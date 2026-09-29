Ζούγκλα στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων: Ρομά γονέας έδειρε τη διευθύντρια που φώναζε στα παιδιά, δείτε βίντεο με τη στιγμή του ξυλοδαρμού

Το νέο βίντεο είναι τραβηγμένο από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας ενώ εκείνη βρίσκεται σκυμμένη στο έδαφος και ζητά βοήθεια - Είχε προηγηθεί η ένταση για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτικός φώναζε σε παιδιά του νηπιαγωγείου





Το βίντεο έχει τραβηχτεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.







Δείτε το βίντεο:



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Είχε προηγηθεί η ένταση με τα παιδιά









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Να σημειωθεί ότι νωρίτερα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας μητέρας μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου ενώ έχει κατατεθεί μήνυση και κατά του πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη. Οι γονείς που διώκονται είναι Ρομά.





«Για μια καρέκλα με κηρομπογιές» – Τι υποστηρίζει η οικογένεια Σύμφωνα με την οικογένεια του 4χρονου κοριτσιού, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν ασήμαντη. Ο θείος της μικρής, Νίκος Καραγιαννόπουλος, περιγράφει όσα συνέβησαν: «Επειδή τα πιτσιρίκια έβγαλαν έξω μια καρέκλα σχολείου για να κάτσουν να παίξουν και ένα από αυτά τη λέρωσε με κηρομπογιές, ξεκίνησε η διευθύντρια να ωρύεται και να βρίζει. Συγγνώμη κιόλας, να λέει τα παιδιά «σκ@τόπαιδα"».



Όπως αναφέρει, «πέρναγαν οι περαστικοί και της έλεγαν "γιατί φωνάζεις πάνω στα παιδιά;". Έλεγε ότι της κάνανε πέντε χιλιάδες ευρώ ζημιά! Πού της κάνανε πέντε χιλιάδες ευρώ ζημιά; Στο σχολείο που είναι δημόσιο; Αυτή θα τα πληρώσει από την τσέπη της; Εγώ, εσύ και ο ένας και ο άλλος θα τα πληρώσουμε».



Ο κ. Καραγιαννόπουλος μεταφέρει επίσης μαρτυρίες για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της ανιψιάς του: «Πετάχτηκε ένα πιτσιρίκι από το διπλανό σχολείο και είδε τη διευθύντρια να χτυπάει την ανιψιά μου στο χέρι και στο μάγουλο. Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο μάγουλο. […] Ενημερώσανε μετά τη μάνα του παιδιού. Ήρθε η μαμά να πάρει το παιδί, δεν της το έδινε. Μετά μπήκε μέσα ο μπαμπάς, έβγαλε το παιδί έξω με το ζόρι».



Αναφερόμενος στη συμπλοκή που ακολούθησε και τις μηνύσεις που υπέβαλε η διευθύντρια, ο θείος του παιδιού διευκρινίζει: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη νηπιαγωγό ; Όχι, ούτε καν! Την χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου, γονείς. Δεν την ακούμπησε κανένας άντρας». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η μητέρα του παιδιού συνελήφθη μετά τη μήνυση που δέχθηκε από τη διευθύντρια για απειλή και εξύβριση, και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, ενώ ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.





Νέα διάσταση παίρνει το περιστατικό στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων , καθώς έχει αποτυπωθεί σε βίντεο η στιγμή που γονέας επιτίθεται και χτυπά τη διευθύντρια του σχολείου, μετά την ένταση που είχε προηγηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη απευθυνόταν στα παιδιά.Το βίντεο έχει τραβηχτεί από το κινητό της ίδιας της διευθύντριας και αποτυπώνει τις στιγμές μετά την έναρξη της συμπλοκής. Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.Η ίδια ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Ο άνδρας ακούγεται να της ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φώναζε στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.Το περιστατικό έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση του πρώτου βίντεο από το νηπιαγωγείο, στο οποίο η διευθύντρια ακούγεται να φωνάζει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιά που, σύμφωνα με την ίδια, είχε γίνει στον χώρο. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο ακουγόταν να λέει τη φράση: «Θα σας κόψω τα χέρια». Στο σημείο είχαν παρέμβει και περαστικοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτικός μιλούσε στα παιδιά.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορμή για το ξέσπασμα αποτέλεσε ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν την οργή τους για τη μεταχείριση των μικρών παιδιών, καταγγέλλοντας ρατσιστικά κίνητρα στη στάση της διευθύντριας. Η Παναγιώτα, μητέρα παιδιού που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο, αναφέρει: «Είδαμε που φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια. Είναι μωρά, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο».



«Μάλλον έχει το ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως. Εγώ είμαι εδώ είκοσι χρόνια, πήγαιναν τα δύο παιδιά μου και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Πρώτη φορά μας το έκαναν αυτό εδώ». «Με τους δασκάλους και τη διευθύντρια του μεγάλου σχολείου ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Μας το έλεγαν τα παιδιά μας (σ.σ. για το νηπιαγωγείο), αλλά δεν το πιστεύαμε, λέγαμε παιδιά είναι…».



Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί και μια άλλη καταγγελία που έχει γίνει από μαθητή διπλανού σχολείου ότι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου του είπε «φύγε μαύρε».





Παρά την αναστάτωση, οι γονείς της περιοχής διαχωρίζουν τη διευθύντρια από την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα των Άνω Λιοσίων. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων της περιοχής, τονίζοντας πως έχουν άριστη συμπεριφορά, αγκαλιάζουν τη σχολική κοινότητα και βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά.



«Της φωνάξαμε γιατί κάνει αυτό το πράγμα, άρχισε να με βγάζει βίντεο και να μου λέει "η μάνα σου θα πληρώσει 5.000 για το σχολείο που μου χάλασαν;"» Αυτόπτες μάρτυρες στο επεισόδιο ήταν και μαθητές από το γειτονικό γυμνάσιο. Ένας εξ αυτών περιγράφει τη δική του παρέμβαση: «Περνούσα εγώ από εδώ και βλέπω τη διευθύντρια να χτυπάει το παιδάκι, το 4 χρονών που είναι. Της φωνάζω: ‘Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα παιδάκι; Μιλάμε για παιδί που παίζει στην κούνια’».



Αμέσως μετά, όπως λέει, «έρχεται σε εμένα, με βγάζει βίντεο και φωτογραφία και μου λέει: "Τώρα έρχεται η αστυνομία για να σε μαζέψει". Της λέω: "Κάντε ό,τι νομίζετε"».



«Μετά φωνάζω ξανά και μου λέει: "Η μάνα σου τώρα θα πληρώσει πέντε χιλιάρικα για το σχολείο που μου έχουν χαλάσει;". Της απαντώ: "Ούτε της μάνας μου είναι το σχολείο, ούτε δικό σας, είναι του δήμου το σχολείο"».



Ένας άλλος μαθητής συμπλήρωσε: «Φώναζε πάνω στα παιδιά χωρίς λόγο, όλες τις εβδομάδες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό, είναι η δεύτερη». Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, ένας μαθητής ακούστηκε να φωνάζει χαρακτηριστικά: «Λατινοπούλου δεύτερη!». Το όνομα της Αφροδίτης Λατινοπούλου ακούστηκε αρκετές φορές στις συζητήσεις που γίνονταν εκτός του σχολείου, με κατοίκους και γονείς να υποστηρίζουν ότι δημόσιες τοποθετήσεις της τροφοδοτούν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι στους Ρομά.