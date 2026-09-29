Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη, έλεγχος στις εταιρείες του - Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch

Ανακοίνωση Γιώργου Πατούλη



Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.



Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές… — Giorgos Patoulis (@gpatoulis) September 29, 2026

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Η αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού

Ερωτηθείς για την πρόεδρο του φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία

με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το Medwatch όσον αφορά την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα ελεγχθεί όπως και όλοι οι άλλοι, καθώς το σύστημα





Είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και οι αρμόδιοι θα ελέγξουν και αυτή την περίπτωση, προσέθεσε. «Για μένα όλοι είναι αθώοι έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς» σημείωσε, ωστόσο είπε ότι δεν ευσταθούν αυτά τα περί κβαντικής ιατρικής.

Σημειώνεται ότι το «κίτρινο» αφορά περιπτώσεις που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Πρόκειται για ενδιάμεση βαθμίδα όπου εντοπίζονται ασυνέπειες (π.χ. στην προβολή/διαφήμιση) που χρήζουν διευκρίνησης ή παρακολούθησης.