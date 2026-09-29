Χρήστος Μενιδιάτης: Ο πατέρας μου έλεγε ότι, αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δεν θα πετύχω τίποτα
Χρήστος Μενιδιάτης: Ο πατέρας μου έλεγε ότι, αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δεν θα πετύχω τίποτα
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τις συμβουλές που του είχε δώσει ο Μιχάλης Μενιδιάτης, όταν του ανακοίνωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι
Τη συμβουλή που του είχε δώσει ο πατέρας του στα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή μοιράστηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης. Όπως είπε ο τραγουδιστής, ο Μιχάλης Μενιδιάτης θεωρούσε θετικό το γεγονός ότι οι φωνές τους δεν έμοιαζαν ούτε σε χροιά ούτε σε ύφος. Τον είχε προειδοποιήσει επίσης πως, αν προσπαθούσε να ακολουθήσει πιστά τα δικά του καλλιτεχνικά βήματα, θα κουβαλούσε πάντα το βάρος της σύγκρισης μαζί του.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, και μίλησε για την απόφασή του να γίνει τραγουδιστής. Ο ίδιος εξήγησε πως, αν και πραγματοποίησε σπουδές στα οικονομικά, τελικά στράφηκε στο τραγούδι, αφού η επιρροή του πατέρα του υπήρξε μεγάλη.
«Εγώ άργησα να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με επηρέασε πολύ το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο πατέρας μου ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά πάσα πιθανότητα δε θα είχα τραβήξει αυτόν τον δρόμο. Ήταν η επιρροή του πάνω μου πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως βγήκε πολύ αργά, στα φοιτητικά μου χρόνια…», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Περιγράφοντας την αντίδραση του πατέρα του, όταν του ανακοίνωσε την απόφασή του, ανέφερε: «Όταν του το είπα, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν ήταν αρνητικός. Οι περισσότεροι γονείς αρνούνται να δεχτούν ότι τα παιδιά τους θα ακολουθήσουν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο… Ο πατέρας μου ήταν πολύ σύγχρονος και πολύ μπροστά και στα ακούσματά του και στη συμπεριφορά του».
Τότε, ο Μιχάλης Μενιδιάτης τον είχε συμβουλεύσει να μη μιμηθεί τη δική του πορεία στο τραγούδι. «Έβρισκε θετικό το ότι δεν ταίριαζαν οι φωνές μας και σαν χροιά και σαν ύφος. Μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δεν θα πετύχω τίποτα, θα έχω πάντα το βάρος του ονόματός του ακόμα κι αν είμαι καλύτερος από εκείνον. Έβλεπε πολύ μπροστά…», πρόσθεσε.
Τέλος, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι κράτησε το «Μενιδιάτης» έπειτα από συμβουλή του πατέρα του, αφού ένα ήδη αναγνωρίσιμο όνομα θα τον βοηθούσε σημαντικά. «Κράτησα το “Μενιδιάτης” που ήταν το ψευδώνυμό του. Σε μια κουβέντα που είχαμε, μου είπε ότι και με το “Καλογράνης” να βγω, θα λένε όλοι “ο γιος του Μενιδιάτη”, οπότε αν το κρατήσω θα έχω ένα όνομα που όλοι το ξέρουν, θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, και θα είναι και μια πόρτα που θα μου φανεί χρήσιμη. Κι έτσι έγινε. Το ότι ήμουν ο γιος του Μιχάλη Μενιδιάτη στην αρχή της καριέρας μου, με βοήθησε πάρα πολύ», κατέληξε.
Ο Χρήστος Μενιδιάτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, και μίλησε για την απόφασή του να γίνει τραγουδιστής. Ο ίδιος εξήγησε πως, αν και πραγματοποίησε σπουδές στα οικονομικά, τελικά στράφηκε στο τραγούδι, αφού η επιρροή του πατέρα του υπήρξε μεγάλη.
«Εγώ άργησα να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Με επηρέασε πολύ το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο πατέρας μου ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά πάσα πιθανότητα δε θα είχα τραβήξει αυτόν τον δρόμο. Ήταν η επιρροή του πάνω μου πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως βγήκε πολύ αργά, στα φοιτητικά μου χρόνια…», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Περιγράφοντας την αντίδραση του πατέρα του, όταν του ανακοίνωσε την απόφασή του, ανέφερε: «Όταν του το είπα, μου έκανε εντύπωση γιατί δεν ήταν αρνητικός. Οι περισσότεροι γονείς αρνούνται να δεχτούν ότι τα παιδιά τους θα ακολουθήσουν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο… Ο πατέρας μου ήταν πολύ σύγχρονος και πολύ μπροστά και στα ακούσματά του και στη συμπεριφορά του».
Τότε, ο Μιχάλης Μενιδιάτης τον είχε συμβουλεύσει να μη μιμηθεί τη δική του πορεία στο τραγούδι. «Έβρισκε θετικό το ότι δεν ταίριαζαν οι φωνές μας και σαν χροιά και σαν ύφος. Μου έλεγε ότι αν ακολουθήσω τα δικά του χνάρια, δεν θα πετύχω τίποτα, θα έχω πάντα το βάρος του ονόματός του ακόμα κι αν είμαι καλύτερος από εκείνον. Έβλεπε πολύ μπροστά…», πρόσθεσε.
Τέλος, ο τραγουδιστής επισήμανε ότι κράτησε το «Μενιδιάτης» έπειτα από συμβουλή του πατέρα του, αφού ένα ήδη αναγνωρίσιμο όνομα θα τον βοηθούσε σημαντικά. «Κράτησα το “Μενιδιάτης” που ήταν το ψευδώνυμό του. Σε μια κουβέντα που είχαμε, μου είπε ότι και με το “Καλογράνης” να βγω, θα λένε όλοι “ο γιος του Μενιδιάτη”, οπότε αν το κρατήσω θα έχω ένα όνομα που όλοι το ξέρουν, θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, και θα είναι και μια πόρτα που θα μου φανεί χρήσιμη. Κι έτσι έγινε. Το ότι ήμουν ο γιος του Μιχάλη Μενιδιάτη στην αρχή της καριέρας μου, με βοήθησε πάρα πολύ», κατέληξε.
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