Ο Μόργκαν Φρίμαν θεωρεί κλοπή την αναπαραγωγή φωνής με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: «Προσλάβετε δικηγόρους»
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Μόργκαν Φρίμαν Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μόργκαν Φρίμαν θεωρεί κλοπή την αναπαραγωγή φωνής με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: «Προσλάβετε δικηγόρους»

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η δημιουργία deepfakes είναι ολοένα και συχνότερη και θεωρεί πως όσοι γίνονται στόχος πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη

Ο Μόργκαν Φρίμαν θεωρεί κλοπή την αναπαραγωγή φωνής με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: «Προσλάβετε δικηγόρους»
Ο αστέρας του Χόλιγουντ, Μόργκαν Φρίμαν δήλωσε ότι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αναπαραγωγή μιας φωνής συνιστά πράξη κλοπής.

Ο βραβευμένος ηθοποιός είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στο δράμα «The Shawshank Redemption» – έναν ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αφηγητές του κινηματογράφου.

Καθώς η χρήση τεχνολογίας για την αναπαραγωγή φωνών διάσημων και τη δημιουργία deepfakes (ψηφιακό υλικό που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης) είναι ολοένα και συχνότερη, ο Μόργκαν Φρίμαν δήλωσε ότι όσοι γίνονται στόχος ίσως χρειαστεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο ITV News, ανέφερε: «Από τη μία πλευρά, είναι αρκετά ωραίο». «Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για κλοπή. Προσλάβετε δικηγόρους», τόνισε ο ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο

Morgan Freeman: People and AI are copying my voice


Στη συνέχεια, αναγνώρισε τη δυσκολία να διαπιστωθεί «από πού προήλθε» το υλικό, καθώς η παραγωγή deepfakes και περιεχομένου που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζεται αμείωτα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φρίμαν κέρδισε Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Million Dollar Baby», ενώ είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Σοφέρ της Κυρίας Ντέιζι» (1990) και «Invictus» (2009).

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