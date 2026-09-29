Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη, έλεγχος στις εταιρείες του - Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch
Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη, έλεγχος στις εταιρείες του - Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch
Μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις - Το Medwatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ - Το σύστημα έβγαλε στο «κίτρινο» τη Μαρία Καρυστιανού, είπε ο υπουργός Υγείας
Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, για τις οποίες υπήρξαν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. «Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».
Ο κ. Πατούλης δημοσίευσε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δηλώνει ότι «η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα». Υπογραμμίζει ότι ζήτησε από τον υπ. Υγείας «πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου» και επισημαίνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμει στο έργο τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη:
«Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.
Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».
Είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και οι αρμόδιοι θα ελέγξουν και αυτή την περίπτωση, προσέθεσε. «Για μένα όλοι είναι αθώοι έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς» σημείωσε, ωστόσο είπε ότι δεν ευσταθούν αυτά τα περί κβαντικής ιατρικής.
Σημειώνεται ότι το «κίτρινο» αφορά περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Πρόκειται για ενδιάμεση βαθμίδα όπου εντοπίζονται ασυνέπειες (π.χ. στην προβολή/διαφήμιση) που χρήζουν διευκρίνησης ή παρακολούθησης.
Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, για τις οποίες υπήρξαν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες. «Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».
Ο κ. Πατούλης δημοσίευσε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δηλώνει ότι «η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα». Υπογραμμίζει ότι ζήτησε από τον υπ. Υγείας «πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου» και επισημαίνει ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμει στο έργο τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιώργου Πατούλη:
«Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.
Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πατούλης είχε προ ημερών απαντήσει για την συγκεκριμένη υπόθεση και τις αναφορές για εμπλοκή του σε δύο δομές στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «συστηματική διαστρέβλωση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, μέσα από ανακριβείς και δυσφημιστικές αναφορές, με στόχο τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων και την πολιτική εκμετάλλευση της απώλειας ενός συμπολίτη μας».
Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη— Giorgos Patoulis (@gpatoulis) September 29, 2026
Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.
Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές…
Η αναφορά στη Μαρία ΚαρυστιανούΕρωτηθείς για την πρόεδρο του φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το Medwatch όσον αφορά την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα την έβγαλε στο κίτρινο.
Είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και οι αρμόδιοι θα ελέγξουν και αυτή την περίπτωση, προσέθεσε. «Για μένα όλοι είναι αθώοι έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς» σημείωσε, ωστόσο είπε ότι δεν ευσταθούν αυτά τα περί κβαντικής ιατρικής.
Σημειώνεται ότι το «κίτρινο» αφορά περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Πρόκειται για ενδιάμεση βαθμίδα όπου εντοπίζονται ασυνέπειες (π.χ. στην προβολή/διαφήμιση) που χρήζουν διευκρίνησης ή παρακολούθησης.
Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatchΤην ίδια ώρα, «φρένο» στην παράνομη δραστηριότητα θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής φαίνεται πως μπαίνει με τους σαρωτικούς ελέγχους που κάνει το ψηφιακό εργαλείο Medwatch τις τελευταίες δέκα ημέρες, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
Ο υπουργός Υγείας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων από το Medwatch.
Σύμφωνα με όσα είπε, από την ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο εργαλείο, οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις έχουν μειωθεί κατά 91%. Συγκεκριμένα, από 141 διαφημίσεις που «ψάρεψε» το εργαλείο πριν από περίπου 10 ημέρες, χθες ήταν μόλις 13. «Επίσης, τα "κόκκινα" ευρήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα φαίνεται πως υπάρχει συμμόρφωση» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Πιο αναλυτικά, το Medwatch βρήκε 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το εργαλείο αναμένεται να «μπει» τόσο στα οδοντιατρεία όσο και στα φυσικοθεραπευτήρια το επόμενο διάστημα, χώροι όπου παρανόμως μπορούν να διαφημίζονται διάφορες θεραπείες χωρίς να έχουν, ωστόσο, τη δικαιοδοσία.
Τα ευρήματα
Παράλληλα, εντοπίστηκαν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Αυτά χωρίζονται σε 135 σε απλά ιατρεία, 29 σε κλινικές και 24 σε κέντρα αισθητικής. Επιπλέον, βρέθηκαν 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύεται η διαφήμιση. Την ίδια ώρα, το νέο ψηφιακό εργαλείο βρήκε 468 «κόκκινα» ευρήματα για μη γιατρούς που παρ’ όλα αυτά διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.
Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, τα «κόκκινα» ιατρεία είναι 197 μέχρι σήμερα, ενώ τα «κίτρινα» (πρόκειται δηλαδή για δεοντολογικές παρεμβάσεις) είναι 2606. Τα ευρήματα αυτά δίνονται στους ιατρικούς συλλόγους, όπως και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που επιφορτίζονται με τους ελέγχους. Το Medwatch έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και τις επόμενες 5-6 ημέρες αναμένεται να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, όπου οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν ενημερωμένα μητρώα.
ΠΑΣΟΚ: Ο εμπαιγμός προστίθεται ως κερασάκιΣε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εμπαιγμό: «Την ώρα που μπροστά στα μάτια των πολιτών ξεδιπλώνεται το άναρχο τοπίο χωρίς εποπτεία και έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας, που επί χρόνια συντηρούσε άπραγη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο εμπαιγμός προστίθεται ως κερασάκι. Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι με εντολή Αδ. Γεωργιάδη η Αρχή Διαφάνειας θα ελέγξει τον Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του ΙΣΑ, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη με εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική» και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για «ανθρωποφαγία». Το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε ένα κεντρικό διακύβευμα: το επιτελικό κράτος που θα ήταν αποτελεσματικό, λειτουργικό και στην υπηρεσία του πολίτη. Επτά χρόνια μετά, οι πολίτες ξέρουν ότι το κράτος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήταν επιτελικό στα λόγια, και στην ουσία βαθιά αναποτελεσματικό, αναξιόπιστο και διεφθαρμένο. Στον νόμο του επιτελικού κράτους εξάλλου περιλαμβανόταν η κατάργηση των Ράμπο Υγείας, που όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά τους».
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