Ο Τομ Κρουζ αποθεώνει την Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε έξυπνη επιλογή που την παντρεύτηκε, πρέπει να του το αναγνωρίσω
Ο Τομ Κρουζ αποθεώνει την Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε έξυπνη επιλογή που την παντρεύτηκε, πρέπει να του το αναγνωρίσω
Ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε με θερμά λόγια για το πριγκιπικό ζεύγος, με αφορμή τη συνάντησή τους στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λονδίνο
Με θερμά λόγια μίλησε ο Τομ Κρουζ για την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ μετά τη συνάντησή τους στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Digger», αποθεώνοντας το χιούμορ, την κομψότητα και τη γοητεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Αστειευόμενος τόνισε μάλιστα ότι ο μελλοντικός μονάρχης έκανε «έξυπνη επιλογή» που την παντρεύτηκε.
Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ ρωτήθηκε για την πρόσφατη συνάντησή του με το πριγκιπικό ζεύγος κατά την αμερικανική πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ο Κρουζ συναντήθηκε με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, όπου περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί και κάθισαν δίπλα-δίπλα στην προβολή της ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου.
«Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάθομαι εκεί και να τους βλέπω να παρακολουθούν την ταινία και να είναι μέρος όλης αυτής της εμπειρίας», δήλωσε ο Κρουζ στο Extra. «Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, τόσο αφοσιωμένοι στη χώρα τους αλλά και σε όσα προσφέρουν στον κόσμο», είπε. «Είναι υπέροχοι άνθρωποι και πολύ διασκεδαστικοί, πραγματικά αστείοι».
Η Κέιτ Μίντλετον, ειδικότερα, φαίνεται πως εντυπωσίασε ιδιαίτερα τον ηθοποιό. «Έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, πραγματικά απίστευτη. Προφανώς είναι πολύ έξυπνη και πολύ ευχάριστη. Είναι και οι δύο τόσο χαρισματικοί και κομψοί. Και εκείνο το φόρεμα που φορούσε; Εκπληκτικό, απολύτως εκπληκτικό», είπε ο Τομ Κρουζ.
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, σχολίασε για τον πρίγκιπα της Ουαλίας, αναφερόμενος στον γάμο του με την Κέιτ Μίντλετον: «Ο Ουίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του, έξυπνη επιλογή. Ναι, πρέπει να του το αναγνωρίσω. Μπράβο, Ουίλιαμ. Έξυπνη επιλογή».
Ο Κρουζ εντυπωσιάστηκε επίσης από την αντίδραση του ζευγαριού στην ταινία, όπου εκείνος υποδύεται «τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο» σε «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». «Ήταν σοκαρισμένοι και έκπληκτοι και μου έγραψαν αργότερα: “Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την ταινία”», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο».
Αυτή δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά που ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τον Μάιο του 2022, το πριγκιπικό ζεύγος είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick» στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκε μαζί με τον ηθοποιό.
Εκείνη την περίοδο ο Κρουζ είχε αναφερθεί και στα κοινά ενδιαφέροντα που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, λέγοντας ότι και οι δύο αγαπούν την Αγγλία και τις πτήσεις. «Έχουμε πολλά κοινά. Αγαπάμε και οι δύο την Αγγλία και είμαστε και οι δύο αεροπόροι· αγαπάμε και οι δύο τις πτήσεις», είχε πει τότε.
Ο 64χρονος σταρ του Χόλιγουντ ρωτήθηκε για την πρόσφατη συνάντησή του με το πριγκιπικό ζεύγος κατά την αμερικανική πρεμιέρα της νέας του ταινίας στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ο Κρουζ συναντήθηκε με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, όπου περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί και κάθισαν δίπλα-δίπλα στην προβολή της ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου.
«Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάθομαι εκεί και να τους βλέπω να παρακολουθούν την ταινία και να είναι μέρος όλης αυτής της εμπειρίας», δήλωσε ο Κρουζ στο Extra. «Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, τόσο αφοσιωμένοι στη χώρα τους αλλά και σε όσα προσφέρουν στον κόσμο», είπε. «Είναι υπέροχοι άνθρωποι και πολύ διασκεδαστικοί, πραγματικά αστείοι».
Tom Cruise Says Prince William Made a ‘Smart Choice’ Marrying Kate Middleton: ‘He Did Well’ https://t.co/zFYH6iZo3z— People (@people) September 29, 2026
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, σχολίασε για τον πρίγκιπα της Ουαλίας, αναφερόμενος στον γάμο του με την Κέιτ Μίντλετον: «Ο Ουίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του, έξυπνη επιλογή. Ναι, πρέπει να του το αναγνωρίσω. Μπράβο, Ουίλιαμ. Έξυπνη επιλογή».
Ο Κρουζ εντυπωσιάστηκε επίσης από την αντίδραση του ζευγαριού στην ταινία, όπου εκείνος υποδύεται «τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο» σε «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». «Ήταν σοκαρισμένοι και έκπληκτοι και μου έγραψαν αργότερα: “Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την ταινία”», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο».
Αυτή δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά που ο Τομ Κρουζ βρέθηκε στο κόκκινο χαλί με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Τον Μάιο του 2022, το πριγκιπικό ζεύγος είχε δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick» στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκε μαζί με τον ηθοποιό.
Εκείνη την περίοδο ο Κρουζ είχε αναφερθεί και στα κοινά ενδιαφέροντα που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, λέγοντας ότι και οι δύο αγαπούν την Αγγλία και τις πτήσεις. «Έχουμε πολλά κοινά. Αγαπάμε και οι δύο την Αγγλία και είμαστε και οι δύο αεροπόροι· αγαπάμε και οι δύο τις πτήσεις», είχε πει τότε.
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