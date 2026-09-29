Τζον Γκούντμαν για Μπρους Γουίλις: Τον αγαπώ πάρα πολύ, με φρόντισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου
Τζον Γκούντμαν για Μπρους Γουίλις: Τον αγαπώ πάρα πολύ, με φρόντισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου
Ο ηθοποιός μίλησε για τη φιλία του με τον σταρ του Χόλιγουντ που μετρά δεκαετίες
Τη βαθιά αγάπη και ευγνωμοσύνη του για τον Μπρους Γουίλις εξέφρασε ο Τζον Γκούντμαν, μιλώντας για τη φιλία δεκαετιών που τους συνδέει και θυμούμενος πώς ο συνάδελφός του τον είχε στηρίξει στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους.
Σε δηλώσεις του στο PEOPLE στην πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο 74χρονος ηθοποιός θυμήθηκε ότι συναντούσε συχνά τον 71χρονο σήμερα συνάδελφό του την περίοδο που εκείνος εξασφάλισε τον ρόλο του στη σειρά «Moonlighting» τη δεκαετία του 1980.
«Θυμάμαι όταν πήρε τη δουλειά στο “Moonlighting”. Ήμασταν στο μπαρ όπου δούλευε παλιότερα και όπου συχνάζαμε όλοι, και πήδηξε πάνω από ένα κιγκλίδωμα. Νομίζω ότι μου διέλυσε τον ώμο, αλλά ήταν τόσο χαρούμενος», θυμήθηκε.
«Το μόνο που κάναμε ήταν να μιλάμε για την υποκριτική, είτε βρισκόμασταν στη δουλειά είτε έξω και χαζολογούσαμε. Καταλάβαινα πόσο σοβαρά την έπαιρνε. Εγώ άρχισα να δουλεύω εδώ, στο Λος Άντζελες, περίπου ένα ή δύο χρόνια μετά από εκείνον», ανέφερε στη συνέχεια. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Τζον Γκούντμαν πρόσθεσε για τον φίλο του: «Με φρόντισε… Τον αγαπώ πάρα πολύ».
Ο Γκούντμαν έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τη φιλία του με τον Γουίλις. Οι δυο τους είχαν επίσης συμπρωταγωνιστήσει στην κωμωδία δράσης «Once Upon a Time in Venice» το 2017. Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2012, ο Γκούντμαν είχε εξηγήσει ότι ο ίδιος και ο Γουίλις ανήκαν σε μια παρέα νεαρών ηθοποιών που κυνηγούσαν το όνειρό τους στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980. «Ο Μπρους Γουίλις ήταν μπάρμαν σε ένα μέρος όπου συνήθιζα να πηγαίνω», είχε πει.
Ο Τζον Γκούντμαν, ο οποίος σταμάτησε να πίνει το 2007, είχε προσθέσει στη συνέχεια ότι: «Ήταν εξαιρετικός μπάρμαν. Κάθε βράδυ έδινε μια παράσταση. Είχε όλο το κοινό στο χέρι του. Αχ, ο Μπρους, ήταν καταπληκτικός. Εκείνος μου έφερνε τα ποτά κι εγώ τα κατέβαζα».
Είχε δηλώσει επίσης στη New York Post ότι γνωρίζει τον Γουίλις από το 1979, όταν εκείνος εργαζόταν ως μπάρμαν στο Chelsea Central σε μαγαζί της Νέας Υόρκης. «Ο Μπρους ήταν ο καλύτερος μπάρμαν στη Νέα Υόρκη. Κρατούσε ολόκληρο το μαγαζί διασκεδασμένο όλη τη νύχτα. Δεν άφηνε ποτέ το σόου να σταματήσει. Ήταν εκπληκτικός», είχε δηλώσει ο Γκούντμαν το 2017.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε δηλώσεις του στο PEOPLE στην πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο 74χρονος ηθοποιός θυμήθηκε ότι συναντούσε συχνά τον 71χρονο σήμερα συνάδελφό του την περίοδο που εκείνος εξασφάλισε τον ρόλο του στη σειρά «Moonlighting» τη δεκαετία του 1980.
«Θυμάμαι όταν πήρε τη δουλειά στο “Moonlighting”. Ήμασταν στο μπαρ όπου δούλευε παλιότερα και όπου συχνάζαμε όλοι, και πήδηξε πάνω από ένα κιγκλίδωμα. Νομίζω ότι μου διέλυσε τον ώμο, αλλά ήταν τόσο χαρούμενος», θυμήθηκε.
«Το μόνο που κάναμε ήταν να μιλάμε για την υποκριτική, είτε βρισκόμασταν στη δουλειά είτε έξω και χαζολογούσαμε. Καταλάβαινα πόσο σοβαρά την έπαιρνε. Εγώ άρχισα να δουλεύω εδώ, στο Λος Άντζελες, περίπου ένα ή δύο χρόνια μετά από εκείνον», ανέφερε στη συνέχεια. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Τζον Γκούντμαν πρόσθεσε για τον φίλο του: «Με φρόντισε… Τον αγαπώ πάρα πολύ».
John Goodman Praises Bruce Willis for Taking ‘Care’ of Him in Early Days of Their Careers: ‘I Love Him So Much’ (Exclusive) https://t.co/JqFHpdtRPG— People (@people) September 29, 2026
Ο Τζον Γκούντμαν, ο οποίος σταμάτησε να πίνει το 2007, είχε προσθέσει στη συνέχεια ότι: «Ήταν εξαιρετικός μπάρμαν. Κάθε βράδυ έδινε μια παράσταση. Είχε όλο το κοινό στο χέρι του. Αχ, ο Μπρους, ήταν καταπληκτικός. Εκείνος μου έφερνε τα ποτά κι εγώ τα κατέβαζα».
Είχε δηλώσει επίσης στη New York Post ότι γνωρίζει τον Γουίλις από το 1979, όταν εκείνος εργαζόταν ως μπάρμαν στο Chelsea Central σε μαγαζί της Νέας Υόρκης. «Ο Μπρους ήταν ο καλύτερος μπάρμαν στη Νέα Υόρκη. Κρατούσε ολόκληρο το μαγαζί διασκεδασμένο όλη τη νύχτα. Δεν άφηνε ποτέ το σόου να σταματήσει. Ήταν εκπληκτικός», είχε δηλώσει ο Γκούντμαν το 2017.
Φωτογραφία: Shutterstock
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