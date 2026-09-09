Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 12 διαχρονικά τραγούδια που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική
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Γιώργος Μαζωνάκης Τραγούδια

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 12 διαχρονικά τραγούδια που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική

Ο τραγουδιστής, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του, το 1992, άφησε πίσω του πολλά τραγούδια τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στους θαυμαστές του

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 12 διαχρονικά τραγούδια που αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική
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Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Ο τραγουδιστής, ο οποίος ξεκίνησε την  καριέρα του, το 1992, άφησε πίσω του πολλά τραγούδια τα οποία έχουν μείνει χαραγμένα στους θαυμαστές του και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα, 34 χρόνια μετά.

12 διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη

1. Το Gucci Φόρεμα



2. Ζηλεύω



3. Σάββατο



4. Ώρες Μικρές



5. Μη μου ζητάς



6. Ανήκω σε μένα


7. Θέλω να γυρίσω



8. Είσαι ένα τρένο

9. Παλιόπαιδο θα γίνω


10. Τελειώσαμε εδώ


11. Με λένε Γιώργο



12. Παιδί της Νύχτας

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