πολιτεία Βιρτζίνια (ανατολικά).

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το Fox News, το οποίο ακολούθησαν πολλά ακόμη ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά ανέφερε πως οι διοικητικές αλλαγές θα έχουν εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενο εσωτερικά υπηρεσιακά σημειώματα που περιήλθαν σε γνώση του. Έκανε λόγο περί μείωσης που θα φτάσει το 20% των στρατηγών, των ναυάρχων και των πτεράρχων.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για του ζητήσει σχόλιο, το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έδωσε συνέχεια.

Η αναγγελία αυτή φέρνει νέες ανατροπές στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις του ήταν η καθαίρεση χωρίς καμιά εξήγηση του επικεφαλής του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, του πτεράρχου Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, αφροαμερικανού άλλοτε χειριστή καταδιωκτικού.

Κατόπιν οι επικεφαλής του σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής ακτοφυλακής, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA και πολλοί ακόμη ωθήθηκαν προς την πόρτα της εξόδου από την κυβέρνηση Τραμπ.

Κλείσιμο
Την άνοιξη, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού απαλλάχτηκε με τη σειρά του από τα καθήκοντά του, προτού ο υπουργός Στρατού Ξηράς βροντήξει την πόρτα.

Ο Χέγκσεθ, που μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, τονίζει πως αυτός επιλέγει τους ηγέτες που θέλουν να ηγηθούν στον στρατό με τον υψηλότερο προϋπολογισμό στον πλανήτη. Είχε ήδη αποφασίσει μείωση του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών στο σύνολο του στρατεύματος το 2025.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης