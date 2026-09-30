Μάχη με τις συμμορίες στην Αϊτή: Ο ΟΗΕ παρατείνει τη διεθνή δύναμη μέχρι το 2027

Η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών θα παραμείνει έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ μόνο 1.500 από τους 5.500 προβλεπόμενους ένστολους έχουν αναπτυχθεί





Η απόφαση, που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των κρατών μελών (12 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές, της Κίνας, της Ρωσίας και του Πακιστάν), την οποία εισηγήθηκαν οι ΗΠΑ και ο Παναμάς, ανανεώνει ως την 31η Μαρτίου 2027 την εντολή της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), που καλείται να συμβάλει να ξεπεραστεί η κρίση ασφαλείας στη χώρα.







Η απόφαση επισημαίνει ακόμη δομικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αστάθεια, ιδίως τη διαφθορά, την αδυναμία των θεσμών και την παράνομη εμπορία όπλων που τροφοδοτεί τη βία των συμμοριών.



Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε ακόμη ανησυχία για την αυξανόμενη παρουσία παιδιών στις τάξεις των εγκληματικών οργανώσεων. Τονίζοντας πως πολλά από αυτά στρατολογήθηκαν ή χρησιμοποιούνται παρά τη θέλησή τους, ενθαρρύνει προγράμματα αφοπλισμού, εγκατάλειψης των δομών του υποκόσμου, κοινωνικής επανένταξης και ψυχολογικής υποστήριξής τους.







Στη νέα δύναμη συμμετέχουν διάφορα κράτη, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα, η Μογγολία, το Τσαντ και η Σρι Λάνκα, ενώ αναμένεται να σταλούν δυνάμεις και από άλλα.



Αρχικά, αναμενόταν το προσωπικό της να αρχίσει να αυξάνεται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου και να φτάσει τους 5.500 ένστολους και τους 50 πολιτικούς υπαλλήλους.



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Στη συνεδρίαση του ΣΑ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς αναγνώρισε ότι μέχρι σήμερα, μόνο «1.500 στρατιωτικοί» έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο και «άλλοι 4.000» αναμένονται στην Αϊτή «τους επόμενους μήνες».



Μολαταύτα, διαβεβαίωσε, η ΔΚΣ έχει «αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα».



«Ξανανοίγει δρόμους και εγγυάται την ασφάλεια συνοικιών. Ανακτά τον έλεγχο τομέων που ήταν ουσιαστικά απαγορευμένοι για την αϊτινή εθνική αστυνομία. Εξαρθρώνει σημεία ελέγχου και εκβιασμού που αποτελούσαν πηγή εσόδων για τις συμμορίες και τροφοδοτούσαν τη δράση τους», είπε.



Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέτεινε χθες Τρίτη για έξι μήνες την εντολή δύναμης που αναπτύσσεται στην Αϊτή για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμμοριών που λυμαίνονται το πιο φτωχό κράτος του δυτικού ημισφαιρίου, επιμένοντας εξάλλου στην ανάγκη προστασίας των παιδιών που έχουν στρατολογηθεί από τις εγκληματικές οργανώσεις και στο ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθούν εκλογές, για πρώτη φορά από το 2016.Η απόφαση, που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των κρατών μελών (12 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές, της Κίνας, της Ρωσίας και του Πακιστάν), την οποία εισηγήθηκαν οι ΗΠΑ και ο Παναμάς, ανανεώνει ως την 31η Μαρτίου 2027 την εντολή της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), που καλείται να συμβάλει να ξεπεραστεί η κρίση ασφαλείας στη χώρα.Το κείμενο τονίζει πως είναι ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας ώστε να καταστεί εφικτό να οργανωθούν «ελεύθερες» και «ομαλές» εκλογές, επαναβεβαιώνοντας την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας στις προσπάθειες των μεταβατικών αϊτινών αρχών.Η απόφαση επισημαίνει ακόμη δομικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αστάθεια, ιδίως τη διαφθορά, την αδυναμία των θεσμών και την παράνομη εμπορία όπλων που τροφοδοτεί τη βία των συμμοριών.Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε ακόμη ανησυχία για την αυξανόμενη παρουσία παιδιών στις τάξεις των εγκληματικών οργανώσεων. Τονίζοντας πως πολλά από αυτά στρατολογήθηκαν ή χρησιμοποιούνται παρά τη θέλησή τους, ενθαρρύνει προγράμματα αφοπλισμού, εγκατάλειψης των δομών του υποκόσμου, κοινωνικής επανένταξης και ψυχολογικής υποστήριξής τους.Η ΔΚΣ αντικατέστησε την Πολυεθνική Δύναμη Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), υπό την ηγεσία της Κένυας, που δεν κρίθηκε ότι πέτυχε απτή πρόοδο, λόγω ανεπάρκειας του εξοπλισμού και της χρηματοδότησής της.Στη νέα δύναμη συμμετέχουν διάφορα κράτη, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα, η Μογγολία, το Τσαντ και η Σρι Λάνκα, ενώ αναμένεται να σταλούν δυνάμεις και από άλλα.Αρχικά, αναμενόταν το προσωπικό της να αρχίσει να αυξάνεται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου και να φτάσει τους 5.500 ένστολους και τους 50 πολιτικούς υπαλλήλους.Η Δομινικανή Δημοκρατία, ο γείτονας της Αϊτής, εξέφρασε πρόσφατα ανησυχία για τη βραδύτητα της ανάπτυξής της και της προόδου.Στη συνεδρίαση του ΣΑ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς αναγνώρισε ότι μέχρι σήμερα, μόνο «1.500 στρατιωτικοί» έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο και «άλλοι 4.000» αναμένονται στην Αϊτή «τους επόμενους μήνες».Μολαταύτα, διαβεβαίωσε, η ΔΚΣ έχει «αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα».«Ξανανοίγει δρόμους και εγγυάται την ασφάλεια συνοικιών. Ανακτά τον έλεγχο τομέων που ήταν ουσιαστικά απαγορευμένοι για την αϊτινή εθνική αστυνομία. Εξαρθρώνει σημεία ελέγχου και εκβιασμού που αποτελούσαν πηγή εσόδων για τις συμμορίες και τροφοδοτούσαν τη δράση τους», είπε.

Η αϊτινή μεταβατική κυβέρνηση χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, βλέποντας «σημαντική πρόοδο στη συνέχιση των προσπαθειών με σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Αϊτή», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ.



Προχθές Δευτέρα μέλη της ΔΚΣ έγιναν στόχος πυρών ενόπλων σε περιπολία τους στην περιοχή Γκρος-Μορν, στον νομό Αρτιμπονίτ (βορειοδυτικά), ανέφερε ανακοινωθέν της.



Ανταπέδωσαν τα πυρά και σκότωσαν τρεις από τους ενόπλους, ενώ άλλοι τράπηκαν σε φυγή, πρόσθεσε η ΔΚΣ, διαβεβαιώνοντας πως κανένα μέλος του δικού της προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Οι στρατιωτικοί της παρέμειναν στην περιοχή για αρκετές ώρες προτού επιστρέψουν στη βάση τους στην Γκοναΐβ.



Ωστόσο, πρόσθεσε η δύναμη, κακοποιοί επιτέθηκαν σε πολίτες στην Αρτιμπονίτ μετά την αποχώρηση των ανδρών της.



Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές στην περιοχή, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 πολίτες.



Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, ωστόσο τα πράγματα χειροτέρεψαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια, με συμμορίες να πολλαπλασιάζουν τις δολοφονίες, τις απαγωγές για λύτρα, τους βιασμούς, τη στρατολόγηση παιδιών.