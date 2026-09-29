Σιλβέστερ Σταλόνε: Θα ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα, ήμουν τόσο ανόητος
Σιλβέστερ Σταλόνε: Θα ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα, ήμουν τόσο ανόητος
«Το μετανιώνω και λυπάμαι μωρό μου», είπε ο ηθοποιός απευθυνόμενος στη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν - Μετρούν 29 χρόνια γάμου
Ανόητος θεωρεί πως ήταν στο παρελθόν ο Σιλβέστερ Σταλόνε, καθώς υποστηρίζει πως θα έπρεπε να έχει παντρευτεί τη σύζυγό του οχτώ χρόνια νωρίτερα.
Ο ηθοποιός, ο οποίος γνωρίστηκε τυχαία με την Τζένιφερ Φλάβιν σε ένα εστιατόριο το 1988, με τους δυο τους να παντεύονται το 1997 συμπληρώνοντας φέτος 29 χρόνια γάμου, ρωτήθηκε στην εκπομπή «CBS Sunday Morning» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ποια κατάσταση στη ζωή του θα επέλεγε να ξαναζήσει διαφορετικά, αν είχε μια δεύτερη ευκαιρία.
Ο Σταλόνε πήρε λίγο χρόνο να σκεφτεί, καθώς η ερώτηση αυτή, όπως δήλωσε, ήταν δύσκολη και στη συνέχεια εξομολογήθηκε: «Θα ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα. Ήμουν πραγματικά τόσο ανόητος, ανέβαλλα συνεχώς τα πράγματα. Γιατί, ξέρετε, ακόμα μαθαίνω για τις σχέσεις με τον δύσκολο τρόπο» και απευθυνόμενος στην αγαπημένη του πρόσθεσε: «Αυτό λοιπόν το μετανιώνω. Και λυπάμαι, μωρό μου».
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Ο ηθοποιός, έπειτα, ρωτήθηκε αν η έλλειψη αγάπης που ένιωθε από τους γονείς του ως παιδί μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο στο γεγονός πως άργησε να πάρει αυτή την απόφαση: «Υπάρχει κι αυτό. Υπάρχει κι αυτό. Οπότε, για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, δεν φταίνε οι ίδιοι. Ξέρετε, είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεσαι. Και το έχω ξαναπεί, βλέπω ένα παιδί, ένα βρέφος, σαν έναν σωρό από βρεγμένο πηλό. Κι αν το ρίξεις κάτω δύο φορές, του αφήνεις μόνιμα σημάδια. Δεν φεύγουν. Έτσι, πρέπει να προχωράς στη ζωή έχοντας αυτά τα προβλήματα και δεν εξαφανίζονται», εξήγησε.
Παράλληλα, ο Σταλόνε ανέφερε πως μέσα από τη σχέση του με την Τζένιφερ Φλάβιν έμαθε να αγαπά: «Είναι μια συνήθεια, ξέρετε, το να μαθαίνεις να αγαπάς είναι μια πραγματικά υπέροχη συνήθεια. Και με τη σύζυγό μου, την Τζένιφερ, τελικά καρποφόρησε. Χρειάστηκαν περίπου 60 χρόνια, αλλά τα καταφέραμε», είπε.
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, οι οποίες τους έκαναν ακόμη πιο δυνατούς και τελικά τους έφεραν ακόμη πιο κοντά. Τον Αύγουστο του 2022 είχαν φτάσει πολύ κοντά στο διαζύγιο, με το μοντέλο να τον κατηγορεί ότι προχώρησε σε «σκόπιμη διάθεση, εξάντληση και/ή σπατάλη» των κοινών περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με το People.
Η «επανασύνδεσή» τους δεν άργησε, όμως, να έρθει, καθώς έναν μήνα αργότερα τα είχαν αφήσει όλα πίσω τους, με τον Σταλόνε να δηλώνει στο Hollywood Reporter: «Έβαλα τη δουλειά πάνω από την οικογένειά μου και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος που δεν πρόκειται να επαναληφθεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός, ο οποίος γνωρίστηκε τυχαία με την Τζένιφερ Φλάβιν σε ένα εστιατόριο το 1988, με τους δυο τους να παντεύονται το 1997 συμπληρώνοντας φέτος 29 χρόνια γάμου, ρωτήθηκε στην εκπομπή «CBS Sunday Morning» τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ποια κατάσταση στη ζωή του θα επέλεγε να ξαναζήσει διαφορετικά, αν είχε μια δεύτερη ευκαιρία.
Ο Σταλόνε πήρε λίγο χρόνο να σκεφτεί, καθώς η ερώτηση αυτή, όπως δήλωσε, ήταν δύσκολη και στη συνέχεια εξομολογήθηκε: «Θα ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου οκτώ χρόνια νωρίτερα. Ήμουν πραγματικά τόσο ανόητος, ανέβαλλα συνεχώς τα πράγματα. Γιατί, ξέρετε, ακόμα μαθαίνω για τις σχέσεις με τον δύσκολο τρόπο» και απευθυνόμενος στην αγαπημένη του πρόσθεσε: «Αυτό λοιπόν το μετανιώνω. Και λυπάμαι, μωρό μου».
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Ο ηθοποιός, έπειτα, ρωτήθηκε αν η έλλειψη αγάπης που ένιωθε από τους γονείς του ως παιδί μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο στο γεγονός πως άργησε να πάρει αυτή την απόφαση: «Υπάρχει κι αυτό. Υπάρχει κι αυτό. Οπότε, για πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, δεν φταίνε οι ίδιοι. Ξέρετε, είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεσαι. Και το έχω ξαναπεί, βλέπω ένα παιδί, ένα βρέφος, σαν έναν σωρό από βρεγμένο πηλό. Κι αν το ρίξεις κάτω δύο φορές, του αφήνεις μόνιμα σημάδια. Δεν φεύγουν. Έτσι, πρέπει να προχωράς στη ζωή έχοντας αυτά τα προβλήματα και δεν εξαφανίζονται», εξήγησε.
Παράλληλα, ο Σταλόνε ανέφερε πως μέσα από τη σχέση του με την Τζένιφερ Φλάβιν έμαθε να αγαπά: «Είναι μια συνήθεια, ξέρετε, το να μαθαίνεις να αγαπάς είναι μια πραγματικά υπέροχη συνήθεια. Και με τη σύζυγό μου, την Τζένιφερ, τελικά καρποφόρησε. Χρειάστηκαν περίπου 60 χρόνια, αλλά τα καταφέραμε», είπε.
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, οι οποίες τους έκαναν ακόμη πιο δυνατούς και τελικά τους έφεραν ακόμη πιο κοντά. Τον Αύγουστο του 2022 είχαν φτάσει πολύ κοντά στο διαζύγιο, με το μοντέλο να τον κατηγορεί ότι προχώρησε σε «σκόπιμη διάθεση, εξάντληση και/ή σπατάλη» των κοινών περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με το People.
Η «επανασύνδεσή» τους δεν άργησε, όμως, να έρθει, καθώς έναν μήνα αργότερα τα είχαν αφήσει όλα πίσω τους, με τον Σταλόνε να δηλώνει στο Hollywood Reporter: «Έβαλα τη δουλειά πάνω από την οικογένειά μου και αυτό είναι ένα τραγικό λάθος που δεν πρόκειται να επαναληφθεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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