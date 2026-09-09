Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 12 διαχρονικά τραγούδια που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 12 διαχρονικά τραγούδια που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική
Ο τραγουδιστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του, το 1992, άφησε πίσω του πολλά τραγούδια τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στους θαυμαστές του
Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Ο τραγουδιστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του, το 1992, άφησε πίσω του πολλά τραγούδια τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στους θαυμαστές του και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα, 34 χρόνια μετά.
2. Ζηλεύω
3. Σάββατο
4. Ώρες Μικρές
5. Μη μου ζητάς
6. Ανήκω σε μένα
7. Θέλω να γυρίσω
8. Είσαι ένα τρένο
9. Παλιόπαιδο θα γίνω
10. Τελειώσαμε εδώ
11. Με λένε Γιώργο
12. Παιδί της Νύχτας
12 διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη1. Το Gucci Φόρεμα
2. Ζηλεύω
3. Σάββατο
4. Ώρες Μικρές
5. Μη μου ζητάς
6. Ανήκω σε μένα
7. Θέλω να γυρίσω
8. Είσαι ένα τρένο
9. Παλιόπαιδο θα γίνω
10. Τελειώσαμε εδώ
11. Με λένε Γιώργο
12. Παιδί της Νύχτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα